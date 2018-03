Je li u pitanju kazna zbog oštrog napada na vrh stranke? Raspuštena Zajednica utemeljitelja HDZ-a Zadarske županije; Drago Krpina rezigniran: Izgleda da posao politike i nije ništa drugo nego varati

Drago Krpina više nije predsjednik utemeljitelja HDZ-a Zadarske županije. Na sjednici Predsjedništva Zajednice utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman", na čijem je čelu Mario Kapulica, kako doznaje Jutarnji list, u četvrtak je donesena odluka o raspuštanju toga ogranka.



Raspuštanje se dogodilo samo nekoliko dana nakon što je Krpina oštro napao vodstvo stranke i u pismu koje je uputio Predsjedništvu HDZ-a zatražio da se provede unutarstranački referendum o Istanbulskoj konvenciji.



Izvor iz HDZ-a, međutim, kaže kako razlog rapuštanja nisu Krpinini napadi, nego je riječ o jednoj od najzatvorenijih i po broju članova "najsiromašnijih" organizacija ove zajednice te da je njezino raspuštanje bilo i ranije planirano.



- Na čelu te organizacije desetak godina bio je Zlatko Begonja, planirala se izborna Skupština, ali je Begonja prije dvadesetak dana iznenada dao ostavku i na njegovo mjesto kao jedini kandidat izabran je Krpina. Da motiv raspušanja nije njegov posljednji istup i da se ne radi ni o kakvim sankcijama govori to što je Krpina ostao zamjenik Marija Kapulice u nacionalnoj organizaciji utemeljitelja - kaže izvor iz HDZ-a.



Doznajemo kako je već formirano Povjerenstvo koje će u Zadarskoj županiji organizirati izbornu Skupštinu na kojoj će biti izabrano novo vodstvo.



Drago Krpina u četvrtak navečer potvrdio nam je da je ogranak raspušten. Bio je rezigniran i kako je kazao, pomalo u sjetnom raspoloženju.



- Ne znam što reći. Kako čovjek prolazi kroz život i kako prolaze godine, razloga za čuđenje trebalo bi biti što manje. Ali čini se da uvijek ostane dovoljno razloga za zgranutost. Razmišljam o jednom zadovoljstvu koje me očekuje - što ću biti pošteđen toga da sjedam za isti stol s ljudima od kojih treba čuvati svoju čast i dostojanstvo - komentirao je Krpina i dodao:



- Izgleda da posao politike i nije ništa drugo nego varati. A ja na to nisam nikad tako gledao. Nisam bezgrešan, imao sam loših poteza i stvari koje ne bih ponovio, ali svoj sam posao nastojao uvijek časno raditi.



Sjednica utemeljitelja, inače, trajala je više od tri sata, a u četvrtak navečer su, kako su naveli u priopćenju, podržali odluku Predsjedništva stranke i Vlade da nastavi s procesom potvrđivanja Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, uz interpretativnu izjavu i rezerve financijske prirode.



- Zajednica utemeljitelja naglašava važnost interpretativne izjave, čiji je smisao da država koristi pravo istaknuti kako ona taj ugovor shvaća i kako će ga tijela države provoditi i primjenjivati. Posebice je značajan onaj njezin dio u kojemu se ističe:



"RH smatra da odredbe konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav ni obvezu promjene ustavne definicije braka" i da će ju primjenjivati u skladu s vrednotama svoga Ustava. Dosljedna primjena ovoga dijela interpretativne izjave od velike je važnosti za utemeljitelje HDZ-a - navodi se u priopćenju ove organizacije.



Utemeljitelji smatraju kako je "sadržaj interpretativne izjave, koja je dio hrvatskog pravnog poretka i kao takva relevantna u tumačenju svih odredbi ove konvencije, rezultat rasprave u kojoj su sudjelovali brojni članovi i tijela naše Zajednice, stranke i cjelokupna zainteresirana javnost".



- Kao članovi najzrelije i najodgovornije političke stranke u Hrvatskoj, koja ima svoja tijela, svoju vladu i parlamentarnu većinu, očekujemo da će naši zastupnici argumentiranom raspravom pridonijeti naglašavanju stvarnoga značaja, sadržaja i ciljeva ove konvencije i otklanjanju svih strahova i zabrinutosti iskazanih u odnosu na način njezine primjene i mogućnosti njezina tumačenja - stoji u priopćenju.