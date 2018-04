Profesori bez milosti prema nasilnicima čija je tučnjava šokirala grad: dvojica učenika jednoglasno izbačena iz škole, evo kako je ravnatelj objasnio zašto su se odlučili za najstrožu kaznu

Jednoglasnom odlukom svih profesora Strukovne škole "Vice Vlatković" u Zadru, na sjednici nastavničkog vijeća koja je održana u srijedu ujutro, donesena je odluka kojom se dvojica učenika, glavni akteri dogovorene tučnjave koja je prošlog tjedna sablaznika Zadar i cijeli Hrvatsku, isključuju iz škole.



Na kraju godine imaju mogućnost polaganja razredbenog ispita, ali na nastavu više neće ići.



Ovo je najteža disciplinska kazna koja im se mogla izreći i koji su podržali jednoglasno svi profesori, njih 60-ak, na čelu s ravnateljem škole, Tihomirom Tomčićem.



Treći učenik te škole, koji je indirektno sudjelovao u incidentu, kažnjen je opomenom pred isključenje.



Epilog je to priče koja je zgrozila cijelu Hrvatsku, a koja je procurila u javnost zahvaljujući video snimci dogovorene tučnjave zadarskih maloljetnika na kojoj se dvije minute prikazuje nasilništvo i surovo divljaštvo na sred ulice, nekoliko stotina metara od srednje Strukovne škole "Vice Vlatković".



Tučnjavu su započeli 16-godišnjak i 15-godišnjak, učenici strukovne škole, a potom su se u njihov sukob umiješali 17–godišnjak i 16–godišnjak. Dok su se prva dvojica tukli, ostalih 50 učenika bodrilo ih je kao da su u boksačkom ringu. Nakon kratke stanke u "borbi", dok su tražili veći prostor za nastavak tučnjave, u "ring" su upali i drugi srednjoškolci koji su prvotno bili samo u ulozi gledatelja.



Tada dolazi do kaosa i panike, a kraj borbe na videu se ne vidi zbog općeg meteža koji je nastao. Nije trebalo dugo da se video proširi među zadarskim srednjoškolcima, a dan kasnije dođe i do medija, koji su ga objavili, i policije koja je sa svim akterima, uz prisustvo roditelja, obavila kriminalističko istraživanje.



U ponedjeljak su podnese prekršajne prijave protiv četiri osobe u dobi od 17, 16 i 15 godina za narušavanje javnog reda i mira, odnosno drsko ponašanje, a prvoj dvojici, koji su započeli tučnjavu, policija je uz prijavu izdala i mjeru zabrane međusobnog približavanja. Uz to, ta su dvojica, inače obojica ponavljači razreda, najtežom disciplinskom mjerom kažnjeni u vlastitoj školi gdje više neće pohađati nastavu.



- Ovakvom kaznom želimo poslati poruku da nasilničko ponašanje, bilo u školi, bilo izvan nje, nikad nećemo niti prihvatiti niti tolerirati! Naši učenici to jako dobro znaju, kao i to da će zbog nasilnog ponašanja biti kažnjeni. I ovi sada i svi ubuduće koji se budu tako ponašali.



Jer to je jedini način da zaštitimo našu školu, njezin dobar imidž i hvaljenu inovativnost. I što je još važnije, da zaštitimo svu našu dobru djecu od toga da ih se gleda kroz prizmu par ovakvih učenika. Ni oni ni škola nisu to zaslužili - kazao nam je ravnatelj Tomčić.