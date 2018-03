Mladi Zadranin otvorio 'hostel na valovima' i oduševio čak i veliki Lonely Planet: pogledajte kako izgleda njegov hvaljeni projekt

Kako spojiti ljubav prema jedrenju i poduzetnički duh? Ima puno načina, ali onaj 33-godišnjeg Zadranina Jakova Šokote zaista je originalan. Ovaj mladi zadarski ekonomist otvorio je prije dvije sezone Windward hostel u kojemu svaki kutak odiše jedrenjem i vrijednim memorabilijama tog sporta, a usred dnevnog boravka nalazi se, ni više ni manje, nego pola 25-godina starog broda klase Optimist u kojoj je zadarski olimpijac Šime Fantela prvi put počeo jedriti.



- Jedrenje je moja velika ljubav, drugi dio mene i svi koji me poznaju to znaju. Naš jedriličarski klub na Vitranjaku moj je dnevni boravak. I zato je hostel koji će biti posvećen jedrenju bio logičan slijed - govori nam Šokota.

Nemoguća misija

Ideja za hostel rodila se slučajno.



- I sam puno putujem i odsjedam po hostelima, tako da mi često dolaze razne ponude s Bookinga. Konkretno taj dan, došla mi je ponuda da rezerviram hostel u Beogradu, a meni je palo na pamet zašto prostor od 220 kvadrata, koji je u posjedu naše obiteljske tvrtke i zjapi prazan, ne bih pretvorio u hostel. Konzultirao sam nekoliko prijatelja, istražio poslovanje hostela, napravio poslovni plan i sutradan ujutro ga predstavio roditeljima. Ukratko, 24. ožujka mi je sinula ideja, a 1. lipnja Windward hostel bio je otvoren. Bilo je malo stresa i neprospavanih noći, kako to obično biva kod ovakvih "nemogućih misija", ali uz potporu roditelja i naše obiteljske tvrtke gdje sam i sam zaposlen, na kraju se sve posložilo kako treba. I za dva i pol mjeseca smo počeli s radom - kaže nam Jakov.



Iduća faza bilo je uređenje, a jedrenje se nametnulo samo od sebe. Osim što je Jakov strastveni jedriličar, njegov najbolji prijatelj je Pavle Kostov, a odrastao je skupa s olimpijskima pobjednici te višestrukim svjetskim i europskim prvacima Fantelom i Igor Marenićem. Na zidovima hostela slike su i dresovi s njihovih velikih natjecanja, a i sobe su nazvane prigodno; 49er, 470, America's cup, Gringo i Optimist.



Na ploči kod recepcije gosti kredom crtaju zastave i na taj način ostavljaju svoj pečat. Imaju i jedro s broda Optimist, ispisano dobrim dojmovima i porukama gostiju. Ukratko, nije bilo druge nego hostel nazvati Winward (uz vjetar, op.a.) i zaploviti novim valovima turističkog biznisa.



- To da su turisti koji odsjedaju u hostelima samo low budget gosti i neuredni "backpackeri", naša je klasična predrasuda. I toliko je daleko od stvarnosti. Nama je nedavno došao bračni par stomatologa iz Njemačke, njih dvoje proputovali su cijeli svijet i njihov auto vrijedi više nego moj hostel. Bili su u svim luksuznim resortima kojih se možete sjetiti, ali u jednom trenutku dosadila im je uštogljena ljubaznost resorta i hotela, zaželjeli su se sasvim drugačije atmosfere. Baš onakve kakvu hostel nudi; ležerne, neposredne i sponatne, gdje mogu upoznati druge ljude i otkrivati pravo lice destinacije u koju su stigli. Sjedili su ovdje s nama mladima na doručku i jeli cornflakes. I bilo im je toliko dobro da su na kraju odsjeli deset dana - kaže nam Jakov.



Nakon njih, stigla je ekipa s Cambridgea, četiri profesora i desetero studenata iz Cambridgea koji su, po svemu sudeći, zaslužni što je Wind iduće godine izašli u Lonely Planetu kao preporuka za Zadar.

Neiskorišteni biser

Winward hostel radi tijekom cijele godine. U dvije osmerokrevetne i dvije dvokrevetne sobe može primiti 20 ljudi, a otkako je hostel otvoren, kroz njega je prošlo oko tri tisuće ljude iz cijelog svijeta. Za noćenje valja izdvojiti od 15 do 30 eura po ležaju, ovisno o kakvoj se sobi radi.



- Zadar je neiskorišteni biser, i naši turisti znaju to bolje od nas. Zato im naš hostel i grad općenito često posluže samo kao baza dok vrijeme provode obilazeći sve ono što nudi zadarska okolica, od nacionalnih parkova i parkova prirode do raznih adrenalinskih sadržaja. Mi zato svojim gostima nudimo izlete na Plitvice, Kornate ili Saharun. Naša voditeljica Dijana Valčić tu je najbolja, jer goste uputi u sve zadarske atrakcije, barove, restorane i plaže. Iako dođu na dva, zbog nje kod nas ostanu po sedam dana. Ljudi cijene takvu vrstu usluge i pomoći, vole kad se osjećaju "frendly", što im je osoblje pri ruci u bilo kojem trenutku. A baš je tako ovaj hostel i zamišljen, kao interaktivno mjesto gdje će se gost osjećati kao kod kuće i upoznati ljude iz cijeloga svijeta. I naravno, zavoljeti Zadar i jedrenje - smije se Jakov.