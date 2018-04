Epilog incidenta koji je proglašen 'jednom od gorih antireklama za hrvatski turizam': 'Htio sam spasiti Talijane, ali su me prevarili! Inače nisam agresivan, stvorili su mi nervozu...'

Koncesionar sidrišta u uvali Sotorišće na otoku Silbi, 39-godišnji Marko Matulina, kažnjen je novčanom kaznom zbog ljetnog incidenta koji je završio na društvenim mrežama, gdje je prozvan "jednom od gorih antireklama za turizam".



Sudac Prekršajnog suda u Zadru Slaven Vrdoljak proglasio ga je krivim jer se ponašao na naročito drzak i nepristojan način kada je 11. srpnja prošle godine vikom i galamom napao državljanina Italije Enrica Cossuttu, koji je u toj uvali namjeravao usidriti svoju jedrilicu.



Nakon što je obitelj iz Italije pretrpjela brutalne uvrede i strah, javili su se i mještani: Taj momak je lijep k'o slika i jako inteligentan, ali vrlo slab na živce, još kad popije...



"P.... ti materina, budaletino, ubit ću te, samo mi takni čamac!" vikao je Matulina, nakon čega je uzeo sidro te jedrilicu zajedno s njim i posadom oteglio izvan uvale, što je snimljeno i objavljeno na društvenoj mreži Facebook. Incident je odjeknuo u javnosti, policija i Lučka kapetanija pokrenule su istragu, a cijela je priča došla i do Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.



Otočanin je na saslušanju izjavio da se osjeća krivim u dijelu u kojem je opsovao majku stranom državljaninu, ali da su, kako je pojasnio, Talijani objektivno krivi za prekršaj koji mu se stavlja na teret jer su ga totalno isprovocirali.



"Inače nisam agresivan čovjek. Sve što sam napravio, napravio sam u krajnjoj nuždi", rekao je Matulina.



Pojasnio je kako je tada radio na naplaćivanju koncesija na sidrištu, te da je Talijanima dopustio da se izvjesno vrijeme privežu uz drugu bovu. Međutim, kako je kazao, vidio je da ga namjeravaju izigrati i da ne žele platiti to što su zavezani na koncesijskom dobru.



- U isto vrijeme, što se može vidjeti na videosnimci, pripremala se oluja i Talijani nisu mogli ostati vezani tako kako su vezali brod, pa sam morao intervenirati u krajnjoj nuždi kako bih spriječio štetu na drugim brodovima a koju su oni mogli prouzročiti. No oni su prema meni bili bezobrazni što mi je stvorilo veliku nervozu. Kada sam došao svojim brodom do njihova broda kako bi ih spasio od havarije, oni to nisu dozvolili. Osjetio sam se prevarenim, što je bio razlog zbog kojeg sam reagirao na način da sam Talijanu opsovao majku i rekao mu da je budala – posvjedočio je Matulina.



Posebno je napomenuo da je kritične prigode o svemu obavijestio policiju i Lučku kapetaniju jer to nije bilo prvi put da mu se to dogodilo, međutim dodao je da su se oni oglušili na sve njegove pozive i nisu uopće intervenirali.



– Utvrđenim postupanjem okrivljenik je povrijedio materijalnu odredbu čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koja zabranjuje na javnom mjestu ponašanje na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir, i za koji prekršaj je propisana kazna u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana. Prilikom odmjeravanja kazne okrivljeniku, Sud je uzeo u obzir sve olakotne i otegotne okolnosti, pa mu je kao olakotno uzeo u obzir priznanje i loše materijalne prilike, s obzirom da radi samo sezonski, i objektivne okolnosti na strani okrivljenika koje su dovele do počinjenja prekršaja, pa mu je izrekao minimalnu kaznu propisanu Zakonom – naveo je sudac Vrdoljak u obrazloženju presude, kojom je Matulinu zbog remećenja javnog reda i mira osudio na novčanu kaznu od 187,50 kuna.



Cijelu je priču na Facebooku objavio Cossutta koji je novinarima tada kazao kako je Matulina tražio da, kako bi ostali, plate pola onoga što se uzima za sidrenje, ali da su oni odbili to učiniti jer su bili sigurni da je to područje slobodno za sidrenje.