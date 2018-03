Građani u panici zbog kristala, veterinari utvrdili: To je nervni otrov, i mala djeca su u opasnosti!

Od početka ovog mjeseca na zadarskim ulicama, ali i u široj okolici grada, pojavile su se bijele hrpice kristala koje su uzrokovale smrt golubova, galebova, ježeva, pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca.



Iako se u početku mislilo da je riječ o običnoj kuhinjskoj soli koja je potpuno bezopasna i kako se radi o najobičnijem širenju bezrazložne panike, pokazalo se da je problem puno veći i opasniji, ne samo za kućne ljubimce, već i za malu djecu.



Sve je počelo s kampom na Boriku, gdje je otrov prvi put uočen, a potom se proširilo po svim gradskim kvartovima: na Bili brig, Voštarnicu, Kolovare, Stanove, područje oko Supernove i završilo u samom centru grada, na Kalelargi. Također, zabilježena je pojava otrova u Vrsima i Ninu. Turisti čiji je plan bio provesti ljeto na ninskom području u panici su nazivali vlasnike apartmana i otkazivali svoje rezervacije zbog straha od otrova prosutog po cijeloj Kraljičinoj plaži - kaže voditeljica zadarskog azila Marijana Mustać.



- Strani turisti u velikom broju prate stranice našeg azila, gdje svakodnevno objavljujemo situaciju s otrovom koji se pronalazi po raznim dijelovima grada i županije. Njima je ovo što se događa neshvatljivo, ne žele da se njihovim ljubimcima, kada dođu ovdje ljetovati, dogodi tako nešto. Da ne govorim koliko ih je strah za malu djecu koja se u žaru igre mogu slučajno otrovati.



- Neshvatljivo je da nitko ništa ne poduzima, da nikoga nije briga za toliki gubitak, jer ova država živi od turizma - poručuje voditeljica azila, i dodaje kako je još jučer u azil na Žmirićima doveden otrovan pas s područja Vrsi.



Ova zbivanja treba shvatiti ozbiljno, a priču da je u Osijeku riječ o soli, a ne o otrovu, zadarski azil smatra glupošću. Potvrđuju nam to iz veterinarske ambulatne na Puntamici gdje do sada imaju dva potvrđena uzorka da je riječ o ubojitom otrovu, a ne o bezazlenoj soli.



- Supstance nađene za zadarskom području potvrđene su kao nervni organofosforni otrov. To smo utvrdili na temelju dva uzorka koje su nam donijeli zabrinuti građani i vlasnici psa. Otrov je jako opasan i djeluje već nakon trideset minuta - kažu nam iz veterinarske ambulante Puntamika.



Također upozoravaju da je glavni simptom otrovanja povraćanje praćeno tresavicom. Takve unesrećene ljubimce valja odvesti najbližem veterinaru da dobiju potrebnu pomoć.



Od glasnogovornika zadarske policije Elisa Žodana saznali smo da do sada nijednu prijavu o otrovanim životinjama, pa čak ni o samom otrovu, nisu zaprimili.



- Budući da policija djeluje u skladu sa zaprimljenim prijavama, pozivaju se građani da sva viđenja otrova ili uginulih životinja prijave policiji, bilo telefonski ili osobnim dolaskom. Građani, obratite posebnu pažnju prilikom boravka na popularnim zadarskim šetnicama, ali i šetnicama u obližnjim općinama - poručuje iz zadarske policije.

Misteriozne smrti životinja u cijeloj Hrvatskoj

Zadar je samo jedan od gradova u kojem se u zadnje vrijeme događaju misteriozne smrti životinja. U isto vrijeme slučajevi trovanja zabilježeni su u Zagrebu, Makarskoj, Rijeci, Trogiru i Puli, ali ni manja mjesta nisu izostavljena.



Svugdje se radi o opasnom toksinu ostavljenom na javnoj površini u blizini mjesta koje često posjećuju životinje, a ne o kuhinjskoj soli, kako je to rečeno za Osijek.



Policija poziva građane da prijavljuju sva sumnjiva događanja vezana uz trovanje životinja kako bi na vrijeme mogli reagirati i što brže pronaći zasad nepoznatog počinitelja koji ugrožava živote životinja i ljudi.