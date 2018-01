Zašto je deložiran Reno Sinovčić: nekad je imao čak 13 stanova, a sad je izbačen i iz onog u kojem je živio s obitelji 

Kontroverzni zadarski poduzetnik Reno Sinovčić u srijedu je deložiran iz stana u Zadru. Ovrhu nad nekretninom na području TIZ-a, koja je bila u vlasništvu njegove supruge Milene i kćerke Tee Lorene, provela je konzalting kuća Finesa Credos d.d. iz Varaždina zbog nepodmirenog duga za kredit u iznosu od 1.640.000 kuna.



Sinovčić je kredit podigao 2011. za svoju propalu medijsku tvrtku Vox, a kao zalog je dao stan od 109 četvornih metara u kojemu je živio sa suprugom i kćerkom. Stan se nalazi u ulici 112. brigade HV-a na predjelu TIZ-a, novom stambenom naselju u centru Zadra, s velikim i atraktivnim stanovima, rađenom prema projektu Nikole Bašića i izgrađenom na mjestu bivše tvornice Teksilne industrije Zadar "Boris Kidrič".



- Osnova za pokretanje ovršnog postupka je solemnizirani ugovor o zajmu s osiguranjem novčane tražbine prijenosom prava vlasništva na nekretninu. Sinovčić nije ispoštovao ugovor o zajmu, nije uredno vraćao kredit, pa je Finesa Credos d.d. upisana kao novi vlasnik stana te je pokrenuta deložacija kako bi stupila u posjed svoje nekretnine – kazao nam je Denis Klarendić, glasnogovornik Općinskog suda u Zadru.



Prema ugovoru koji je kao direktor Voxa sklopio s Finesa Credos d.d. iz Varaždina, posuđenih 1,64 milijuna kuna Sinovčić se obvezao vratiti kroz dvije rate, samo nekoliko mjeseci nakon dobivanja kredita. Prva rata je došla na naplatu 15. travnja 2011. godine, a druga već dva tjedna poslije, 30. travnja iste godine. Sinovčić preuzete obveze očito nije ispunio i tako su se stvorili uvjeti za preuzimanje nekretnine, odnosno pokretanje postupka ovrhe i deložacije.



Sam postupak deložacije protekao je mirno, u nazočnosti policije. Sinovčić nije radio nikave probleme, ali je zatražio da se deložacija odgodi za 10 do 15 dana kako bi iz stana mogao iznijeti preostale stvari. Ovrhovoditelju je predao ključeve stana, pa je zakazan novi termin, 5. veljače, do kada se Sinovčić obvezao isprazniti stan od stvari, kako bi Finesa Credos d.d. mogla u potpunosti ući u posjed.



Sinovčića i njegovu obitelj iz stana na TIZ-u dosad su već nekoliko puta pokušali deložirati. Naime, pravomoćno rješenje o ovrsi doneseno je 4. veljače 2013. godine i od tada do danas, gotovo pet godina, Sinovčić je raznim žalbama i parnicama uspijevao ishoditi odgodu deložacije. Prošle godine pokušali su ga deložirati u dva navrata, prvi put 11. siječnja, a drugi put 12. prosinca, no svaki put ovrhovoditelj je odustao od provedbe jer bi Sinovčić, Vox ili neko od njegove obitelji, koji su imali pravo na stan, podnosili raznorazne žalbe i tražili odgodu provedbe iseljenja.



Prema riječima Stanka Zrilića, bivšeg zadarskog dožupana i suvlasnika tvrtke "Gortan", Sinovčić je u jednom trenutku na području TIZ-a imao u vlasništvu ili pod kontrolom čak 13 stanova. Neki su bili izravno upisani na njegovo ime, a neki na ime njegovih tvrtki, odnosno firmi s kojima je poslovao. Dio stanova koristili su igrači NK Zadar, neke je uspio prodati, a neki su mu poslužili kao kompenzacije u poslovnim aranžmanima. Stan u kojem je živio s obitelji Sinovčić je izgubio kao kolateralnu štetu afere "Ribar" zbog koje je i pravomoćno optužen od strane USKOK-a. Sinovčića se u toj aferi tereti da je preko fiktivnih ugovora i lažnih kompenzacija iz NK Zadar i tvrtke Vox izvukao više od 120 milijuna kuna.