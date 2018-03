Bolesna djevojčica iz Zadra ne može na pričest jer je izostala s vjeronauka, svećenik poručio: Trebala je doći, imao sam i bolesniju djecu...

Devetogodišnja Aurora neće se u svibnju pričestiti sa svojim vršnjacima na zadarskom Bokanjcu. O tom ju je pred svim vršnjacima prošli tjedan obavijestio svećenik don Srećko Petrov. Naime, Aurora od rođenja boluje od GERB-a, refluksa želuca, astme i aberantnog trahealnog bronha zbog čega otežano diše i ima česte upale pluća te aspirira hranu. Prošlo razdoblje bilo je za Auroru osobito teško, pa je s nastave izostala 193 sata te 22 sata s crkvenog vjeronauka i to je glavni razlog zbog kojeg je don Petrov odbio pričestiti Auroru, piše Zadarski list.



- Moje dijete došlo je prošli tjedan na crkveni vjeronauk da bi je župnik prozvao pred svom djecom zbog nedolazaka i objavio na kraju sata da se neće pričestiti, iako zna za našu situaciju i zna da je ona bolesna. Posljednji put kad je bio kod nas u prosincu na blagoslovu kuće nije imao problem uzeti kovertu sa stola, i tad je vidio da ja ležim nepokretna, kaže Zadarskom listu Aurorina majka Ana Pavić.



Ova Zadranka boluje od nekoliko bolesti, teškog oblika artritisa, koji ju ponekad ostavlja danima nepokretnom, Hodgkinovog limfoma, zbog čega je ljetos opet počela jednom tjedno uzimati kemoterapiju te polineuropatije, kao posljedice kemoterapije.



Zbog toga je ljetos prvo ležala na zadarskoj neurologiji, a potom je otišla na liječenje u toplice. Njena i Aurorina bolest posve su financijski iscrpili ovu obitelj, a uz sve to suprug joj je ostao bez posla pa se snalaze na sve moguće načine. Pola preporučene terapije, poput ulja industrijske konoplje, dijete mediteranskom ili LCHF prehranom ili liječenja barokomorom ne koristi jer za to nema novca, a sve teži su i česti odlasci s Aurorom na kontrole u riječku Kantridu. Sve to, kaže Ana Pavić, zna i njihov bokanjački svećenik.



Devetogodišnja Aurora je, unatoč brojnim opravdanim izostancima i bolestima s kojima se hrabro nosi, vrlo dobra učenica u školi, gdje imaju razumijevanja za njezinu situaciju pa izgubljeno gradivo nadoknađuje na dopunskoj nastavi. Činjenica da se neće pričestiti sa svojim vršnjacima jako ju je pogodila, a pogotovo nakon što ju je svećenik pred svim njezinim vršnjacima na satu vjeronauka pitao: 'Tko si ti i gdje si došla?'



- Na kraju sata rekao mi je da se neću pričestiti. Osjećala sam se ružno i bilo me sram, odgovara Aurora.



Nakon što joj je prepričala što se dogodilo na vjeronauku Ana Pavić otišla je do don Petrova s namjerom da mu objasni situaciju, međutim priznaje kako su tu pale neke teške riječi, pa i s njene strane. Međutim, kaže naljutilo ju je i to jer se priča vrlo brzo proširila po cijelom mjestu, s obzirom da su na vjeronauku bila sva djeca.



- Na moje pitanje zašto, don Petrov je rekao da neće pričestiti Auroru jer nije dolazila na vjeronauk. Tražila sam potvrdu da se pričesti negdje drugdje, ali i to mi je odbio dati. Rekao je da mama treba zvati svaki put kad je Aurora bolesna, ali mama je bila na neurologiji i u toplicama cijelo ljeto. Probali smo u više navrata doći i do nadbiskupa Puljića, međutim to se pokazalo nemogućom misijom. Dobili smo par puta njegova tajnika, tako da je on upoznat s problemom, ali nitko ništa nije poduzeo, kaže Ana Pavić.



Don Srećko Petrov, župnik Župe sv. Šimuna i Jude Tadeja te ekonom Zadarske nadbiskupije isprva nije želio komentirati cijelu situaciju, ali je onda ipak odgovorio na nekoliko pitanja.



- Dijete nije bilo na 22 sata vjeronauka, a djeca su govorila da je hodala po selu i školi. Znam da ima zdravstvenih problema, ali ipak je trebala doći, imao sam i bolesniju djecu na vjeronauku, rekao je Zadarskom listu don Petrov.



Iako su u školi djevojčici izišli ususret, don Petrov je ostao pri svom prvotnom stavu.



- Smatram da nije pripremljena i da se zato ne može sada pričestiti i zato sam je odgodio za sljedeću godinu, rekao je svećenik koji pak negira da je Auroru pred svima na vjeronauku pitao tko je i gdje je došla te joj rekao da ne može na pričest. Kaže i kako ga nitko iz Nadbiskupije nije kontaktirao u vezi ovog slučaja niti smatra da je to potrebno.