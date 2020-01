Početkom idućeg tjedna trebali bismo znati koja će tvrtka umjesto ‘Pointa’ održavati nogostupe do okončanja natječaja za

te poslove

Tvrtka “Point” više ne održava gradske nogostupe i ostale izvankolničke površine!

Potvrdio nam je to Damir Ordulj, pročelnik za komunalu kazavši kako je početkom ove godine istekao aneks koji je ova tvrtka potpisala s Gradom, nakon što je Banovina za ove poslove raspisala javni natječaj koji ova građevinska firma već dva puta blokira, odnosno ta je nabava zbog njihovih žalbi do daljnjega zaustavljena.

Pravne bitke

I dok se na pravnom polju već neko vrijeme vode pravne bitke i to na više fronti našim sugrađanima je važno znati kako će ta trakavica kojoj se, barem za sada, ne vidi kraja, utjecati na njihove svakodnevne živote. Odgovor na to pitanje je, odgovorno tvrdi pročelnik Ordulj – minimalno, gotovo pa nikako.

Naime, da bi se premostio jaz do izbora novog koncesionara za održavanje nogostupa, odnosno dok se taj nesretni natječaj ne privede kraju, Grad Split je proveo pozivni natječaj u vrijednosti do 500.000 kuna, u kojem je pozvao tvrtke kvalificirane za ovu vrstu poslova da se prijave i daju svoje ponude.

Neslužbeno doznajemo da “Point” nije među njima, što je i očekivano s obzirom na sve okolnosti odnosa navedenih dviju zavađenih strana.

– Već idućeg tjedna odabrat ćemo najpovoljnijeg ponuditelja, tako da naši sugrađani praktički neće ni osjetiti taj period praznog hoda od ovih nekoliko dana, jer on neće poremetiti plan i program koji smo predvidjeli.

Dat ću banalan primjer, rubnjak koji se treba sanirati na nekom dijelu grada sanirat će se nekoliko dana kasnije od predviđenog i to nije nešto što će utjecati na ritam našeg rada – navodi pročelnik i dodaje kako su jedino stanovnici Kile ti koji će najviše osjetiti posljedice ove pravne sapunice, s obzirom na to da još uvijek nije riješen natječaj za izvođača radova izgradnje pristupnih prometnica njihovu naselju, koji je “Point” također blokirao.

Nema straha

Pitamo ga što bi se hipotetski dogodilo u slučaju neke hitne intervencije, primjerice, nekakva odrona ili slične situacije koja bi se mogla dogoditi u tom “međuprostoru” do izbora nove tvrtke koja će privremeno održavati nogostupe, jer, kako znamo, uvijek u životu postoji i ta mogućnost.

No, Ordulj nas i u tom segmentu umiruje i ističe kako je Gradu sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu dozvoljeno putem hitne narudžbenice povjeriti te radove bilo kojoj tvrtki za koju smatra da taj posao može odraditi.

Ovaj potez Grada u kojem “Pointu” nije produžen aneks sasvim je logičan i razuman, jer smo još do prije neki dan imali pomalo bizarnu situaciju u kojoj ova firma blokira žalbama tri ključna natječaja – onaj za pristupne ceste na Kili, za rekonstrukciju raskrižja Vukovarske i Lovrinačke ulice te ovaj o održavanju nogostupa, no usprkos tome uredno radi na javnim površinama i Banovini za to ispostavlja račune.