Turistima nude pogled na 'Morske organe', izlete u Siriju i promatranje aligatora: natpis iz Zadra postao hit na društvenim mrežama

Pravu buru na društvenim mrežama podigao je jedan reklamni natpis na jednom izletničkom štandu na zadarskoj rivi gdje uz putokaz za slavne Morske orgulje stoji i natpis "Morski organi".



Iako na prvi pogled zvuči kao vrlo nezgrapna, ali urnebesno smiješna pogreška, stvar je zapravo puno jednostavnija ako obratite pozornost na sljedeće detalje: u koji god prevoditelj da utipkate i koji god turistički prospekt da pogledate, globalno poznata zadarska atrakcija "Morske orgulje" bit će prevedena na engleski jezik kao "Sea organ". No, ono što većina ne zna jest da se "Morske orgulje" na slovačkom zovu "Morsky organi", da ih na isti način prevodi i google prevoditelj na češki jezik, što je u ponešto prepravljenom, "kroatiziranoj" verziji dovelo do natpisa na rivi koji od jutros zabavlja cijelu Hrvatsku.



Turistima iz tih zemalja očito je posvećena i poruka na plakatu koja kaže "We are NOT tourist info", a nude i poludnevne i jednodnevne izlete u Siriju i Tursku, kao i 'izlet promatranja aligatora'.



Radi li se zbilja o nevjerojatnim greškama vlasnika štanda ili o instalaciji s nekim drugim ciljem još uvijek nije poznato.