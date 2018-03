Da nisam dvaput pao s krova i jedva ostao živ, danas ne bi bilo "Agroturizma Odžaković". Nikad ne znate gdje će smrknuti i kad će svanuti, ali ja danas mogu reći – živim svoj san - tako kazuje Šime Mime Odžaković iz Nadina, pionir ruralnog turizma Ravnih kotara.

Sve je "iskamena" stvorio vrijedni Šime, unatoč tomu što je dobar dio sela mislio – da je lud!? Poludio Šime i gotovo! Pa, di će u turizam?

Nadin, za kojega se kaže da je najekološkije mjesto u čitavoj Hrvatskoj, oduvijek je bilo poznato po vinogradima, povrću, voću, maslinama, ali turisti, apartmani... Eeej?! No, nakon što je Odžaković prvi vizionarski pokrenuo turizam, i drugi "ziđu" apartmane, kopaju bazene, uvode wifi... Da lud Šime? Pametan, da ne može biti pametniji!

- Ja sam njih sve zarazio, pa mnogi kreću za mnom - kaže naš sugovornik, koji nas je dočekao u konobi s punim stolom domaćih proizvoda koje nudi turistima i – nagradama koje je osvojio njegov OPG.

Naplatio osiguranja

- Ovo je srebrna povelja za ruralni razvoj Suncokret, pa 3. nagrada Turističkog ceha Kvaliteta za Hrvatsku. Imam od Ministarstva kulture registriran katalog etnografske zbirke u kojoj je sto eksponata. Ovo su naša ulja, vina, rakije, smokve, smokvenjak što žena Marija Seka pravi, masline, bajami, kobasice, pršut, slanina... Sve za naše goste koje tako dočekujemo – kaže nam Šime Mime.

S ruralnim turizmom mislio je, veli, početi se baviti još "u onom sistemu", ali to je bilo nemoguće, a "kad je uvatio nesritni rat", onda ga je još više to počelo nukati, pogotovo nakon što je kao izbjeglica otišao u Istru pa vidio što se tamo radi.

"Rekao sam, ako ikako budem mogao, želio bih to u svom Nadinu pokrenuti. Ali bila je neimaština i nije se moglo. Kad smo malo stali na noge, onda je Gospodin htio da nastradam. Po struci sam građevinski limar i dva puta sam padao s krova, s visine od 6 metara. Jedva su me škapulali. Imao sam dva životna osiguranja, nešto ušteđevine i sve sam to uložio ovdeka. To sam išao uložiti dok su moji Nadinjani krenuli prema vinogradima. Ako može onaj tamo u Istri, a Bogom dati su naši Ravni kotari za seoski turizam, netko i ovdeka treba probati. I krenuo sam. Kad su prvi Nijemci 2007. godine došli u Nadin, svi su rekli: "Stvarno je Šime bio u pravu".

Nije stao već je krenuo usavršavati svoje obiteljsko gospodarstvo, bez neke velike edukacije i predznanja. Pomoć mu nije nitko posebno pružio već je sam radio kako je mislio da je najbolje.

- Takav sam kakav sam i stvarno smo u tome uspjeli. Ja sam danas ponosan. Imamo i lijepu web stranicu preko koje nas gosti mogu lako pronaći. Moji su stari Odžakovići, pokojni did Šime i ćaća Mate uvijek primali putnika namjernika na konak i to je meni kao ditetu ostalo urezano u pamćenju. Već sam 70-ih godina krenuo sakupljati te predmete, nešto je ostalo od toga, a nešto smo našli i dobili. Gosti uživaju kad vide stari plug od 120 godina, krevet s perušinom od kukuruza, biljac, vunenu pokrivku za zimu, kuvertu - laganiju pokrivku za proljeće - narodne nošnje, kape, stare puške, od talijanke iz Prvog svjetskog rata do engleskog automata iz 1935. godine, pa staru drvenu mišolovku na slaninu... - pokazuje Šime.

Živ i zdrav

Apartmani su uređeni moderno, sa svim komforom potrebnim za goste. Uvidio je već u početku Šime da je previše soba, a premalo kupatila, pa je "uništio" nešto soba. Danas ima šest soba, pet kupatila i tri dnevna boravka, zapravo velike stanove u koje komotno stanu tri obitelji ili ukupno četrnaest ljudi. Vani je ispred kuće uz maslinik veliki bazen, natkrivena streha s gradelama i igralištem za djecu, a Odžakovići su tu da gostima spreme neko domaće jelo po narudžbi, s tim što ih obavezno počaste domaćom rakijom, likerom, spreme im na račun kuće peku od teletine ili pulastra, pečenog odojka...

- Kaže mi žena usrid noći: "Eno ih, Mime, sami livaju vino u konobi". Ma nek livaju, bogati, nek uživaju. Prije nego pođu kući, ljudi sve to pošteno plate. Pitali su me jedni da će platiti da prespavaju na starom krevetu. Ma kakvi platiti, dao sam im. Kao i kruh ispod peke koji žena ispeče, pa bajame, smokve, rakije, likere... Takvi smo, širokogrudni i ne treba gledati u svaku – kaže Odžaković. Može se reći, turizam je u Nadin pao ravno s krova. I ostao živ i zdrav!