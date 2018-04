'Odlazim, ne mogu živjeti od 1200 kuna penzije': zadarski 'kralj pilića' sa 66 godina odlučio napustiti Hrvatsku

- Iako mi je 66 godina, osjećam se vitalnim i spremnim za nove izazove, novi posao i novu sredinu, ambicije mi ne nedostaje, a i ne mogu živjeti od 1.200 kuna mirovine. Zato sam odlučio otići na rad u Njemačku.



Tako je sažeo objašnjenje svoje odluke da napusti Zadar i Hrvatsku i ode na rad u Njemačku Zadranin Nikola Katalinić, sad već bivši ugostitelj, koji je donedavno vodio restoran "Stara riva" na Puntamici, piše Zadarski.hr.



Doduše Katalinića Zadrani znaju po njegovom daleko uspješnijem poslu: još prije Domovinskog rata u restoranu "Riva" otvorio je pečenjarnicu pilića, lokal je postao poznat po tome što je bio jedan od preteča fast food-a u Zadru, jeftini pečeni pilići su bili uglavnom za "to go", a Nikola je stekao nadimak "kralj pečenih pilića".



Ta je priča uspješno trajala nekoliko godina, Katalinić se i nakon nje bavio ugostiteljstvom, a ni sada kada je u mirovini – ne miruje mu se. Ode Nidžo vani kao da mu je četiri desetljeća manje. Radit će u jednom restoranu kao pomoćni kuhar u mjestu Straubing kraj Regensburga.



Plan mu je da ostane tamo do jeseni, ali ako mu se svidi i ako ga poslodavci budu trebali ostat će i duže, piše Zadarski.hr.