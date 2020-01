Nekad je bio igrač Jugoplastike, a danas u Kanadi vodi važne megaprojekte: Na Ontariju gradim ono što bi Split trebao na Žnjanu, evo kako bih ja uredio zapušteni plato

Žnjan je predodređen za novo sastajalište Splićana. Dioklecijanova palača sačuvana je kroz vjekove baš zbog toga što je u njoj pulsirao život, a na taj način i Žnjan mora preživjeti sve mijene vremena. Ako smo gradsku jezgru podredili turizmu, ostavimo Žnjan Splićanima – kaže Zelić

Na Žnjanu bi se trebao dogoditi novi Split. Riječ je o iznimnom potencijalu prema kojem bi bio podređen i kompletiran urbanistički razvoj grada. Žnjan bi morao biti povezan s Kopilicom, mostom preko mora s Kaštelima pa tunelom kroz Kozjak na Dalmatinu, dok bi se na istoku otvorili kapaciteti prema Duilovu i Stobreču.

Tako razmišlja Emil Zelić, jedan od direktora u organizaciji “Waterfront Revitalization Agency” iz Toronta, gdje vodi odjel za upravljanje i nadzor nad infrastrukturnim i građevinskim projektima te se brine o informatici, u kojoj je zaposleno 110 ljudi.

Iznimno uspješan Splićanin s kanadskom adresom, gdje živi punih trideset godina, nekadašnji igrač Jugoplastike i košarkaški sudac, Zelić se kroz menadžerske poslove iskazao u šest različitih industrija. Radio je u banci, brokerskoj kompaniji, osiguravajućem društvu, vodio je aerodrom u Torontu... U Calgaryju je kao menadžer kadrovski i operativno restrukturirao tamošnjeg željezničkog prijevoznika i financijski ga osovio na noge te modernizirao elektroprivrednu kompaniju.

Na temelju iskustava iz projekta “Waterfront Toronto”, u sklopu kojeg se uređuje četrdeset kilometara obalnog pojasa uz jezero Ontario, Zelić zaključuje da je taj megaprojekt po mnogočemu sličan splitskom koji bi se u proljeće trebao oživotvoriti na žnjanskom platou, samo što se, jasno je, ovdje radi o puno manjoj površini.

Naime, baš poput Žnjana, obalni pojas uz jezero Ontario u Torontu stoljećima je nasipan i dugo je gradu i građanima bio beskoristan dok u javnosti nije osviješten problem njegove zapuštenosti i činjenice da je prepušten stihiji ili parcijalnim rješenjima. A kad se o stanju na terenu uz jezero počelo ozbiljno razmišljati, kad je o njemu kritički progovorila prvenstveno struka, pokazalo se da su na djelu brojni interesi, javni i privatni, koji su se, pogađate, sukobljavali, baš kao što jedan dio Splićana vidi Žnjan kao rekreativnu zonu, a drugi bi tu gradili marine, hotele i ugostiteljske objekte svih mogućih kategorija i vrsta.

Izvori financiranja

Kako to pomiriti, kako nagovoriti sve aktere “žnjanske priče” da se prime za zajednički štap?

– Birokracija voli procese, inzistira na tome da se zadovoljavaju zadane stavke, a to obično zahtijeva dosta vremena. S druge strane, poduzetnicima je vrijeme novac i oni žele da se projekti što brže realiziraju. Birokracija ovisi o politici, a politika o odlukama, pa kad se još doda vrijeme potrebno za obavljanje stvarnih radova, onda ozbiljni infrastrukturni projekti često traju pet, deset, petnaest i više godina.

Stoga neminovno morate imati osigurane izvore financiranja na duge staze. Ta sredstva ne smiju ovisiti o tome hoće li vlast za čijeg je mandata započeo neki projekt opstati ili će je zamijeniti druga. To se postiže tako da se kroz javno-privatno partnerstvo sudionici u projektu vežu čvrstim ugovorima, koji su jamstvo da ni jedna od strana neće odustati od posla koji je započela sve dok se u potpunosti ne realizira.

U kanadskom slučaju ti su ugovori tripartitni, tako da su se predstavnici sve tri razine vlasti, bez obzira na to tko ih obnaša ili će ih tek obnašati, obvezali da neće odustati od ispunjenja obveza koje su dužni ispuniti na temelju potpisanog – kaže Zelić i objašnjava da je javni sektor, u slučaju uređenja obalne linije uz jezero Ontario, zadužen za horizontalna ulaganja, a privatnici za vertikalna.

– To znači da se država, odnosno regionalna i lokalna vlast, brinu o izgradnji onoga što se na prvu baš i ne vidi: vodovoda, kanalizacije, probijanja putova, kanala..., a poduzetnici su ti koji onda, sukladno javno-privatnom partnerstvu i koncesijskim ugovorima, grade objekte u kojima razvijaju komercijalne i druge sadržaje jer su na tim lokacijama, i uz infrastrukturu koju je financirao javni sektor, prepoznali poslovni interes.

Da ne mislite da se samo na uređenje Žnjana dugo čeka, reći ću vam da je u Torontu prošlo pet do sedam godina od prve ideje da se nasuti dio obale počne dovoditi u funkciju u toj mjeri da tu jednoga dana nikne novi grad. Osim zona za rekreaciju, grade se i gradit će se poslovni i stambeni objekti, marine, zapravo, cijeli jedan novi “city” koji će odrediti daljnju sudbinu Toronta u arhitektonskom, gospodarskom i financijskom smislu. Isto je moguće primijeniti i na Žnjanu.

Ta atraktivna lokacija treba postati nova splitska referentna točka, jer ako se u budućnosti bude gradio most na Stinicama ili uspostavljao metro preko Kaštela do zračne luke, prije svega treba paziti na koji će način ti prometni pravci biti povezani sa Žnjanom kao ključnim gradskim projektom. Splitu je potreban jedan ozbiljan master plan, a Žnjan je prvi i glavni projekt prema kojem ga treba modelirati – kaže naš sugovornik.

I Toronto je, poput Splita koji je nakon deindustrijalizacije postao gotovo u potpunosti ovisan o turizmu, prošao vrlo kompleksnu tranziciju. Danas najvećim kanadskim gradom dominiraju internetski divovi Google, Uber, Arbnb. Toronto je postao središte za razvoj novih tehnologija koje privlače mladost, umove budućnosti.

Kao i na Žnjanu, i na obalnoj liniji jezera Ontario događali su se projekti koji su bili parcijalni, a nisu bili ni u kakvoj koleraciji jedan s drugim, a sve je, veli Zelić, “kašljucalo” zbog stalnih promjena vlasti. Zato je osnovana agencija u vlasništvu države, federalnih vlasti i grada Toronta, kako se nakon promjena političkih garnitura, koje nerijetko mijenjaju prioritete u odnosu na prethodnike, ne bi zaustavio tako velik i za Toronto značajan projekt.

Nestrpljiva javnost

Rijeka Don, koja se ulijeva u Ontario, svako malo je izazivala poplave. Velikom investicijom u režiji razvojne agencije “Waterfront” od poplava je zaštićen zapadni dio Toronta i tako su stvoreni temeljni preduvjeti za daljnji nastavak projekta. Na Žnjanu bi se, upozoravam Zelića, u takvoj situaciji sasvim sigurno ispriječili imovinskopravni problemi jer je zemljište u vlasništvu fizičkih osoba, države, Grada Splita, a granicu pomorskog dobra određuje Županija.

– Zbog toga smo mi u Torontu i išli s tripartitnim ugovorima, da bi sve tri strane bile zainteresirane za to da se projekt realizira. Na taj način sve guraju u istom smjeru jer ih veže zajednički interes. Bez obzira na to što su početni infrastrukturni projekti jako skupi, angažiranjem privatnih tvrtki na tim poslovima ne samo da zapošljavate brojnu radnu snagu, nego kroz plaćene poreze ogroman novac vraćate odmah natrag, dapače, oplođujete ga, pa se na jedan investirani dolar u državnu, regionalnu i lokalnu blagajnu slijevaju četiri dolara.

I na kraju najvažnije od svega – poslovanje mora biti transparentno! Kao direktoru u agenciji, najviše mi vremena ode na sastanke s predstavnicima tri razine vlasti na kojima im elaboriram o utrošenim sredstvima kako bi u tom smislu bili upoznati i s najmanjim detaljima projekta koji je u tijeku – ističe Zelić.

Je li javnost u Torontu bila nestrpljiva u vezi s realizacijom projekta “Waterfront”? U Splitu se više od dva desetljeća “palamudi” o Žnjanu, a prvi veći radovi na uređenju platoa još nisu ni počeli.

– U mojoj agenciji postoji cijeli odjel koji o svakom, pa i najmanjem koraku u vezi s projektom uređenja obalnog pojasa Ontarija informira javnost preko svih mogućih medijskih platformi. Građani Toronta punih su osamnaest godina zaokupljeni ovim projektom, a kako vrijeme odmiče, nameću se i nove teme unutar generalnog plana uređenja obale, a to su: zelena energija, moderne tehnologije koje ne zagađuju okoliš i samoodrživi gradovi budućnosti – veli Zelić, koji trenutno upravlja projektima teškim četiri i pol milijarde dolara.

U sklopu njih grade se mostovi, preusmjeravaju se tokovi rijeka, prometno se povezuje obalno područje Toronta s drugim dijelovima grada i njegova prstena, s naglaskom da se kao rezultat tih velikih komunalnih zahvata u konačnici sve više koristi javni prijevoz u odnosu na osobni, i na taj način smanjuje zagađenje u tako velikom gradu kao što je Toronto.

– I tek nakon tih infrastrukturnih radova, iza kojih stoji javni sektor, nastupaju poduzetnici. Recimo, tvrtka “Alphabet Inc”, vlasnici tražilice Google, preko svoje potkompanije “Sidewalk Lab”, na dvanaest hektara umjetnog otoka, koji smo zaštitili od mogućih poplava, želi sagraditi “smart city”. Isto kao na Žnjanu, i u Torontu će se graditi lučica za jedriličare, veslački klub, parkovi... – konstatira Zelić.

Gradovi su, upozorava naš sugovornik, i nekada i danas, a tako će sigurno biti i u budućnosti – nužno koncentrirani oko vodenih površina, a sve najvažnije gradske funkcije u pravilu se odvijaju u radijusu od par kilometara uz more, rijeku ili jezero. To su, od nastajanja prvih gradova do danas, najvrjedniji i najskuplji gradski prostori.

– Onoliko koliko sam se mogao iz javnosti informirati o radovima na Žnjanu, taj bi se projekt dao realizirati za dvije godine, a fazno bi se neki od segmenata unutar predviđenog cilja mogli odraditi za godinu dana. Ne želim ništa prejudicirati jer nisam dovoljno upoznat s detaljima projekta, ali to je, s obzirom na veličinu zemljišta, neka moja osobna procjena – kaže Zelić, prema čijem će mišljenju uredski posao za pripremu građevinskih radova na Žnjanu investitorima potrošiti najviše vremena i zadati im najveće glavobolje.

Silna papirologija

– Ishođenje potrebnih dozvola, okupljanje svih političkih opcija oko zajedničkog cilja, osiguravanje sredstava u proračunu, sve to u projektu odnese skoro pola vremena od onoga što ste planirali za njegovu realizaciju. Plato je još u fazi birokratskog čišćenja jer se, pretpostavljam, još uvijek prolazi kroz silnu papirologiju.

Tako veliki projekti ne događaju se preko noći. To je realnost. Niti itko može osigurati novac za cijeli projekt. To ne možete očekivati. Svaki takav projekt treba razvijati fazno, tako da se završetkom prvog dijela posla iz napravljenog prikupljaju sredstva za sljedeće zahvate.

Ono što kao Splićanin, rođen u starom rodilištu pokraj starog Hajdukova placa, priželjkujem, jest da to bude primarno gradski prostor na kojem će se turizam tek sekundarno razvijati jer je Žnjan predodređen za novo sastajalište Splićana. Dioklecijanova palača sačuvana je kroz vjekove baš zbog toga što je u njoj pulsirao život, jer se u njoj rodio grad, a na taj način i Žnjan mora živjeti i preživjeti sve mijene vremena.

Govorim to jer izgubimo li karakteristike lokalnog načina života, u konačnici nećemo biti interesantni ni turistima, koji žele osjetiti taj naš “folklor”, a vjerujte, sada smo mnogima privlačni. Brojnim sam Kanađanima preporučio odlazak na odmor u Hrvatsku, i svi su odreda prezadovoljni viđenim i proživljenim. Ako smo već cijelu jezgru podredili turizmu, ostavimo Žnjan Splićanima – vizionarski poručuje Emil Zelić.