"Sretan sam što sam ovdje", rekao je policajcima prije nego što je otkrio svoj identitet, 53-godišnji državljanin Libije Said S. iz Bengazija.



Dan ranije dovezen je u zadarsku Opću bolnicu kao žrtva prometne nesreće. Iako je u bolnicu došao vozilom Hitne pomoći s teškim tjelesnim ozljedama grudnog koša, svoj je identitet otkrio tek jučer u bolnici kada je priznao da je u Zadar iz Libije došao brodom kao "slijepi putnik", piše zadarski.hr.



- Riječ je o državljaninu Libije koji je u Hrvatskoj boravio ilegalno. U nesreći je zadobio teške tjelesne ozljede, no izvan je životne opasnosti. Nakon što se oporavi, prebacit će se u Prihvatni centar za strance Ježevo u Zagrebu – rekao je Elis Žodan, glasnogovornik zadarske policije, koja je od četvrtka ujutro oko 6.30 sati kada se dogodila prometna nesreća na cesti u Murvici Gornjoj pokraj Zadra pokušavala utvrditi identitet stradalog muškarca.



Said S. je teško ozlijeđen nakon što je pokušao prijeći cestu izvan pješačkog prijelaza u Murvici Gornjoj. Na njega je naletio automobil Fiat Punto zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 20-godišnjak iz Zadra.



Vozač ga nije uspio izbjeći, te ga je oborio na cestu. Iako je nakon udara bio pri svijesti, 53-godišnjak nikome nije htio reći tko je, nitko ga od ljudi iz obližnjih kuća nije poznavao, a kod sebe nije imao dokumente.



- Viđali smo jednog sitnijeg čovjeka ovdje. Vidjelo se da nije riječ o domaćem čovjeku, no nismo ni pretpostavljali da je riječ o Libijcu - rekli su mještani Murvice Gornje.



Kako se pokazalo, i Said S. je kao i ljetos državljanka Ekvadora, 50-godišnja Rosario Jackeline Reasco Lamilla tjedan dana lutao Zadrom bez dokumenata, hrane i smještaja. U svom je lutanju dospio do Murvice Gornje gdje se skrivao po napuštenim kućama.



No, dok su Rosario Zadrani udomili nakon što su je pronašli kako luta po varoškim ulicama, Said je doživio puno okrutniju sudbinu.