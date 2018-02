Neobična priča 32-godišnje Zadranke: Iduće četiri godine živjet ću sama s 18-mjesečnim sinom na planini, ostvario mi se san!

„Prešišala“ je četiri muška kandidata i pobijedila – Zadranka Irena Šaran bila je jedina žena na natječaju za domara koji će iduće četiri godine živjeti u osami Planinarskog doma na Paklenici i brinuti o cijelom kompleksu 24 sata dnevno, 365 dana u godini.



Od Planinarskog doma, u kojemu će živjeti i raditi Irena koja sa sobom vodi i 18-mjesečnog sina, najbliža cesta udaljena je više od kilometra.



Irena za ovaj posao neće dobivati plaću - zadarsko Planinarsko društvo „Paklenica“ raspisuje natječaj za domara, ali ne daje plaću, nego domar sâm sebi priskrbljuje sredstva prema svojim sposobnostima.



- Posao je zaista specifičan. Osim što u Domu treba biti 365 dana u godini i brinuti o svemu, domar treba sebi osigurati plaću tako što će zapravo zarađivati kao ugostitelj, jer u Dom ljudi dolaze na okrjepu i spavanje. Ako osoba koja je domar kuha, prodaje piće i ima druge ideje kako zaraditi novac, apsolutno sva zarada je njegova. U ovom slučaju njezina, Irenina – kaže predsjednik PD Paklenica Domagoj Diklić, dodajući da se na natječaj javilo pet kandidata i Irena Šaran je bila jedina žena, no bila je „apsolutno najbolji izbor“.



Ireni će pomagati suprug, dolaziti i obavljati dostavu, no njoj iz Doma „nema mrdanja“. Zašto se 32-godišnja Zadranka odlučila na takav život iduće četiri godine, koliko će joj trajati „mandat“?



Vrebala priliku



- Ja sam ovu priliku „vrebala“, čekala, nadala joj se. To je posao mojih snova, planina je moj život. Prvi put sam na planinu pošla s tatom, to je bilo 1996. godine, i s njim sam došla na vrh Dinare, na najviši vrh u Hrvatskoj. Bilo je čarobno i tu se dogodila ljubav prema planini. Ali pravi „okidač“ bio je 2012., pridružila sam se zadarskim speleolozima i otkrila da planina nije lijepa samo gore, nego i ispod. Moja fascinacija je velika, posao koji sam dobila na Paklenici smatram ispunjenjem svojih snova i potpuno ću mu se posvetiti – kaže Irena Šaran.



Irena je u ponedjeljak pakirala kofere i uskoro odlazi u Dom. Tamo je još uvijek Dalibor Bračić koji je bio domar posljednje četiri godine. Ne smije se dogoditi da Dom bude prazan, tamo gosti neočekivano dolaze u svako doba dana i noći tijekom cijele godine, potrebno ih je dočekati, voditi brigu o čistoći Doma i stanju cijelog objekta, obavljati sitne popravke, sve održavati i kontrolirati. Posjetiteljima su na raspolaganju kuhinja, blagovaonica i sanitarni čvor, Dom ima električnu energiju i tekuću vodu. Bilo kakve popravke plaća PD Paklenica, no za red u sobama, kojih ima četiri, odgovoran je domar.



U dvije sobe su kreveti na kat i tu može spavati 12 ljudi, a druge dvije spavaonice su veće i spava se u vrećama.

- Posao je zaista specifičan, pribojavate li se ičega? - pitamo je.



- Svjesna sam da će iduće četiri godine Dom na Paklenici doslovno biti moj dom 365 dana u godini. Ne bojim se ničega, zapravo ne znam čega bih se čovjek mogao bojati u NP Paklenica. Moj sin će dobro očvrsnuti – nasmijala se Irena, naglašavajući da će suprug pomagati u svemu.



- Meni posao, njemu izlet – zaključila je 32-godišnja Zadranka, prva domarica u povijesti Planinarskog doma na Paklenici.