Svečano obilježavanje VRO 'Maslenica': Gotovina pozdravljen burnim pljeskom, evo što su poručili Krstičević, Grabar-Kitarović i Brkić

Zajedništvo i junaštvo postrojbi iz svih krajeva Hrvatske, koje su udruženim junaštvom oslobodile zadarsko zaleđe i prije 25 godina spojile hrvatski sjever i jug, danas mogu i trebaju biti putokaz i uzor u djelovanju za dobrobit Hrvatske, poručila je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović na svečanom obilježavanju obljetnice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Maslenica.



"Ne samo ova operacija nego i druge akcije i operacije tijekom Domovinskog rata svjedočanstvo su domoljublja, hrabrosti i moralnih vrlina hrvatskoga čovjeka.



One nas podsjećaju da za Hrvatsku nema nepremostivih zapreka kada smo zajedno i kada imamo jasno određene ciljeve, kada, kao naši junaci 'Maslenice', neumorno, unatoč žrtvama, uporno svakim danom težimo napretku naše domovine", istaknula je predsjednica i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga RH pred okupljenima u zadarskome HNK gdje se održala središnja svečanost.



Prije četvrt stoljeća operacijom "Maslenica", kodnog naziva "Gusar", u samo 72 sata združene snage svih grana Hrvatske vojske i Specijalne policije MUP-a povezale sjever i jug Hrvatske odbacivanjem neprijatelja iz Rovanjske, Novskog ždrila, Maslenice i s jadranske magistrale.



Grabar-Kitarović: VRO Maslenica stvorila pretpostavke za obnovu i izgradnju Hrvatske



Njome su agresorske snage odbačene u dubinu tada okupiranih područja Hrvatske, gdje su dvije godine kasnije u "Oluji" dočekale potpuni vojni poraz, podsjetila je predsjednica te naglasila da je ta operacija otvorila put ne samo konačnom oslobađanju zadarskoga zaleđa i cijele Domovine nego i stvorila pretpostavke za njezinu obnovu i izgradnju, posebno istaknuvši novi "Maslenički most" i "Tunel Sv. Rok".



"U tom jedinstvu svojih podneblja, s bogatstvom svoje zemlje i otoka, Hrvatska ima sve pretpostavke za uspjeh. Dragi branitelji Zadra, sudionici operacije Maslenica', od svega srca vam čestitam ovu jubilarnu obljetnicu, kojom se prisjećamo dana koji su zauvijek upisani u hrvatsku povijest", poručila je.



Stanovnicima Zadra čestitala je i zahvalila što su ostankom u gradu i u najtežim danima opsade pružili najučinkovitiji odgovor agresoru. "Kao što ste onda vjerovali u Hrvatsku i u snagu naših branitelja, ista nam je vjera potrebna i danas u borbi da ostanemo i opstanemo na ovoj dragoj hrvatskoj grudi", rekla je.



Čestitku je uputila i pripadnicima OS RH "kojima pripada čast baštiniti nasljeđe junaka iz operacije 'Maslenica', kao i odgovornost izgradnje Oružanih snaga i njihovu daljnju modernizaciju, na ponos njihovih palih suboraca". U operaciji te borbama za zadarsko zaleđe koje su nastavljene još mjesecima nakon VRO "Maslenica" ukupno je poginulo 127 branitelja.



"Oni su nam svima pokazali kako se voli, gradi i brani Hrvatska i ostavili nam u nasljeđe svetu dužnost i zadaću – ostati Hrvatskoj domovini zauvijek vjerni!", zaključila je Grabar-Kitarović.



Brkić: Nemamo pravo odustati i umoriti se, moramo osigurati uvjete za bolji život



Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, potpredsjednik Sabora Milijan Brkić, i sam sudionik operacije, u svom je govoru posebnu zahvalu uputio tadašnjem zapovjedniku specijalnih postrojbi MUP-a generalu Mladenu Markaču te kazao kako je VRO Maslenica pokazala kolika je snaga onih koji se bore za slobodu.



"Da nije bilo hrvatskih branitelja, policajaca i vojnika današnje Republike Hrvatske ne bi bilo. Naši branitelji u Hrvatskoj, ali i u drugoj našoj domovini, Bosni i Hercegovini, nošeni domoljubljem ostvarili su velebne pobjede u obrambenom Domovinskom ratu te u izrazito teškim okolnostima nakon dugih stoljeća, slijedeći jasnu viziju istinskog vođe hrvatskog naroda i utemeljitelja moderne hrvatske države dr. Franje Tuđmana, stvorena je jedina nam Hrvatska", naglasio je.



Danas, istaknuo je, borba se nastavlja, ali potpuno drukčijim sredstvima. Danas moramo osigurati uvjete za kvalitetniji život, posebno mladih. "To je cilj kojem svi moramo služiti i u koji se svi moramo zaklinjati", poručio je.



Zahvalivši braniteljima na žrtvi, kazao je kako žrtva onih koji su za slobodu dali svoj život treba biti novi temelj za još snažniji angažman svakog ponaosob, posebno političara.



"Neka nam njihova žrtva bude poticaj da zajedničkim snagama gradimo bolju i prosperitetniju Hrvatsku s ciljem snažnijeg ekonomskog oporavka i napretka. Da nam se što više djece rađa u Hrvatskoj, da nam naši mladi i mlade obitelji ostaju u Hrvatskoj u kojoj ćemo svi zajedno moći ostvariti svoje snove.



Zastanimo još jednom danas, sjetimo ih se, jer heroji se nikad ne smiju zaboraviti. Zahvalimo im se na ovom božjem daru, zahvalimo im se za slobodu i za svoj mir. Hvala još jednom dragi prijatelji, hrvatski branitelji", poručio je zaključivši kako danas nemamo pravo odustati i umoriti se. "Moramo živjeti i raditi za jedinu našu Hrvatsku".



Krstičević: Tajna pobjede bili su ljudi, a hrvatski vojnik i danas je svjetski brend



Izaslanik premijera, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, također jedan od sudionika operacije, zahvalio je svim braniteljima na sudjelovanju u operaciji koja je bila prekretnica u Domovinskome ratu jer je, uz to što je ponovno spojila sjever i jug Hrvatske, pokazala da je Hrvatska vojska organizacijski dosegnula razinu organiziranosti i opremljenosti koja je omogućavala izvođenje složenih vojnih operacija.

Također, strateški, ističe Krstičević, pokazali smo svijetu da sami možemo osloboditi okupirani teritorij, a našem političkom vodstvu, s prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom dali smo snažnu polugu za jačanje političkih pozicija na međunarodnoj sceni, a "braniteljima i cijelom hrvatskom narodu osnažili smo vjeru u pobjednički karakter hrvatske policije i vojske".

"Tajna te pobjede i svih pobjeda u Domovinskom ratu bili su naši ljudi – čovjek. Hrvatski vojnik je brend prepoznat i od našeg naroda i u svijetu i naša je zadaća čuvati, razvijati i nadograđivati taj brend ", naglasio je ministar.



Operacija je, dodao je, pokazala što znači odlučnost, čast, zajedništvo, kako izgleda pobjednički hrvatski duh. A te je vrijednosti, kazao je te ga najavio kao govornika, svaki dan svojim primjerom prenosio general Ante Gotovina, ratni zapovjednik operacije Maslenica.

Gotovina: Želim nam uspjeh u gospodarskom i socijalnom razvoju države



Pozdravljen burnim pljeskom, Gotovina je istaknuo da se ne smije zaboraviti da je uzrok Domovinskog rata bila agresija na Hrvatsku.



"Narav svakog rata podrazumijeva žrtvu. Zato rat nije bio naš izbor, nego potreba, a pobjedom u Domovinskom ratu ostvarili smo samostalnost, sigurnost i slobodu za sve ljude koji tu žive, neovisno o narodnosti ili vjeroispovijesti. Zato je Domovinski rat temelj hrvatske državnosti", poručio je.



Istaknuvši kako je briga o sigurnosti i čuvanje slobode trajna obveza, Gotovina je naglasio da su one pretpostavka kako bi se sve snage mogle usmjeriti na gospodarski i socijalni razvoj države. "I na tom putu želim nam uspjeh", zaključio je.



Na početku svečanosti nazočne su pozdravili zadarski gradonačelnik Branko Dukić i župan Zadarske županije Božidar Longin. Svečanosti su nazočili i potpredsjednik Sabora Furio Radin, više saborskih zastupnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, načelnik Glavnog stožera, general zbora Mirko Šundov, više župana i drugih osoba iz političkog i društvenog života, a u glazbenom dijelu nastupila je klapa "Sveti Juraj".