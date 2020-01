Nakon što smo pisali kako je Splićaninu zaštitar pred kupcima pretresao torbu s prljavom odjećom iz teretane jer je mislio da je nešto ukrao, javljaju nam se i drugi ljudi sa sličnim iskustvima. Među najzanimljivijima je iskustvo jedne Splićanke koja ima ugrađen “pacemaker”, dakle elektrostimulator (ES) srca koji se ugrađuje ispod kože pacijenta kako bi održavao ili povratio normalan srčani ritam.

I onda ta gospođa svaki put kada uđe u trgovinu doživljava neugodnosti jer detektori “polude”, a onda zaštitari jadnu ženu vode sa strane i pretresaju je, misle da je nešto ukrala. Nerijetko i pred ostalim kupcima. Ona im pokaže knjižicu u kojoj je navedeno da ima ugrađen elektrostimulator, ali zaštitar ne haje, nego je ipak mora pregledati.

Žena nam je u pisanom očitovanju opisala nedavnu situaciju iz jednog splitskog trgovačkog centra:

‘Skoro me nije pustio u kino’

- Bila je ura kad je svit išao u kino. I ja sam nakon kupnje trebala s prijateljicom u kino. Ušla sam u trgovinu, ali se oglasio detektor. Odmah je došao zaštitar, pokazala sam mu iskaznicu. I kad sam izlazila, nekih 15 minuta nakon što sam obavila kupnju detektor se opet oglasio, a za mnom je trčao taj isti zaštitar koji me pregledao i pri ulasku. Ja sam kupila samo dva para hulahopki koje sam imala u reklamnoj vrećici prodavaonice uz račun. Ja sam mu opet pokazala iskaznicu, vrećicu s robom i račun, ali njemu to nije ništa značilo. Gospodin je tražio da mu istresem cijelu torbicu, ali srećom da nije bila velika. Kad je vidio da nema ništa, vratio me nazad u trgovinu gdje se alarm opet aktivirao! Na tom velikom prolazu, gdje je već masa ljudi prolazila u kino, tražio je sad da otkopčam i kaput. I to sam napravila, ali kad sam vidjela da pretjeruje, više mi nije bilo ugodno - kaže nam ta gospođa kojoj je puknuo film.

- Upozorila sam ga da imam karte za kino, da prekine sa svojim bespotrebnim pregledima među masom. Rekla sam mu doslovno: Ako sam vam sumnjiva zovite policiju, idemo u ured koji vjerojatno imate unutar prodavaonice. Napokon je shvatio da je pretjerao. Ja sam zadnji čas ušla u kino. Ali nije bilo ugodno, imala sam osjećaj da su sve oči uperene u mene i više neću nikada ući u tu trgovinu. I u drugim trgovinama se uključuje alarm, ali nikada nisam doživjela takvu neugodnost - ističe ta gospođa (podaci poznati redakciji), navodeći da alarm svira i u državnim ustanovama, ali kad je pokazala knjižicu nitko joj nje pretresao torbu.

- Kad dođem na aerodrom, e onda tu sviram kao hitna - ističe ta gospođa, koja nam je poslala i upute liječnika i tvrtke čiji joj je elektrostimulator ugrađen u srce.

Pa kaže: Nakon ugradnje ES srca možete voditi normalan život. Možete se nastaviti baviti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima. Možete bez straha prolaziti kroz alarmne uređaje u trgovinama, bankama i zračnim lukama. U slučaju da se alarmni uređaj oglasi, predočit ćete im identifikacijsku ispravu za ES. Detektori metala će opaziti vaš ES, ali mu neće naštetiti.

U uputama piše još i ovo:

- Smijete upravljati vozilom... Noviji elektrostimulatori posjeduju bolju zaštitu od utjecaja električnih uređaja. Ipak, ako u blizini nekog uređaja osjetite simptome ispada funkcije, odmaknite se ili ga isključite iz struje, a vaš ES će nastaviti normalno raditi. Možete bez straha koristiti sve uređaje u kućanstvu. Uređaje kao što su mobitel, fen za kosu, brijaći aparat ili bušilicu smijete koristiti uz manji oprez - držati ih uvijek u ruci suprotnoj ES i na najmanje 15 cm udaljenosti kako biste rizik sveli na minimum. Izbjegavajte električne aparate za zavarivanje, aparate s elektromagnetskim poljima i visokim naponom (transformatorske stanice), odašiljače velike jakosti. Izbjegavajte nošenje magnetiziranog nakita ili sličnog materijala, ručne detektore metala, korištenje vatrenog oružja i općenito rad s teškom vibracijskom opremom, poput motorne lančane pile.

Poremećaj ritma

U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice objašnjavaju da srce normalno kuca 50-80 puta u minuti, te na taj način održava cirkulaciju. Srce ima svoj prirodni električni provodni sustav koji šalje električne signale duž cijelog srčanog mišića koji koordinirano određuje točan broj srčanih otkucaja i pravilan ritam. Poremećaji u provođenju srčanih impulsa nazivaju se srčane aritmije - navode, među ostalim, u toj bolnici. •

Kako se izvodi operacija U KBC Sestre milosrdnice objašnjavaju kako se ugrađuje trajni srčani elektrostimulator (ES), poznatiji kao pacemaker. - U operacijskoj sali će vas smjestiti na operacijski stol, te će vam na kožu spojiti elektrode koje će služiti praćenju srčanog rada za vrijeme zahvata. Nakon što vam liječnik očisti operativno polje, pokrit će vas zelenim sterilnim kompresama. Od tog trenutka za vas je vrlo važno da mirujete i da slijedite upute medicinskog osoblja. Također je važno da na vrijeme obavijestite medicinsko osoblje o eventualnim tegobama, kao što su bol, mučnina, nagon na povraćanje, nadražaj na kašalj i sl. Liječnik će anestezirati područje ispod lijeve ili desne ključne kosti, tako da za vrijeme zahvata nećete osjećati bol ali ćete osjećati dodir. U rijetkim slučajevima zahvat se izvodi u općoj anesteziji. Na istom mjestu napravi se mali rez. Preko vene pažljivo se postave elektrode, a budući da krvne žile nisu osjetljive na bol, nije potrebna dodatna anestezija. Cijeli zahvat izvodi se pod kontrolom rendgena. Kada se elektroda namjesti na željeno mjesto u srcu i ispita se njezina funkcija, spaja se sa ES, koji se implantira pod kožu u mali džep ispod ključne kosti i zatvara s nekoliko šavova. Za vrijeme pozicioniranja elektrodi u srcu možete osjetiti nepravilan srčani rad, što je normalna i bezopasna pojava. Zahvat može trajati 1-2 sata - navode u toj bolnici.