Vrdoljak je upravo govorio o ujedinjenju radikalne desnice i salonske ljevice pa nabrajao uspjehe HNS-a

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak za boravka u Zadru obišao je županijske organizacije te stranke, ponovio kako je obrazovna reforma važna za hrvatsko društvo, te ustvrdio "radimo dobar posao, reforma obrazovanja ujedinila je radikalnu desnicu i salonsku ljevicu“.



"Kada reforma obrazovanja ujedini radikalnu desnicu i salonsku ljevicu, znamo da radimo dobar posao", istaknuo je predsjednik Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata (HNS), a priopćio Ured za odnose s medijima HNS-a.



Nitko do dolaska ministrice Divjak nije uveo reformu u učionice



"Nikada nitko, sve do dolaska ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak nije uveo reformu u učionice", ustvrdio je Vrdoljak. Istaknuo je da je pokrenuta edukacija 1500 učitelja, nastavnika i profesora, kako bi bili spremni za eksperimentalnu primjenu kurikularne reforme koja počinje na jesen.



"Svi protivnici, od radikalnih desničara do salonskih ljevičara, koji u pravilu znaju govoriti, a ne preuzimati odgovornost, pa do ostalih protivnika, neće zaustaviti reformu koja je pred nama. Naša djeca će dobiti europsko i moderno obrazovanje, kakvo zaslužuju“, rekao je Ivan Vrdoljak.



Poručio je kako je ulaskom HNS-a u hrvatsku Vladu država stabilizirana, pokrenuta je reforma obrazovanja, spriječen je stečaj Agrokora, gubitak radnih mjesta te propast poljoprivrednika i dobavljača.



"Novo vrijeme donosi politiku suradnje, kompromisa i rezultata, a rezultat je bolja Hrvatska, koja donosi bolji život građanima", smatra Vrdoljak.



HNS je stabilizirao državu i zato danas možemo vidjeti da se politika stabilizacije odražava i na lokalne sredine, ocijenio je predsjednik ŽO HNS-a Zadarske županije Milan Stojanov.



"U Zadarskoj županiji imamo problem s klizištima, posebno s onima u Posedarju. Moram reći kako su ova vlada, a prvenstveno njezin potpredsjednik i ministar graditeljstva Predrag Štromar, prvi prepoznali problem klizišta i prvi reagirali konkretnim mjerama. U Ministarstvu graditeljstva osigurano je deset milijuna kuna za sanaciju šteta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave“, istaknuo je Stojanov.