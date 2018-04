Na rubu suza je u četvrtak u sudnici zadarskog Općinskog suda satima na pitanja odgovarala Erna Schumacher, 70-godišnja Njemica, majka osmero djece, koja je sa suprugom Ernstom 2006. godine kupila malenu kuću na Viru. Iz kuće je ovaj bračni par deložiran u siječnju ove godine, 12 godina nakon kupnje.



Deložirani su bizarnim slijedom događaja – prodavatelj kuće Joso Gržeta ostao je uknjižen, a kad je zapao u dugove, na ovrhu je otišla kuća koja je na papiru još formalno bila njegova. Schumacherovi, koji su do tada potrošili desetke tisuća eura i za koje Gržeta nikada nije poricao da su mu dali novac na ruke, naprosto su izbačeni na ulicu, piše Zadarski.hr.



Sve sudionike koji su sudjelovali u ovom 'poslu' zadarski je odvjetnik Mile Milovac tužio i u četvrtak je u Zadru održano prvo ročište.



Očajni Nijemci u raljama hrvatske birokracije: Kuću smo platili 47.000 eura, a sad nas izbacuju na ulicu!



Milovac je tužbu podignuo još prije godinu i pol dana, jer je vidio kud to sve vodi i što se Schumacherovima događa - Erna i Ernst Schumacher javili su se na oglas 'Kupnja bez rizika' koju je na njemačkoj internetskoj stranici objavila zadarska agencija 'Novak i partneri', posredovao je potom izvjesni Slavko Tresoglavić, odveo ih u odvjetnički ured Miše Papića u Zadru i od tog trenutka su bili prepušteni 'raljama' koje su ih, 12 godina nakon kupnje i troškova koji su debelo prešli 50 tisuća eura, izbacili iz kupljene kuće.



Stoga su tuženi Marko i Tomislav Papić, Slavko Tresoglavić, Novak i partneri, kao i HOK osiguranje te Croatia osiguranje.



Međutim, 70-godišnja Njemica u četvrtak je na sudu 'paljbom' pitanja dovedena do toga da očajna zaključi da je za sve kriva – ona sama. I to zato što nije posumnjala ni u koga, osobito u odvjetnika koji joj je godinama govorio da se nema za što brinuti.



- Je li vam itko branio da se raspitate o uknjižbi? Je li vas itko sprečavao da sve provjerite prije sklapanja ugovora? Jeste li se raspitali o uvjetima kupnje koji su tada vrijedili za strance? Jeste li vi uopće svojevoljno kupili nekretninu? Kad ste saznali da ćete biti ovršeni? Tek 2015? Gdje ste bili sve te godine? Zašto niste pregledali dokumentaciju? Zašto niste išli na sud raspitati se? – tek je mali dio pitanja na koje je Erna Schumacher gotovo šapatom odgovarala, shvaćajući poruku da je 'sama kriva', da su je u sudnici pretvorili u osobu nesposobnu da rasuđuje zdravim razumom, uzaludno pokušavajući objasniti da papire nije proučavala jer ne razumije hrvatski, te da su je iz agencije 'Novak' doveli odvjetniku Papiću kojem je sve vjerovala, s obzirom da u Njemačkoj sve pravne radnje obavlja odvjetnik i nema potrebe za sumnju.



'Bez rizika' kupili kuću na Viru, a danas su iz nje deložirani: skromni par iz Njemačke dio je još jedne nevjerojatne pravosudne priče



Sutkinja Katja Morić Arambašić jedva je obuzdavala nadglasavanje 'hrpe' odvjetnika u sudnici. Sud će uskoro obznaniti svoju odluku o odštetnom zahtjevu.



'Tako se radi u Hrvatskoj'



Schumacherove su 'vozali' od samog početka: cijena iz oglasa je bila 39.900 eura, kod odvjetnika se u predugovoru popela na 47.000 ('jer je to najljepša parcela', objasnio je Tresoglavić), a onda se u ugovoru pojavila cijena od 30.000 eura!



- Odvjetnik Papić mi je rekao: 'To se tako radi u Hrvatskoj. Platit ćete manji porez' – prepričavala je Erna Schumacher u sudnici sklapanje ugovora o kupoprodaji, potpisan 2006.godine. Tresoglaviću su platili 3.000 eura 'za posredovanje', Novak je od agencije 'naknadu dobivao bez papira', Papić je za ugovor dobio 1.500 eura, na obnovu kuće Schumacherovi su potrošili još desetak tisuća eura…



Gržetin unuk darovao im zemljište, ali - neupotrebljivo



Nedugo nakon deložacije u siječnju ove godine pojavila se vijest o 'senzacionalnom preokretu' i 'sretnom završetku' slučaja obitelji Schumacher: Dino Bašić, unuk Jose Gržete, Schumacherovima je želio pokloniti građevinsko zemljište na Viru, rekavši da je 's ljudske strane to najmanje što može napraviti'.



Senzacionalan preokret u slučaju deložiranih Nijemaca! Unuk bivšeg vlasnika želi im pokloniti građevinsko zemljište



No Dino Bašić to je zemljište najprije ponudio Branimiru Petraviću koji je na dražbi kupio kuću na Viru iz koje su deložirani Schumacherovi, i to za samo 10.000 eura.



Petravić je razmislio o ponudi i odbio ponuđeno zemljište.



Danas Schumacherovi znaju zašto – iako su, presretni, prihvatili darovani komad zemlje, ispostavilo se da na njoj ne mogu ništa raditi iako je građevinska zona, jer je i za najmanji objekt ta parcela – premalena.