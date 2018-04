Predstavljao se kao estradni menadžer i 'muljao' ugostitelje, a već je bio osuđivan za bludne radnje: Da sam htio koga prevariti, ne bih sačuvao sve te uplatnice!

Bivši radijski novinar, 68-godišnji Milorad Korbar iz Varaždina, pravomoćno je na Općinskom sudu u Zadru osuđen za niz krivotvorenja isprava koje je počinio na zadarskom području, "predstavljajući se kao estradni menadžer Zdravka Škendera i Krunoslava Kiće Slabinca".



Korbar je inače prije 20-ak godina otišao iz Varaždina, gdje je ostavio suprugu s dvoje djece. U to je doba, uz svoj redovni posao novinara, uistinu bio i estradni menadžer tadašnjim pjevačkim zvijezdama, pa i Nedi Ukraden.



Nakon što je uhićen, optužnicom zadarskog tužiteljstva teretio se da je od 4. ožujka do 11. travnja 2008. godine izradio pečate na imena Krunoslava Kiće Slabinca i Zdravka Škendera, kojima je pečatirao uplatnice paraf-blokova s bar kodovima.



Predstavljajući se kao glazbeni menadžer, takve uplatnice je, prema optužnici, izdavao vlasnicima više od dvadeset raznih ugostiteljskih i trgovačkih objekata u Zadru i Biogradu, pri tome im lažno obećavajući kako će, ako pristanu sponzorirati izradu plakata za održavanje ljetnih koncerata Slabinca i Škendera za iznos od 300 kuna, njihovi obrti biti istaknuti na plakatima za najave koncerata.



Uz pečate za Škendera i Kiću, Korbar je također izradio pečate i na ime pjevačkog dua "Tina & Nikša", te splitskog sastava "Dalmatino". Koncerti nisu održani, pa tako ni obećana reklama tvrtki na plakatima.



– Znam da se bavio menadžerstvom, a inače se sjećam da je još prije više vremena bio novinar na Radio Varaždinu. Viđao sam ga u tim menadžerskim krugovima. Ne znam je li ga moj menadžer koristio u poslu, to svakako ne mogu isključiti. Moj koncert na Viru organizirao je moj menadžer, a je li u tome sudjelovao i Korbar, ja to ne znam – kazao je Krunoslav Kićo Slabinac na Općinskom sudu u Zadru, te dodao kako prije desetak godina nije otkazao nikakav koncert na području Zadra ili Biograda, te da u svojim nastupima nikada nije koristio nikakav pečat niti je za to nekome dao ovlasti.



Zdravko Škender je, pak, naveo kako je on ipak surađivao s Korbarom kao menadžerom i producentom, ali da ne zna je li u svrhu organizacije tih koncerata Korbaru davao pečat.



– Surađivao sam s Korbarom još u doba Jugoslavije, a ta se suradnja nastavila i nakon Domovinskog rata. Korbar je konkretno dogovarao nastupe s vlasnicima diskoteka i drugih prostora gdje sam nastupao. Kao menadžer je mogao samostalno tražiti sponzore, ja se u te detalje nisam miješao. Kada bi on pronašao neke sponzore, o tome bi me obavijestio – rekao je na sudu Škender.



Nikša Jurinović iz dua "Nikša & Tina" rekao da je suradnja s Korbarom 2005. godine bila korektna, ali da nema nikakvih saznanja da bi u vrijeme njihove suradnje on koristio bilo kakve pečate s njihovim imenom.



Iako je na sudu priznao sve što mu se stavlja na teret, Korbar je i izjavio kako je sve radio u dogovoru s Kićom i Škenderom, Tinom i Nikšom i još mnogima.



– Nikoga nisam prevario. Da sam htio koga prevariti, ne bih sačuvao sve te uplatnice koje je oduzela policija prilikom pretrage stana. Uplata je izvršena na ime troška za tiskanje plakata. Puno koncerata je održano. Nisam imao registriran obrt, ni firmu, a u menadžerskom poslu sam imao iskustva jer sam ranije radio kao menadžer u estradnoj organizaciji "Lira Čakovec" i "Croatian music art" u Zagrebu – rekao je na Općinskom sudu u Zadru, gdje mu je sudac Ivan Marković odredio jedinstvenu kaznu od 11 mjeseci zatvora s rokom kušnje od tri godine.

Svakom po 1319 kuna

Prigodom određivanja kazne, sud je Korbaru kao otegotnu okolnost uzeo dosadašnju osuđivanost. Pravomoćnom presudom suda u Zadru Korbar je, naime, prije bio osuđen zbog bludnih radnji. Utvrđeno je da je bludničio i pokušao seksualno iskoristiti dvojicu mladića u svom podstanarskom stanu u Zadru.



Kao olakotne okolnosti u određivanju kazne za kazneno djelo krivotvorenja isprava, uzet je protok vremena od počinjenja kaznenih djela, njegovo korektno držanje pred sudom te spremnost na nadoknadu štete. Uz počinjenu štetu, Korbar mora nadoknaditi i troškove dolaska svjedoka na sud u Zadar, pa tako Krunoslavu Kići Slabincu i Zdravku Škenderu mora platiti svakom po 1319 kuna.