Strah u Zadru nakon novog napada eksplozivnom napravom na sjedište policije; 'Ovo je teroristički čin! Nevjerojatno da nitko ne zna zašto se to događa!'

- Nevjerojatno je da se zadarska policija i drugi put napada i da nitko ne zna zašto joj se to događa. Da se ovakvo nešto dogodi bilo gdje drugdje u Hrvatskoj, helikopteri bi bili u zraku cijeli dan.



A ovdje se i nakon više od četiri mjeseca još ne zna tko je u noći između 4. i 5. prosinca prošle godine bacio bombu na sjedište zadarske policije - jedan je od komentara naših sugovornika iz zadarskog pravosuđa koji su u ponedjeljak ostali zatečeni činjenicom da se u noći s nedjelje na ponedjeljak dogodio novi napad na sjedište Policijske uprave zadarske u Ulici Josipa bana Jelačića na Voštarnici.



Samo nekoliko desetaka metara dalje od mjesta na kojem je eksplodirala bomba u prosincu, sada je opet detonirana nepoznata eksplozivna naprava.



Eksplozija se dogodila oko 2.30 sati, u tom trenutku u blizini ograde nije bilo službujućih policajaca, ozlijeđenih osoba nema, a na zgradi je nastala manja materijalna šteta u vidu pucanja stakala.



Na mjestu eksplozije provodi se očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, a u sklopu kriminalističkog istraživanja tijekom jutra je u prostorije policije dovedeno više osoba.



Svi pušteni



Detonacija je snažno odjeknula Zadrom, probudila je dio stanovnika Voštarnice, ali i susjednih četvrti. Nitko se u Zadru ne sjeća da se ikada prije dogodio sličan incident, a kamoli da je u roku od samo nekoliko mjeseci sjedište policije dva puta bilo predmet napada.



Ono što najviše intrigira u cijelom događaju jest činjenica da su oba napada izvršena iz sporedne ulice, gotovo s istog mjesta, kojom se rijetko prolazi i tijekom dana. U zadarskoj policiji nisu htjeli komentirati jesu li u istragu uključeni snimci s nadzornih kamera, niti koliko su osoba doveli na obavijesne razgovore.



Nitko od osoba s kojima su razgovarali nije zadržan u policiji, niti je protiv nekoga pokrenuta istraga, što znači da policija u ovom trenutku nema osumnjičenu osobu ni motiv mogućeg napada na svoje sjedište.



Nakon što je prvi put bačena bomba u dvorište zadarske policije, gradom je počela kolati priča o obračunu između dvojice muškaraca u ljubavnom trokutu. Policijskom provjerom pokazala se kao netočna, a razlozi napada, kao i potencijalni počinitelji, do danas nisu otkriveni.



Sigurnost u gradu



Bez obzira koji je bio motiv napadača, posljedice negativno utječu na percepciju sigurnosti Zadra i profesionalnu učinkovitost novog policijskog vodstva zadarske policije, na čije se čelo prošle godine vratio Anton Dražina. Da je prvi napad ozbiljno shvaćen, kažu naši sugovornici, možda se ne bi dogodio drugi, na vrlo sličan način.



- Zabrinjavajuće je da su se u relativno kratkom vremenu dogodila dva bombaška napada na sjedište policijske uprave. Vjerujem da u policiji rade sve što mogu da otkriju počinitelje ovog, po meni, terorističkog čina jer se radi o napadu na državnu instituciju i njihove djelatnike - komentirao je napad Antun Novoselović, bivši načelnik zadarske kriminalističke policije.



Prije ovoga, koliko se sjeća, u Hrvatskoj je, dodao je, zabilježen napad samo na sjedište policijske uprave u Rijeci 1995. godine, koji je bio okarakteriziran kao teroristički čin.



Zadarski napad u prosincu, međutim, i dalje je u obradi, policija za njega nikoga nije osumnjičila, osim što je podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i stvari općeopasnom radnjom ili sredstvom.



- U konačnici, nadam se da se ovakvi incidenti neće odraziti na opće stanje sigurnosti u gradu. Znam što moji bivši kolege sada proživljavaju i znam da sigurnosna situacija trenutno izgleda loše. Ali vjerujem da to neće dugoročno utjecati na osjećaj nesigurnosti kod građana - zaključuje Novoselović.