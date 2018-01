Senzacionalan preokret u slučaju deložiranih Nijemaca! Unuk bivšeg vlasnika želi im pokloniti građevinsko zemljište: Tragedija je to što im se dogodilo, ovo je najmanje što sam mogao napraviti

Slučaj deložacije njemačke obitelji Schumacher iz kuće koju su na otoku Viru kupili još 2006. godine nalazi se pred mogućim senzacionalnim preokretom!

Slučaj je odjeknuo i u Njemačkoj, a deložiranu obitelj primila je Austrijanka: Erni je 'puklo srce', oni su jedni od najhumanijih ljudi koje poznajem! Krećemo u veliku pravnu bitku...

'Bez rizika' kupili kuću na Viru, a danas su iz nje deložirani: skromni par iz Njemačke dio je još jedne nevjerojatne pravosudne priče



Erna i Ernst Schumacher iz Ulma kuću od 50-ak kvadrata kupili su od mještanina Vira Jose Gržete za 47.000 eura, ali je ona u zemljišnim knjigama ostala u Gržetinu vlasništvu, pa su Schumacheri ostali bez kuće nakon što je protiv Gržete kao "papirnatog vlasnika" pokrenut ovršni postupak zbog dugova koje je imao prema obitelji Žerjav.



Tako je kuća njemačkog bračnog para s osmero djece završila na dražbi na kojoj je njezin novi vlasnik postao Branimir Petravić. Nakon svega, sada se javio Dino Bašić, unuk Jose Gržete, koji Schumacherovima želi – pokloniti građevinsko zemljište na Viru!

Tekst u 'Slobodnoj'

- Moj prvi susret s tim slučajem dogodio se lani, kada sam u medijima vidio da se govori o ovrsi nad obitelji Schumacher. Pitao sam djeda o čemu se radi, ali mi je on rekao da se ništa ne brinem, da su mu ti ljudi uredno platili za kuću, te da je sve u redu. Najavio mi je da će to posvjedočiti na sudu i tako je i napravio.



Nakon toga više nisam obraćao pozornost na tu priču, sve dok mi prošle srijede supruga nije poslala link na tekst u Slobodnoj Dalmaciji o deložaciji! Odmah sam je nazvao i zatražio od nje da mi pronađe kontakt novog vlasnika Petravića i obitelji Schumacher - otvara svoju priču Dino Bašić.



Ubrzo je uspostavio kontakt i s Petravićem i razočaranim Nijemcima koji su već napustili uredno kupljenu kuću.



- Da sam prije znao sve što se događa, reagirao bih odmah. Pozvao sam Petravića, kao novog vlasnika, i ponudio mu građevinsko zemljište na Viru kao zamjenu za kuću koju su prethodno kupili Schumacherovi. Razmislite dva-tri dana i, ako vam odgovara, uzmite taj teren, rekao sam Petraviću nakon što sam ga odveo da vidi o kakvom je zemljištu riječ - priča dalje Bašić.

Petravić mu se naknadno javio i odbio njegovu ponudu za "zamjenu" nekretnina jer mu to iz nekih razloga nije odgovaralo.



- Tada sam nazvao Schumacherove, došli su oboje, u pratnji troje drugih ljudi. Ostali su iznenađeni, zatečeni, djelovali su mi ganuto, ali to je, s ljudske strane gledano, najmanje što sam mogao napraviti, tako sam odgojen.



Zato sam odlučio Schumacherovima pokloniti to zemljište jer je stvarno tragedija to što im se ni krivima ni dužnima dogodilo. Ne znam kroz kakvu su dramu prolazili, teško se staviti u njihovu kožu nekome tko to nije doživio, ali bio sam potresen do te mjere da sam morao odmah reagirati.

Želim im sve najbolje

Jedino mi je žao što nisam prije za sve znao da obitelj Schumacher ne prolazi sve ono što je morala proći, kaže Bašić, poručujući Schumacherovima da im želi sve najbolje u životu.



Bašić je odveo njemačku obitelj do građevinskog zemljišta koje im želi pokloniti, dao im je preslik katastarske čestice kako bi nesretni ljudi mogli provjeriti je li sve u redu.



- Još očekujem njihov konačni odgovor. Rekao sam im da je na njima da odluče hoće li na tom zemljištu sebi izgraditi novu kuću ili će ga prodati, ja pred te ljude nisam mogao postaviti bilo kakav uvjet. Sretno im bilo, što god da odluče - zaključuje Dino Bašić.