Gradonačelnik odbio humanitarnu pomoć?! Talijani poslali medicinska pomagala, on otkazao isporuku bez ikakvog objašnjenja

Humanitarna organizacija LOVE iz Italije trebala je 20. siječnja gradu Obrovcu isporučiti pošiljku humanitarne pomoći namijenjenu starijim i nemoćnim osobama na području grada Obrovca i okolice, ali do isporuke, nažalost, nije došlo, iako je bila dopremljena u Obrovac.



Isporuku paketa pomoći, tvrde iz udruge LOVE, u kojem su bila medicinska pomagala za starije osobe, osobno je stopirao gradonačelnik grada Obrovca Ante Župan. Napravio je to, ističu iz udruge LOVE, bez ikakvog objašnjenja, pa je humanitarna pomoć vrijedna oko 6000 kuna većim dijelom vraćena u Italiju.



Talijani su Obrovcu htjeli dostaviti 80 paketa hrane i aparate za mjerenje tlaka i šećera, koje bi u svom svakodnevnom radu koristile žene angažirane na projektu pomoći u kući starijim i bolesnim osobama.



No samo dan prije dostave paketa, 19. siječnja, Talijani su, iako su već bili na putu za Zadar, dobili poruku od Vesne Karamarko, pročelnice Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Obrovca, da je isporuka otkazana, ali ne i jasne razloge zbog čega ne žele primiti unaprijed dogovorenu humanitarnu pošiljku.

Traži se objašnjenje

U dopisu koji su iz udruge LOVE uputili čelnim ljudima Obrovca, ali i Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Ambasadi Republike Italije u Zagrebu, predsjednik Fabio Franceshinio poziva čelne ljude Obrovca da mu službeno navedu razloge zbog kojih je isporuka humanitarnog karaktera odbijena u zadnji čas, unatoč tome što je cijela „priča“ već bila dogovorena u listopadu 2017. godine.



- Nismo mi odbili isporuku. Problem je nastao jer medicinska oprema nije prošla standardnu proceduru, rekao nam je Ante Župan, gradonačelnik Obrovca.



Kakvu proceduru bi aparati za tlak i šećer trebali proći?



- Ne znam koje sve procedure trebaju proći, kratak je bio gradonačelnik Župan, dodajući da su oni u Gradu shvatili da „roba nije prošla proceduru i da je kao takvu ne mogu prihvatiti“.



Iz udruge LOVE navode da su i prije provodili razne projekte humanitarnog karaktera u Hrvatskoj te da je otkazivanje isporuke od strane Grada Obrovca ne samo dokaz nepoštovanja prema njihovoj organizaciji, već i nedostatak poštovanja prema osobama koje su donirale novac kako bi se pomoglo starijima i nemoćnima.



- Došlo je do nesporazuma u komunikaciji. Sljedeći put ćemo se dobro raspitati koje je sve korake potrebno napraviti kako bi se takav jedan projekt realizirao - kaže Župan.



Medicinska oprema je, iako je već jednom bila u Obrovcu, vraćena nazad u Italiju. No što će na koncu biti s njom i hoće li ikad biti dostavljena njegovateljicama, šest žena koje na području Obrovca i okolice skrbe o starijima i nemoćnima?



Odgovor na to pitanje ni nakon deset dana od stopiranja isporuke ne zna ni gradonačelnik Obrovca.

Oprema vraćena u Italiju

- Ne znam, to ćemo još vidjeti. Moramo provjeriti koje sve korake trebamo učiniti kako bi ti paketi došli u Obrovac, a i kako bi za buduće donacije znali što učiniti.



U dopisu udruge LOVE međutim navode kako će u slučaju „generičkih i nepreciznih objašnjenja biti prisiljeni da reagiraju i djeluju legalnim putem kako bi vratili povjerenje članovima i donatorima koji su sudjelovali u projektu za Obrovac“.



Ako ćemo suditi po odgovorima koje smo dobili od gradonačelnika Župana, udruga LOVE će s preciznim objašnjenjima zašto je njihova pomoć odbijena još neko vrijeme morati pričekati.