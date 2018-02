Molotovljevim koktelima načelniku gađali apartmane, a pročelnici za komunalne djelatnosti zapalili očev audi!

Nepoznata osoba, za kojom policija traga i protiv koje je podnijela kaznenu prijavu, zapalila je u petak rano ujutro na otoku Viru audi u vlasništvu 71-godišnjaka, a automobil je u potpunosti izgorio, piše Zadarski.hr.



Zadarska Policijska uprava izvijestila je kako je požar na audiju zadarskih registracija u dvorištu kuće izbio oko 4 sata ujutro, a ugasili su ga vatrogasci.



Očevidom je utvrđeno da je požar namjerno izazvan, a šteta se procjenjuje na više desetaka tisuća kuna.



Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a protiv nepoznatog počinitelja policija je Državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.



Kako doznajemo, riječ je o automobilu u oca pročelnice upravnog odjela za komunalne djelatnosti Općine Vir. Automobil je zapaljen molotovljevim koktelom, a napad je bio usmjeren na njihovu obiteljsku kuću na Viru, odnosno garažu. Audi je izgorio kao kolateralna šteta...



Nekoliko dana prije, na sličan način, molotovljevim koktelima, napadnuti su i apartmani u vlasništvu načelnika općine Kristijana Kapovića. Bačeno je pet molotovljevih koktela, pivskih boca ispunjenih zapaljivom tekućinom, a u napadu je stradalo nekoliko prozora na fasadi zgrade.



- Ovo nije od jučer. Mene su od kad sam načelnik napadali deset puta - kazao nam je načelnik Kapović.



- Pustimo da policija radi svoj posao. Napad na moju imovinu, kao i ovaj zadnji napad su u policijskoj obradi. Želim reći da atmosfera na Viru nije dobra, da eskalira, a pumpanje takve atmosfere odvija se preko društvenih mreža - dodao je Kapović.



Iako nije htio govoriti o mogućim počiniteljima napada na njega i njegovu pročelnicu, poznato je da je Kapović nedavno podigao veliku prašinu u javnosti kad je otvoreno istupio protiv nezakonitog izdavanja dozvole za benzinsku postaju na Viru. Njegove sumnje potvdilo je i Ministarstvo graditeljstva koje je nadzorom ustvrdilo da je dozvola za pumpu na otoku izdana protuzakonito.



- Bojim li se? Za sebe se ne bojim. Ja sam već na to donekle navikao, ali tu su supruga i dvogodišnji sin. Kad imate obitelj kemija u mozgu se mijenja - kazao nam je Kapović.

Bašić: Svakim danom kruže nove priče o navodnom problemima u koje se Kapović uvalio

Virski vijećnik Josip Bašić poslao nam je priopćenje koje objavljujemo u cijelosti:

Danas smo svjedoci uznemirujućih scena na Viru zbog napada na imovinu pročelnice u Općini Vir i paljevine njenog automobila, a i pokušaja paljenja imovine načelnika prije nekoliko dana.

Moram reći da su to vrlo uznemirujući događaji te da odgovore zbog čega se to desilo Virani moraju znati i pozivam nadležne službe i institucije da odrade svoj posao i dadu odgovore na ta pitanja.

Ono na što se želim osvrnuti su izjave načelnika u kojima on želi ovo sve svaliti na neki lokalni vandalizam i pritom indirektno upirući prstom u nas oporbenjake. Kolege iz Vira bez podjela su se ogradili i osudili ova djela i isto tako mislim i ja.

Međutim, bitno je napomenuti da se već zadnjih mjesec dana priča o navodnom fizičkom napadu na načelnika nakon čega je on nestao te se pojavio u javnosti tek prije nekoliko dana. Čim se vratio na Vir dogodilo se ovo. To je ono što mene posebno zabrinjava. Zbog toga sam tražio da se o tim navodima očituje što on nije učinio.

Smatram da ovo nije izolirani slučaj i da se tu radi o nečem puno složenijem i da se sada ne radi više samo o njegovoj ugrozi nego svih nas na Viru.

Svakim danom kruže nove priče o navodnom problemima u koje se Kapović uvalio tako da pozadinu priče može znati samo on. Nadam se da načelnik nije ušao u neke interesne sfere iz kojih ne može izaći te da je zbog tog doveo Vir i Virane u nezgodnu situaciju zbog čega sad neki stradavaju.

Dužan je objasniti gdje se skrivao skoro zadnjih mjesec dana i dati dodatna pojašnjenja svemu ovome jer nema prava poštene Virane učiniti svojim taocima.

Josip Bašić

Vijećnik Općine Vir