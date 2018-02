Dalmatinci se uspaničili zbog polarne hladnoće pa poharali butige: drva i peleta nema ni za lijeka!

– Dobar dan, imate li drva za ogrjev?



– Nemamo.



– A peleta?



– Nemamo.



I tako jedno šest, sedam puta. U Pevecu, Intersparu, Solin građi, Bauhausu, na benzinskim crpkama…



Nema! Ni drva ni peleta, a meteorolozi najavljuju da je pred nama najhladniji tjedan u godini. Stiže nam zima iz samog Sibira, hladni val potrajat će danima, a dnevna temperatura neće se tjedan dana popeti iznad nule!



– Imamo. Imamo peleta – na kraju smo dobili obećavajući odgovor u Kauflandu.



– Jutros smo u trgovini na Višnjiku imali osam, a na Sinjoretovu pet paketa peleta. Ali ne mogu vam reći jesu li do ovog našeg razgovora već prodani.



Eto, i kad smo mislili da ćemo se dohvatiti makar jednog pakiranja ogrjevnog materijala, ni on više nije siguran. Kako je to Zadar, s toliko trgovačkih centara i Velebitom za vratom, baš uoči najveće vremenske nepogode u ovoj godini ostao bez materijala za ogrjev koji se najviše troši u privatnim kućama i mjestima izvan gradova, u kojima, navodno, preteže grijanje na struju.



Iz Peveca smo dobili odgovor da bi im peleti trebali stići u subotu ujutro, ali i komentar kako će se najvjerojatnije prodati brzinom munje.



Uz to što je nestalo drva i peleta u trgovačkim centrima, nestalo ih je i u tvrtki "Vedrić" koja se bavi isključivo prodajom drva.



– I mi smo ostali bez drva, a zbog velikog snijega ne možemo doći do njega jer nam se sve zalihe nalaze u Lici, koja je zametena – rekli su nam iz tvrtke "Vedrić", napominjući kako se ljudi nisu dobro pripremili za zimu, koja nam izgleda tek stiže u idućim danima.



– Gospođo, da mi u svojoj ponudi držimo pelete i drva, ja vas uvjeravam da bi to bio najprodavaniji artikl ovaj tjedan – rekla nam je simpatična gospođa preko telefona iz jednog većeg centra pokraj Zadra.



Što će donijeti nadolazeći dani i hoće li se ponoviti zima iz 2012. godine, kad su se Zadrani probudili ispod bijelog pokrivača, ostaje nam tek vidjeti.



Do tada, neće biti zgoreg dobro se pokriti i dekom!