Zadranin koji se 'odjavio' od države nastavlja borbu: Tužio sam policajce koji su me kaznili, ne plate li, pokrećem ovrhu!

Vedran Miočić-Stošić Zadranin je koji se poznatim slučajem "Objave o nepostojanju osobe" deklarirao kao živi čovjek, čime je odrekao državi nadležnost nad njegovim vlastitim životom.



Nakon što ga je policija zaustavila dok se kretao u svom automobilu na koji je postavio vlastite privatne oznake, dobio je prekršajnu prijavu zbog kršenja prometnih propisa, ali i kaznenu prijavu zbog krivotvorenja registracijskih pločica. Policajce koji su ga zbog toga prekršajno i kazneno gonili, Miočić-Stošić tužio je Arbitražnom sudu pravde pri Udruzi za promoviranje pravde, istine i stvarnosti koju su osnovali također "živi ljudi".



Osim što je od policije zaprimio obvezni prekršajni nalog, zbog čega mu je odrezana novčana kazna, i DORH je protiv njega najavio pokretanje postupka zbog sumnje u kazneno djelo krivotvorenja službenih isprava, za što je čak predviđena i kazna zatvora. Zbog toga su ga dva policajca tražila u Zadru kako bi mu uručili poziv na kriminalističko ispitivanje, ali činili su to, tvrdi Miočić-Stošić, na adresama na kojima nije prijavljen, dok se na roditeljskoj adresi gdje službeno stanuje nisu pojavili. Na kraju su mu ostavili poziv, ali ga nije potpisao.



U međuvremenu je stigao pravorijek Arbitražnog suda osnovanog pri Udruzi „Čovjek“, kojemu je Miočić-Stošić tužio policajce Z.A. i I.S. koji su ga sankcionirali. Presuđeno je da policajac Atlagić mora Miočiću-Stošiću platiti 11.950 kuna, a Stipanović 6900 kuna, te još 1500 kuna sudskih troškova. Miočić-Stošić, na zadarskoj alternativnoj sceni poznat i po nadimku Gumeni, ne odustaje u pokušaju da ostvari, kako kaže, suverenitet nad svojim životom, te državi odriče pravo da ga sankcionira jer nije nikome učinio ništa nažao.



- Njima je poslan ovaj pravorijek, ali oni ga još nisu primili jer ga odbijaju primiti. Poslan im je na njihove adrese i ako ne plate presuđene iznose, pokrenut ću ovršni postupak. Sutkinji koja mi je poslala prekršajnu kaznu poslao sam opomenu pred tužbu i više ništa nisam od nje dobio. Inspektoru koji me pozivao na kriminalističko istraživanje i službeniku iz Općinskog državnog odvjetništva koji mu je dao nalog, također sam poslao opomenu pred tužbu i pravorijek Arbitražnog suda koji je tada već bio donesen i od njih isto više nema nikakvog odgovora niti prijava.

Očigledno su oni uzeli ovaj pravorijek u obzir i razumiju da ne mogu oko jednog spora biti nadležna dva suda. Oni više nemaju nikakvu pravnu osnovu da me procesuiraju kad je o tom sporu već odlučeno po zakonu RH, na Arbitražnom sudu koji ima istu težinu kao i bilo koji sud. E sad, jedino da ne smišljaju dalje što će, ali po sili zakona ne mogu više ništa, mogu jedino na silu me maltretirati, odvesti ili što već – uvjeren je Miočić-Stošić, dodajući da su mu u pozivu napisali kako neprijavljeno živi na drugoj adresi, iako to nisu provjerili niti ičim dokazali.



Rekao sam tim mladim policajcima koje su poslali da ću im pokazati dokumentaciju, ne samo Objavu o nepostojanju osobe, već i presudu, ali su bahato odgovorili da oni nemaju vremena i da će mi poziv ostaviti. Uzeo sam taj poziv, ali ga nisam potpisao, te sam ih upozorio da mi uručivanjem poziva čine štetu te da ih mogu tužiti. Rekli su da ih nije briga. Ja se nadam da će na kraju to sve završiti kao treba jer oni koji me gone moraju shvatiti da ne smiju zaobilaziti zakon koji bi morali provoditi – kaže Gumeni i nastavlja:



- Ova je presuda donesena po zakonu. Arbitražni sud je zakonski utemeljen i nije varka, iza svega stoje zakonski propisi. Ja sam spreman sve to voditi do kraja kako treba, a oni se mogu jedino ponašati na način da ignoriraju zakon. Taj je pravorijek meni ovršna isprava po kojoj odem na poreznu upravu i pokrenem protiv njih ovršni postupak. Naravno, pitanje je hoće li porezna uprava prihvatiti taj ovršni postupak, ali zakon o arbitraži izričito kaže da presuda tog arbitražnog suda ima težinu ovršne isprave. To sam spremen dokazati i Poreznoj upravi – zaključuje Vedran Miočić-Stošić.

Do sada je 17 osoba u Hrvatskoj predalo "Objavu o nepostojanju osobe" kojom državi odriču pravo nadležnosti nad njihovim životima. Slučaj Vedrana Miočića-Stošića prerastao je u primjer građanskog neposluha s neizvjesnim završetkom. Hoće li na kraju država sve to prešutjeti ili će istjerati (silu) do kraja?

'Čim stave kostim MUP-a...'



Tuženi su u svojstvu „policajca“ ili „službenika MUP-a“ djelovali na način da su ograničili kretanje tužitelju, prijetili pritvaranjem, oduzeli njegovo vrijeme, imovinu, prisiljavali ga da postupa po njihovim naređenjima, što je razvidno iz svjedočenja i dokumenata upućenih od tužitelja.



Tuženici žive u pretpostavljenom svijetu u kojem isti imaju autoritet nad ljudima čim na sebe stave kostim MUP-a ili pokažu značku koja navodno taj autoritet dokazuje, vjerujući da je to istina. Idilu tog svijeta prekinuo je tužitelj uručivanjem „Objave o nepostojanju osobe“ u kojoj potpuno jasno i nedvosmisleno obavještava MUP i sve njegove agente o tome da od trenutka uručivanja istog dokumenta pretpostavljena nadležnost i autoritet agenata MUP-a nad njime više ne postoji...“ – stoji u tekstu „Konačnog pravorijeka“ koji je napisao arbitar Dražen Kasalo iz Udruge „Čovjek“, koji je jedan od pionira „živog čovjeka“ u Hrvatskoj.