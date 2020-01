Nakon tragičnog subotnjeg događaja u Splitu gradonačelnik Andro Krstulović Opara danas je u Banovini dao izjavu za medije.

Jedno od pitanja bila je i njegova Facebook objava u kojoj je napisao da je trostruki ubojica uhićen, no to je učinio puno prije službene potvrde od strane policije.

'Nadam se da ste prošetali po gradu i vidjeli da je miran, sunčan i spokojan, kakav je bio i prije ovog nemilog događaja. Možemo se podičiti da nudimo sigurnost i nadam se da će tako biti i u budućnosti. Svi smo pod velikom traumom ovog događaja, koji nas je na par sati vratio u trenutke kad se nismo ugodno osjećali u šetnji gradom.

Po svim statistikama Split je i dalje među onim gradovima koji vode s najmanje kaznenih djela. U gradovima zapadnih demokracija stopa kriminaliteta je na puno višoj razini, ali ne trebamo zatvarati oči. Svaki obračun nas mora potaknuti na preispitivanje i djelovanje svih onih kojima je to posao.

Važno je dopustiti policiji da dovrši svoj posao do kraja, i suzdržati se od brzih zaključaka i dijagnoza. Važno je izbjeći stigmatiziranje grada Splita kao grada slučaja jer ovaj grad živi od sigurnosti i sigurno nije u interesu građana stvarati psihozu da tu nije sigurno živjeti', rekao je splitski gradonačelnik i zahvalio policiji na brzom djelovanju.

'Mogu se zahvaliti policiji koja je brzo djelovala i informirala građane, a sve sociološke analize treba ostaviti za kasnije. Siguran sam da će takva analiza pokazati u kojem pravcu ide naše društvo. Split je desetljećima grad u kojem se bez straha može šetati, djecu puštamo da idu u školu samostalno. Građani nisu svjesni da u drugim gradovima to nije moguće. Želio bih zahvaliti svim političkim strankama koje nisu sebi dozvolile politikantstvo na ovu temu. Ovo nije u domeni gradske politike, ali zajedno moramo surađivati', rekao je Opara.

Osvrnuo se i na informaciju o uhićenju ubojice, koju je on prije policije objavio na Facebooku.

'Glede mogućih pitanja zbog čega je informacija koju sam objavio bila među prvima, ta je informacija bila točna i pravovremena. Nije normalno da građani misle da osumnjičenik šeta s oružjem po gradu. Histerija je mogla nastupiti. Sjetite se kada je ubijena turistkinja iz Meksika na Marjanu i kada nije bilo mirno. Informacija je bila u interesu smirivanja građana. Htio sam smiriti građane i u tome sam uspio.

Ako mogu smiriti građane, a da ne prekršim zakon, napravit ću to uvijek. Bio sam u kontaktu s policijom. Oni imaju jasna pravila i procedure, terminologiju kad, što i kako smiju nešto reći. Važno je dati kvalitetne informacije kako bi se građani smirili i kako bi se vratio mir na ulice.

Na tome treba zahvaliti policiji. Zahvaljujem i građanima koji su bili mirni i pratili preporuke i upute policije i omogućili da događaj doživi ovakav epilog. Zahvaljujem i medijima koji su izvještavali o ovoj krizi...', poručio je Opara.

Dodao je da je cijelo vrijeme bio u kontaktu s odgovornima u policiji te da je informacija koju je objavio bila točna i pravovremena, u interesu smirivanja građana.

'Nisam preuzeo ovlasti policije niti to kanim, ja samo želim vratiti mir građanima. Svatko je odradio svoj dio posla, ja imam odgovornost prema građanima.'

Na pitanje zbog čega je on prvi objavio da je ubojica uhićen, umjesto da je to učinila policija, Opara kaže:

'Ponovit ću još jednom: informaciju koju sam dao, dao sam u svrhu puštanja mira na gradske ulice, sukladno informaciji koju sam dobio jer sam bio u kontaktu s odgovornima. Policija ima strogo propisane zakone kako, što i kada mogu kazati. Ne mogu biti jasniji od ovoga. Svaka informacija koju ja dam je službena.'

Iako se radi o strašnom slučaju, Opara kaže da se ipak radi o izoliranom slučaju te da se nada da se takvo što više neće događati u Splitu, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Najavio je i postavljanje sustava kamera, za što je Gradska uprava izdvojila novac.

Novinari su ga upitali i za mišljenje o reakciji građana, od kojih su mnogi izrazili podršku ubojici jer je 'uzeo stvar u svoje ruke' zbog toga što sustav ne funkcionira.

'Ovo je traumatična situacija koja nije uobičajena. Ne smatram niti korisnim niti potrebnim uzimanje stvari u svoje ruke i dijeljenje pravde s oružjem po ulicama, to je neprihvatljivo. Međutim, takve reakcije ljudi su razumljive, iako nisu prihvatljive. Vjerujem da će društvena analiza hladne glave dati odgovore kako postupati i preuzimati obveze, od policije, pravosuđa, lokalnih vlasti, ali i medija. Ne mogu se složiti da je to poželjno ili solidarizirati se s počiniteljem, to ne može biti prihvatljivo', rekao je i dodao da se slaže s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović koja je objavila na Twitteru kako je neprihvatljivo da pojedinci uzimaju pravdu u svoje ruke, ali je isto tako neprihvatljiva i neučinkovitost i sporost pravosuđa.

'Ne možemo se zavaravati da je sve divno i krasno jer je ovo jedan užasan događaj, ali kad pogledate statistiku, imamo vrlo nisku stopu kriminaliteta, a to je sigurno posljedica dobrog rada policije', zaključio je splitski gradonačelnik.