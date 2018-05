Policajci lagali da su bili fizički napadnuti, 21-godišnjak koji je gotovo pola godine proveo iza rešetaka napokon oslobođen

U presudi stoji:

Dinamika njihova međusobnog sukoba nije se odvila tako kako opisuju policijski službenici koji su evidentno usuglasili svoje iskaze na način da terete Matu

Općinski sud u Zadru nepravomoćno je oslobodio Matu Dokozu, 21-godišnjaka s otoka Paga protiv kojeg je Općinsko državno odvjetništvo u Zadru (ODO Zadar) prošle godine podiglo optužnicu za napad na policajca kao službenu osobu.



Dokoza je bio optužen da je, nakon što su mu policajci prišli kako bi ga legitimirali zbog "divljanja" s automobilom na parkiralištu u Pagu, pokušao pobjeći i izbjeći uhićenje. Prilikom opiranja s policajcima jednog je, prema optužnici, snažno udario nogom u skočni zglob desne noge, zbog čega je policajcu K.S. slomljena potkoljenica.

Slučaj Mate Dokoze izazvao je medijsku pažnju jer je 20-godišnjak nakon provođenja zadržan u istražnom zatvoru tri mjeseca, a nakon toga je još dva i pol mjeseca bio u tzv. izdržavanju istražnog zatvora u domu. U tom razdoblju Slobodnoj Dalmaciji obratila se Matina majka Marija tvrdeći da je optužnica nategnuta, da su u njoj iznesene mnoge neistine i da se njezinu sinu namješta krivnja.

Ispovijest majke optuženom mladića s Paga: Moj sin pitao je policajce zbog čega ga tuku, oni su nastavili

- Moj sin ni u kojem slučaju nije namjerno udario policajca u nogu, već je pao na njega skupa s drugim policijskim službenikom. Opirao se uhićenju jer mu nisu rekli zašto ga privode. U tom naguravanju policajac je pao i slomio nogu, moj sin ga nije udario - tvrdila je Matina majka.

Općinski sud u Zadru sada je njezine riječi nepravomoćno i potvrdio na temelju izvještaja sudskog vještaka dr. Davora Mayera.

Iskaz vještaka

- Kod oštećenika je utvrđena ozljeda u vidu prijeloma na donjem kraju desne lisne kosti, i to u zglobu gležnja. Prijelom na ovome mjestu tipično nastaje kada dođe do naglog energičnog pokreta izvrtanja gležnja preko njegova fiziološkog opsega pokreta. Općenito, najčešća životna situacija koja dovodi do ovakve ozljede jest pad - kazao je u svom iskazu Mayer, dodajući kako za nastanak takve ozljede nije potrebno djelovanje neke druge osobe, nego je dovoljna težina tijela ozljeđenika, tj. opterećenje kosti koje se stvara u području gležnja.

Na upit branitelja jesu li na tijelu oštećenika, na području ozljede, zatečeni ikakvi tragovi koji bi upućivali da je oštećenik zadobio udarac, Mayer je naveo sljedeće:

- Pregledom oštećenika nisu nađeni tragovi vanjskog ozljeđivanja niti gležnja, niti ostatka tijela koji bi upućivali na djelovanje druge osobe - naveo je Mayer.

Sutkinja Danijela Zubčić Poljak u presudi je u potpunosti prihvatila interpretaciju događaja prema nalazu vještaka, dodavši da se mehanizam ozljede kod policajca K.S. uklapa u dinamiku događaja kakvu opisuje jedan od svjedoka N.J., inače prvi rođak optuženog Dokoze, čiji je iskaz sud u cijelosti ocijenio vjerodostojnim.

N.J. i Mate su tog dana krenuli u Pag kako bi popili piće. Mate je auto na parkiralištu zakočio pod ručnom i nakon toga su krenuli pješice prema mostu gdje su se susreli s policajcima. Oni su ih pitali tko je vozio auto, na što su N.J. i Mate odgovorili da ne znaju, pa su ih policajci pozvali da se vrate nazad do auta. Kada su došli do auta, Mate je i dalje govorio da on nije vozio, nakon čega se policajac K.S. zaletio prema njemu i lupio ga glavom o glavu.

Netočni iskazi

- Drugi policajac uhvatio je Matu za vrat i tako su ga njih dvojica počeli tući po glavi šakama - kazao je u svom svjedočenju N.J., dodajući kako je drugi policajac, dok ga je držao za vrat, koljenima Matu tukao u donji dio leđa. U tom trenutku N.J. je krenuo nazvati Matine roditelje kako bi im rekao što se događa, ali su u međuvremenu svi troje pali na pod. Prvo je pao policajac K.S., Mate je pao na njega jer ga je policajac držao za vrat, a potom je drugi policajac pao na njih.

- Pregledom oštećenika nisu nađeni tragovi vanjskog ozljeđivanja niti gležnja, niti drugog dijela tijela koji bi upućivali na ozljede druge osobe - stoji u presudi sutkinje Zubčić Poljak.

Sutkinja je navela kako, uspoređujući iskaze policajca K.S. i njemu suglasnog iskaza drugog policijskog službenika, proizlazi da njihovi iskazi nisu točni niti istiniti u dijelu u kojem opisuju da je Mate nogom udario policajca K.S. u desnu nogu.

- Dinamika njihova međusobnog sukoba nije se odvila tako kako opisuju policijski službenici koji su evidentno usuglasili svoje iskaze na način da terete Matu te njegovo ponašanje prikažu u intenzitetu otpora i primjene sile prema policijskim službenicima - stoji u presudi.

Ovo inače nije prva nepravomoćna presuda u kojoj je sud utvrdio da su policajci lažirali iskaze i pokušali "namjestiti" kazneno djelo navodnim počiniteljima. Prošle godine županijski sudac Boris Radman je pustio iz pritvora Ivana Jerkovića (33) iz Dugopolja, koji je tamo proveo 14 mjeseci zbog tvrdnji policajaca da ih je, dok je u automobilu iz Vodica bježao s ukradenim metalnim sefom, htio ubiti tijekom potjere Jadranskom magistralom. Prometnim i medicinskim vještačenjima utvrđeno je da su policajci lagali kada su tvrdili da ih je Jerković pokušao pregaziti svojim 'audijem' bježeći od njih.