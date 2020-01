Splitski Advent imao je jednu pozornicu, a dvije tvrtke su plaćene za razglas: Jedni rade samo ujutro, prevozili su darove za sv. Nikolu, nosili stalke s notama...

“Advent u Splitu” organizirali su lokalna Turistička zajednica i gradska tvrtka “Spalatum DMC”. Na splitskoj Rivi gdje se događa glavnina programa postoji jedna (brojkom: 1) pozornica. Turistička zajednica i “Spalatum DMC” za nju plaćaju dva (brojkom: 2) razglasa privatnim tvrtkama.

Na pitanje jesu li jedni znali da su drugi već odriješili javnu kesu, Ante Šunjić, direktor “Spalatuma”, odgovara: “Naravno. Sav program koordoniramo s TZ-om.”

- Mi smo odabrali tvrtku “R.D.I. Sound & light” kao najpovoljnijeg ponuditelja, s cijenom od 150.000 + PDV (187.500 kuna, op.a.) - kaže Šunjić, a prema dogovorenome, tonac i tehničar ove firme trebali bi raditi od devet ujutro do ponoći, svaki dan.

- Ugovorili smo i postavljanje krova pozornice, tehničku produkciju za večernje programe, glazbu za vrijeme trajanja manifestacije, veliki LED ekran, zvučno umreženje, razglas koji je spojen na sve ugostiteljske kućice na Rivi, rasvjetu za binu, kao i ambijentalnu rasvjetu, ton majstora i tehničara od 9 do 24 sata svaki dan - objašnjava direktor “Spalatuma”.

Dobro; ali za što je onda i kome Turistička zajednica dala naš novac?

- TZ je prihvatila ponudu tvrtke “Notturno” j.d.o.o u iznosu od 65.000 kuna (81.250 s PDV-om, op.a.) koja se nadovezuje na postojeći razglas te se odnosi na programsku podršku i tehničku produkciju za sve jutarnje programe na Rivi u sklopu manifestacije “Advent u Splitu” - odgovara službenica Tina Ćurković.

Dakle, tvrtka koju je angažirao “Spalatum” pokriva binu cijeli dan, a tvrtka koju je angažirala Turistička zajednica samo ujutro. Jer, ako su ovi na bini od “9 do 24”, znači da ovi drugi rade od ponoć do 9, zar ne. Iako to zvuči dosta suvislo, tražili smo dodatno objašnjenje.

Nakon više upita i pozivanja na zakone, precizirali su što još, osim razglasa koji radi i druga tvrtka, “Notturno” daje u zamjenu za naše desetke tisuća kuna:

- Tehnička realizacija uključuje brigu o prostorijama garderobe za izvođače, dovoženje i odvoženje potrebnih instrumenata i pomagala gostujućim zabavnim bendovima, brigu o cjelokupnom opsluživanju orkestra - stolice, stalci s notnim prikazima, prijevoz darova za Sv. Nikolu i Sv. Luciju s izložbenim pultovima partner tvrtki - pojašnjavaju iz Turističke zajednice.

Ako smo dobro razumjeli, obje firme rade razglas, samo što ona koja je plaćena duplo manje još i okreće note i grli sve članove orkestra i prevozi Svetog Nikolu sa slatkišima, dok čarobnim štapićem lupa po glavi porezne obveznike iz čijih džepova ispadaju zlatne kovanice.