Američki milijunaš koji je izgradio repliku Supetra i pretvorio je u turističku atrakciju sada ima novi projekt: u dalmatinski otok ulaže čak pola milijarde eura!

Samo jedna, ali vrijedna – tako se može ocijeniti ponuda američke tvrtke "Blackard Global" na međunarodni natječaj općine Pašman kojim se tražio investitor u "Pašman rivijeru", projekt poznatiji kao "Južni Pašman".



Riječ je, naime, o gradnji velikog turističkog kompleksa na čak 260 ha površine u dvije uvale na južnim obalama Pašmana, koji je vrijedan oko 500 milijuna eura.



Da bi se ovaj projekt uopće mogao naći na međunarodnom tržištu, odnosno tražiti investitora dovoljno moćnog da ga realizira onako kako je zamišljen u osnovnoj ideji, općina Pašman je prije nekoliko godina angažirala tvrtku "Hosting International" iz Zadra Eugena Sorića, koji je posljednjih godina razvijao ovu ideju te pripremio projekt za natječaj. Sorić u ponedjeljak, nakon što je "Blackard Global" u zadnji čas donio svoju ponudu, nije krio zadovoljstvo da se to na koncu i dogodilo.

Kaže da je znao za interes američke tvrtke za ovaj projekt, te da je bio zainteresiran za još jedan europski konzorcij koji se na koncu nije javio.



- Ovo je stvarno velika stvar, dugo smo radili na ovome i uspjeli smo – rekao nam je Eugen Sorić, začetnik ideje projekta i čovjek kojemu je "Pašman rivijera" životni projekt.



- Sad slijedi drugi dio natječaja u kojem ponuđač treba u roku od šest mjeseci ponuditi idejno rješenje koje treba biti sukladno prostornom planu općine Pašman. Da je bilo i više ponuđača, od svih bismo zatražili isto. Ako se taj idejni projekt uklopi u Prostorni plan, slijedi izrada urbanističkog plana uređenja cijelog prostora, koji ide u koncesiju na 99 godina. Realno, možemo očekivati da cijeli projekt zaživi za pet godina. Mislim da smo imali sreće jer iza ove tvrtke stoje ljudi koji poznaju Hrvatsku i koji će svoje poslovne ideje i mogućnosti, a one su velike, moći prilagoditi prostoru koji se nudi.

A prostor koji se daje u dugoročnu koncesiju je onaj oko izuzetno atraktivnih i zaštićenih uvala Soline i Žinčena, okrenutih prema Dugom otoku i Kornatima, ali i odvojenih od gotovo svih infrastrukturnih pravaca na Pašmanu.



Međutim, nedavno se dogodilo nešto drugo, jako važno za ovaj otok, kao i cijeli taj dio Zadarske županije: projekt punog naziva "Razvoj vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Biograd na Moru, Pašman i Tkon" bit će sufinanciran sredstvima EU fondova u visini od 585 milijuna kuna (72 posto), a preostali dio od 227,5 milijuna kuna (28 posto) planira se financirati sredstvima Hrvatskih voda (10,30), državnog proračuna (10,30) te sredstvima jedinica lokalne samouprave (7,5 posto).

Na Pašmanu bi ovaj infrastrukturni projekt trebao biti gotov do 2023. godine, a to znači da se može dogoditi da bi, u idealnoj situaciji, do dovršetka izgradnje kompleksa "Pašman rivijere" na otoku bila izgrađena i kapitalna infrastruktura.

Ono što sada ponovno dobiva na aktualnosti i važnosti je i izgradnja mosta kopno - otok Pašman, za što se zalažu političke, građanske pa i iseljeničke otočne strukture. Ali, Vladina ministarstva i dalje šute.



Nema sumnje da bi u tom slučaju, s izgrađenom infrastrukturom i turističkim projektom koji će se realizirati američkim kapitalom, a kakvog Hrvatska do sada, realno, još nije vidjela, ne samo otok Pašman, već i Ugljan, te drugi otoci ovog arhipelaga dobili novi, zlatni premaz.

Što će biti "Pašman rivijera" Od 260 ha zemljišta, koje je obuhvaćeno Prostornim planom općine Pašman za ovaj projekt, oko 100 hektara predstavlja građevinsko područje, a na 160 hektara su površine rekreativno-poljoprivredne namjene.

Na građevinskih 100 hektara, čija je početna cijena 0,4 eura za metar četvorni, gradit će se turistički kapaciteti do maksimalno 4000 ležajeva. Poljoprivredno i hortikulturno zemljište od 155 hektara, kao i pet hektara zemljišta u građevinskom području za servisne namjene, daje u najam po cijeni od 0,01 eura po četvornom metru, objašnjava Ćosić. Kad se to preračuna, investitor će Općini godišnje za zemljište plaćati oko 4,2 milijuna kuna.