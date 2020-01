Nedavno je gorjelo u Papandopulovoj, danas u Odeskoj, a mi smo se uvjerili kako hidrantska mreža u Dinka Šimunovića nema ni kapi vode!; 'Prijavit ćemo MUP-u'

Nedavni stravični prizori s Trstenika zapaljenog stana na šestom katu nebodera u Papandopulovoj ulici još uvijek su živi u sjećanju okolnih stanara.

Vatra se neobuzdano širila, a vatrogasci su tražili prolaz između nepropisno parkiranih vozila. Srećom sve je prošlo bez ozlijeđenih, “samo” s materijalnom štetom. No, ta je situacija dala za misliti ostalim stanarima nebodera.

Sličan incident ponovio se i rano jutros na splitskom Mertojaku, kada je "za dlaku" izbjegnut scenarij iz Papandopulove ulice. Vatra je izbila u 4.10 sati u stanu na trećem katu u Odeskoj ulici, ali na sreću nije bilo žrtava.

Jesu li, dakle, u gradama ispravne hidrantske mreže, jesu li sigurni da će uspjeti sami sebi pomoći prije nego stignu vatrogasci, hoće li se Splitu opet dogoditi “plameni toranj” i hoćemo li idućega puta opet proći “lišo”?

U Ulici Dinka Šimunovića, na broju 3, na jedanaest je katova raspoređeno 36 stanova, a među njima i mlada ekipa koja se “žvelto” skrbi o stanju zgrade.

Svake godine atestiraju sigurnosno stanje, uz pomoć upravitelja zgrade “Novi dani” – uredili su na svakom katu ormariće u kojima se nalaze uredno namotani “šmrkovi”, imaju protupožarne aparate, reklo bi se “sve je po PS-u”, ali nije.

- Nakon požara smo se dodatno aktivirali i zatražili da se provjeri stanje hidrantske mreže u samoj zgradi - kazuje nam jedan od stanara Davor Lukšić.

- Ne moram vam niti govoriti koliko je bilo naše iznenađenje kada smo doznali kako u cijeloj zgradi, u cijeloj mreži nema ni kapi vode, dodaje njegov susjed Antonio Jerić.

Ni kapi vode

E, sad, nema ni kapi, čudimo se mi, nevjerne Tome, ali nas Davor i Antonio razoružavaju odmah dokumentacijom: ne samo da u Dinka Šimunovića na broju tri nema ni kapi vode, nego u cijeloj ulici spomena H2O nema u ni jednoj cijevi hidrantske mreže!

Kako je to moguće?!

- U Ulici Dinka Šimunovića su hidranti ispitani od strane Javnovatrogasne postrojbe, te je utvrđeno sljedeće stanje: hidranata ima deset i to podzemnih, od 10 navedenih tri su neispravna u smislu tehničkih neispravnosti.

U sustavu se nalazi voda, te zadovoljava propisani dinamički tlak i protok od min. 2,5 bara i 267 l/min. Izmjerene vrijednosti su veće od minimalno propisanih u Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara - kazao nam je Nenad Ružić, voditelj odjela za preventivno operativne poslove JVP Grada Splita, dodavši:

- Zapisnik o ispitivanju, kao i nalog za popravak hidranata upućen je ViK-u na postupanje i to tako da se napravi rekonstrukcija podzemnih u nadzemne hidrante.

Dok smo razgovarali o ovoj problematici, a pretpostavka je kako ovakvih “suhih cijevi” ima u barem pedeset posto splitskih zgrada, doznali smo i kako je ViK dužan održavati isključivo hidrantsku mrežu na javnim površinama dok unutarnju hidrantsku mrežu u građevinama su dužni održavati vlasnici, korisnici ili upravitelji.

Kad smo kod upravitelja proćakulali smo i sa Radoslavom Đorđevićem, referentom za protupožarstvo i nadzornim inženjerom pri “Novim danima”, koji nas je uvjerio kako je, primjerice, u zgradi o kojoj razgovaramo stvarno sve ispravno, ali vode nema jer je zaporni ventil na ulici - zatvoren.

Hidrofor nula bodova

I tu se tek priča počinje odmatati, dok neki gradovi za hidrantsku mrežu koriste sekundarne vode, mi, bogati vodom kako nas priroda nagradi, nemamo razlike.

Dvije cijevi idu pod zemljom, onako laički rečeno, jedna nam dovodi vodu za piće, a druga istu tu vodu samo za potrebe “ne daj Bože” požara. Kako je naš vodovod željan detaljne rekonstrukcije, jer znate i sami koliki su gubitci vode u našem gradu, onda se - nerijetko - planski zatvara ta druga “hidrantska” cijev, kako ne bi dolazilo do dodatnih gubitaka. I sve je to u redu dok se - da ne čuje zlo - ne dogodi to, to veliko zlo.

- Vodovod je upoznat s ovim problemom, kao i MUP-ov inspektorat, i jasno je kako je problem upravo s njihove strane priključka. Moja bi sreća bila velika kad bi nam (upraviteljima zgrada, op.a.) zakonodavac dao ovlast da za takve radnje nema trenutno važeće procedure - kazao nam je Đorđević.

Morate znati i kako na području grada imamo 1852 hidranta, od kojih je 90 na Marjanu, a svi su 20 godina slabo ili nikako održavani. Postoji još jedan dodatan problem - a to je nezainteresiranost samih stanara.

- Dio zgrada kojima upravljamo uporno odbijaju i minimum zaštite od požara. Mi imamo jedini mehanizam - prijaviti ih Inspekciji MUP-a. To se događalo u ekstremnim situacijama, ali od ove godine ide se bez zadrške - kazao nam je Đorđević.

I na kraju naše priče doznali smo još jedan detalj, također nevjerojatan, a pokušat ćemo ga predstaviti bez stručne terminologije. U okviru hidrantske mreže postoji svako malo i pumpno (hidroforsko) postrojenje za cijelu ulicu. U ovom slučaju je ono u Ulici Dinka Šimunovića na broju 25 i ne radi (pazite: ne radi!) godinama i to najmanje 6 ili 7 godina.

A sad se vratimo na onu agilnu ekipu iz portuna broj 3, pitali su i tražili odgovore, a onda su lijepo podnijeli prijavu Pučkom pravobraniteljum ali i DORH-u protiv odgovornih osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine, a radi se i o tvrtkama koje su u vlasništvu grada Splita.

