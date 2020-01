Blagdani su iza nas, ležali smo i odmarali, ali i jeli više nego što smo naviknuli. Tko može odoljeti svim specijalitetima i kolačima koji nas 'napadaju' na svakom kantunu u kući? Nakon uživanja, neki su kao božićni poklon dobili i nekoliko kilograma viška.

Sada se već polako vraćamo u dobro upoznatu kolotečinu i svakodnevicu, a dolaskom nove 2020. godine mnogima je na popisu prva novogodišnja odluka – početak vježbanja.

No, odluka za trening vrlo često uključuje i pošteni shopping jer ne može se kvalitetno vježbati ako nemate novu opremu, patike, tajce i sportske majice. A siječanj je sam po sebi depresivan, novčanik prazan, tako da zbog toga i mnogi odgode odlazak u fitness centre za neke "bolje" trenutke.

Priznajte i sami, koliko ste samo puta tijekom blagdana sami sebi rekli da je vrijeme za promjene i da ćete krenuti s vježbanjem, dok ste u usta stavljali tko zna koji po redu komad mađarice ili bilo kojeg drugog kolača.

Misao je to koja prolazi kroz glavu mnogim građanima, a mi smo odlučili provjeriti kakvo je stanje u splitskim teretana i centrima za vježbanje.

U Fitness centru XXL u Spaladium areni mjesečna članarina za teretanu iznosi 200 kuna, a vrlo često korisnici kombiniraju grupne treninge i teretanu što ih košta 230 kuna mjesečno.

- Nakon Tri kralja tradicionalno kreće najveća navala. Svi se žale kako su mnogo jeli tijekom praznika i odlučuju se na promjene jer žele do ljeta svoje tijelo vratiti u formu. Kod nas se muškarci najčešće odlučuju za teretanu, a žene za grupne treninge, objašnjavaju nam iz Fitness centra XXL.

U utorak je navala krenula i u Fitness Centru Joker iz kojeg nam kažu kako je ista situacija svake godine tako da ih to nije iznenadilo, a svojim korisnicima nude teretanu, grupne i individualne treninge, za svakoga po nešto, a cijene se kreću od 300 do 350 kuna, ovisno o broju dolazaka.

- Završetkom praznika ljudi kreću i s provođenjem svojih novogodišnjih odluka. Moram priznati da podjednako imamo i muškaraca i žena.

Jedina razlika je što se muškarci odlučuju za teretanu, dok žene idu na grupne treninge i to vrlo često dolaze u paru s prijateljicom ili s nekim iz obitelji jer kažu da im je tako lakše, govore nam iz Jokera dodajući kako točno mogu pročitati osobu i znati hoće li biti njihov korisnik na "kraće ili duže staze".

Magic Well studio je namijenjen samo za žene, a objašnjavaju nam kako kod njih dolaze žene svih dobnih skupina, od djevojaka pa do gospođa od 70-ak godina, a najviše je korisnica iz dobne skupine od 30 do 50 godina.

- Sredina siječnja karakteristično je vrijeme kada nam se poveća broj korisnica. Djeca se nakon praznika vraćaju u škole i svoje obveze, a odrasli na posao tako da se onda odlučuju i za vježbanje te se posvete malo sebi. U ponudi imamo kružne treninge i power plate.

Kružni treninzi koštaju 245 kuna za odrasle, a 150 kuna za đake i studentice. Power plate odnosno vibracijsku platformu uključuje 12 dolazaka mjesečno odnosno tri puta tjedno, a 15-minutni treninzi koštaju 140 kuna, a 30-minuti 280 kuna, rekli su nam iz Magic Well-a dodajući kako većina uzme pauzu preko ljeta.

Bilo kako bilo, ponuda treninga u Splitu je stvarno raznovrsna, a cijene su vrlo slične, no treba naglasiti da rezultati ne dolaze preko noći.