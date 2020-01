'Zdrave navike njeguju se u kući': Split je postao grad kioska, brze hrane i peciva, pa ne čudi porast djece-dijabetičara

U organizaciji Klinike za dječje bolesti KBC Split, te uz podršku Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva zdravstva, na Rivi je u subotu održana javno-zdravstvena akcija u sklopu preventivne “Kampanje za rano otkrivanje dijabetesa u djece”.

Cilj joj je ukazati na pravovremeno prepoznavanje znakova šećerne bolesti i brze dijagnoze kojom se sprječava metabolički urušaj i mogući smrtni ishod.

Statistike su nažalost u porastu pa je tako u Hrvatskoj od 1995. do 2003. godine incidencija dijabetesa tipa 1 kod djece u dobi do 14 godina bila 8,9 na 100 tisuća stanovnika iste životne dobi, dok je u razdoblju od 2004. do 2012. godine narasla na čak 17,23. To je rast od 5,87 posto godišnje, što je iznad europskog prosjeka od 3,9 posto.

Najčešći uzroci smrti kod mladih pacijenata dijabetesa tipa 1 akutne su komplikacije – hipoglikemija i dijabetička ketoacidoza.

Ozbiljne komplikacije

Splitska Klinika, koja je regionalni centar u Županiji, prima između 30 i 35 novootkrivenih bolesnika godišnje. Smatra se da otprilike 950 do tisuću mladih osoba u državi u ovom trenutku ima šećernu bolest.

- Ovom kampanjom želimo proširiti svijest o dijabetesu i moguće komplikacije kod bolesnika kod kojih bolest nije na vrijeme dijagnosticirana.

Trećina novotkrivenih bolesnika u Hrvatskoj bude primljena u stanju metaboličkog sloma, a to je već ozbiljno stanje, pa je cilj na vrijeme postaviti dijagnozu i početi s terapijom.

Najraniji znak šećerne bolesti tipa 1 jest učestalo mokrenje, posebice noćno, pojačana žeđ i mršavljenje. Nakon toga sigurno slijedi trbobolja, povraćanje, suženje svijesti, osjećaj malaksalosti...

Važno je na vrijeme otkriti dijabetes kod mladih osoba, a bilo koje dijete iz bilo koje obitelji i bilo koje dobi može oboljeti od šećerne bolesti. Šećerna bolest ne bira - upozorava dr. Veselin Škrabić, predstojnik Klinike čiji je Zavod za neurologiju i endokrinologiju pokrenuo projekt ranog otkrivanja dijabetesa kod djece i adolescenata u travnju 2017. godine.

Uz genetske predispozicije, okidači za šećernu bolest su i način života, te prehrana.

- Prevencija uključuje zdravu prehranu, svakodnevnu tjelesnu aktivnost i sprječavanje debljine kod mladih osoba.

Stvorili smo navike koje je teško mijenjati, naše okružje dovelo je do toga da je grad postao grad kioska, brze hrane i lošeg peciva i teško ćemo se tome suprotstaviti.

No, sve polazi od kuće, gdje treba njegovati zdrave navike.

Nažalost, dijabetes tipa 1 za većinu je doživotna bolest koja zahtijeva svakodnevnu borbu sa šećerima i njihovom regulacijom da bi se spriječile komplikacije.

Veliki napori se ulažu u objašnjenje uzroka i nastanka i liječenja dijabetesa, tako da moramo biti optimisti i vjerovati da ćemo naći efikasno sredstvo za sprječavanje pojave dijabetesa 1 i efikasnije liječenje - kazao je dr. Škrabić.