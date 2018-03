Milan Anić Minja, vlasnik gostionice "Anita" u Zatonu Obrovačkom, vratio je majmune koje je držao na svom posjedu, Zoološkom vrtu u Zagrebu, prema rješenju Ministarstva poljoprivrede RH, ali je zadržao ostalih 40-ak životinja, potvrdio nam je to u četvrtak.



Veterinarska inspekcija zatvorila je improvizirani zoološki vrt u Zatonu Obrovačkom pri ugostiteljskom objektu "Anita" prošle godine, nakon što je utvrdila niz nepravilnosti.



Nadzorom je utvrđeno da je vlasnik ugostiteljskog objekta Milan Anić izlagao životinje iako nema registriran zoološki vrt, odnosno nema rješenje o odobrenju za rad niti je upisan u Upisnik zooloških vrtova, što znači da se bavio neregistriranom djelatnošću. Zabranjeno mu je daljnje izlaganje životinja, a dio je određen za prebacivanje u Zoološki vrt u Zagrebu.

Brojni su aktivisti udruga za zaštitu životinja godinama upozoravali nadležne da životinje u nastambama u Zatonu Obrovačkom žive u katastrofalnim uvjetima. Broj nojeva, magaraca, ptica, majmuna i drugih životinja godinama se povećavao pa je inspekcijski nadzor utvrdio da osim što Anić nema odobrenje za rad, životinje nemaju ni adekvatne uvjete za život.



Kod vlasnika nisu pronađeni nikakvi dokumenti o životinjama koje nisu bile propisno zbrinute te je na koncu zabranjeno njihovo daljnje izlaganje ljudima.



Anić kaže da je majmune vratio Zoološkom vrtu u Zagrebu, ali je ostale životinje zadržao na svom imanju koje ne smatra zoološkim vrtom.





- To ja držim samo za sebe, to je meni OPG. Oni su te majmune tražili i to je predano u zagrebački Zoološki vrt. Ove druge životinje ja sam ostavio za sebe, ne kao zoološki vrt, već kao za sebe. Nisam imao dalje problema, to ću se ja ionako morati riješiti s vremenom, tko će, ne mogu ja to... Ja sam to htio radi dice da vide životinjice malo, da imaju gdje izaći, ali evo vidiš. Ne daju ti da žive, ništa. To je meni postao teret na kraju.



- Imam ponija, magarce, kozice, pauna i tako to. Ja to držim za sebe, ja sam ljubimac tih životinja, ja to volim i držim ih i brinem o njima. Žalio sam se na rješenje koje sam dobio. Oni su tražili od mene da bih trebao imati nekakve uvjete za majmune, ja sam im rekao "pa dajte mi postavite uvjete, što ja to trebam napraviti".

- Deset godina nikome nije smetalo, sad to vama smeta! Digle su se udruge za zaštitu životinja i sve je tu krenulo. Majmune su na kraju dali u Slavonski Brod nekom privatniku, po nalogu Ministarstva poljoprivrede. A za ostale životinje... ja se sam mislim što napraviti. Sve je to domaće, vidjet ću što ću s njima. Da nekome smeta da ti maltretiraš te životinje ili nešto im radiš, shvatio bih, a ti ih držiš u najboljem redu. Ja sam vodio više računa o njima nego o sebi. Ma sve je to mafija – zaključio je na kraju Milan Anić Minja.