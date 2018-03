Ugostitelj optužio načelnika da je 'izija stado janjaca, a račune nije platija', načelnik mu uzvratio tužbom, osporava dug od čak 185 tisuća kuna

Zbog članka objavljenog u Slobodnoj Dalmaciji pod naslovom "Gostioničaru dojadilo besplatno hraniti općinsku svitu: načelniče, plati račune, izija si cilo stado janjaca", u ponedjeljak je na Općinskom sudu u Zadru održano ročište u povodu kaznene tužbe za klevetu načelnika općine Jasenice Martina Baričevića protiv Milana Minje Anića, vlasnika gostionice "Anita" u Zatonu Obrovačkom.



Anić je u razgovoru za "Slobodnu" početkom veljače 2013. godine izjavio da su načelnik Baričević i njegova općinska svita kod njega jeli i pili, ali račune nisu platili, pa je tako na kraju ostao "kratak" za 185 tisuća kuna, za što se u to vrijeme moglo pojesti stado od stotinjak janjaca.



Među tom hrpom navodno neplaćenih računa bilo je, uz janjetinu, i tuke, priloga, salate, vina i kolača, ali i 7500 kuna troškova za zadušnicu poslije sprovoda načelnikova brata koji su također išli na račun Općine.



Zbog toga su u ponedjeljak pred sucem Ivicom Markovićem svjedočili bivši novinar Slobodne Dalmacije Edvard Šprljan, koji je prvi o tome pisao, i Goran Šimunov, tada novinar televizije Vox iz Zadra.



– Gospodina Anića poznavao sam otprije kao vijećnika u Gradskom vijeću Obrovca. Jednom prilikom mi se požalio da ima hrpu računa za jelo i piće koje ne može naplatiti od Općine Jasenice. Dogovorili smo se da se nađemo, ja i reporter otišli smo do njegova restorana u Zatonu Obrovačkom, gdje nam je on pokazao te račune.



Na njima se vidjelo da su neki adresirani na Općinu Jasenice, a na svakom je bio i nečiji paraf. Na računima je stajalo što se konzumiralo... – svjedočio je Šprljan, dodajući da je nakon toga telefonski nazvao načelnika Baričevića kako bi čuo drugu stranu priče. Sve što mu je Baričević rekao – a on je uglavnom opovrgnuo dugove – prenio je u svoj tekst.



Anićeva odvjetnika Dana Marinovića zanimalo je na koje se razdoblje odnose računi koji su bili predmet pisanja teksta, te je li možda on zbrojio ukupan iznos neplaćenih računa koji se spominje u tekstu. Šprljan je odgovorio da se ne sjeća tko ih je zbrojio, ali da je on prenio procjenu iznosa koju mu je rekao vlasnik "Anite". Razgovor s njim nije snimao niti ga je autorizirao jer za tim nije bilo potrebe.



Novinar Goran Šimunov svjedočio je o nastanku televizijskog priloga objavljenog u Vijestima televizije Vox te na teletekstu i portalu te bivše medijske kuće, sve dok u jednom trenutku sudac Marković nije ustvrdio da su novinari očito vjerno prenijeli sadržaj Anićevih optužbi na račun Baričevića, odnosno da nisu napisali i prenijeli u javnost ništa što Anić nije rekao njima.



U sudnici je cijelo vrijeme bio optuženi Milan Anić, ali nije ništa govorio.



Načelnik Baričević, koji je svjedočio na prethodnim ročištima, osporava sve Anićeve navode. Tvrdi da su dugovi o kojima je Anić govorio nastali između 2006. i 2010. godine, te da su mu 2013. godine dostavljeni u Općinu ispisani na paragon-bloku.



Baričević također tvrdi da računi ni približno ne dosežu iznos od 185 tisuća kuna, štoviše, u drugom sudskom postupku Aniću je uspio osporiti potraživanje od 13 tisuća kuna na ime istih troškova.