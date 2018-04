Don Tomislav se malo previše uživio: razriješen kapelan PU zadarske koji se predstavljao kao policajac i zaustavljao vozila, prijavili su ga mladići kojima je prijetio da će ih pretući

Svećenik koji je glumio policajca i zaustavljao vozače policijskom palicom, don Tomislav Vlahović, razriješen je službe kapelana kapelanije sv. Filipa i Jakova Policijske uprave zadarske.



Dekretom biskupa Vojnog ordinarija, Vlahoviću je 31. siječnja prestao "policijski mandat" u MUP-u, nakon čega se vratio uobičajenim župničkim poslovima u župi Uznesenja BDM u Perušiću Benkovačkom, koju je inače vodio paralelno uz dužnost kapelana.



U nastavku istrage policija je o svim utvrđenim činjenicama obavijestila nadležno Općinsko državno odvjetništvo radi donošenja daljnje mjerodavne državno-odvjetničke odluke.



Kako se pokušava zataškati slučaj svećenika koji je policijskom palicom zaustavljao vozače i prijetio mladićima



Kako se župnik 'malo zaigrao': svećenik policijskom palicom zaustavljao vozače, mladiću zaprijetio da će ga prebiti; Mještani pričaju da je don Tomislav i ranije znao glumiti policajca...



Svećenik Vlahović povremeno je znao i regulirati promet, a postao je predmet istrage nakon što su ga mještani Benkovca prijavili Ministarstvu unutarnjih poslova, navodeći kako ih je 5. studenoga prošle godine, iz njima nepoznatih razloga, zaustavio u prometu u svom osobnom automobilu, ali s policijskom palicom, lažno se predstavljajući kao policajac šibensko-kninske Policijske uprave.



Kako su naveli u prijavi, don Tomislav im je pri tome prijetio batinama i privođenjem ako se ne budu ponašali u skladu s njegovim naredbama. Luka Ojurović (24) i Šime Miletić (21) ispričali su tada Slobodnoj Dalmaciji da nisu znali da iza njih vozi don Tomislav sve dok ih nije prestigao u mazdi na raskrižju kad su iz Benkovca krenuli prema Lepurima, gdje jedan od njih živi.



Da je riječ o don Tomislavu shvatili su nakon što je izišao iz automobila. No, u ruci je držao policijsku palicu i želio ih legitimirati. Kada su ga upitali broj značke, još im je i zaprijetio:



"Reci kolegi neka uđe u auto! Nek se smiri ili ću ga prebiti i privesti u šibensku policiju".



Cijeli slučaj mladići i njihove obitelji prijavili su i Zadarskoj nadbiskupiji i Ravnateljstvu policije, iz kojeg je tada uz ispriku priopćeno da su utvrđene nepravilnosti u postupanju njihova dužnosnika, no da je do njegove reakcije "došlo isključivo radi upozorenja građana o sigurnosti prometa na cestama", jer su mladići u opel corsi navodno divljali na cesti.



Naveli su i da je policijski službenik – kapelan upozoren na utvrđene nepravilnosti u postupanju, te da je s njegovim postupanjem upoznat i njegov nadređeni rukovoditelj radi eventualnog poduzimanja daljnjih mjera i radnji iz njegove nadležnosti. Svećenik Vlahović nije htio komentirati cijeli slučaj, navodeći da o tome "ne zna ništa", te da se "to njega ne tiče".



Za novog kapelana kapelanije sv. Filipa i Jakova PU zadarske vojni ordinarijat je u crkvi sv. Ivana u Zadru imenovao don Martina Jadreška, župnika sa zadarske Plovanije.