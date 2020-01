Protiv trudne 39-godišnje domaćice iz Sarajeva, majke šestoro djece, podignuta je optužnica zbog džeparenja turista po Splitu. Uhićena je kada je pokušala ukrasti vrijednosti Južnokoreancu iz torbe, a on je zgrabio za zapešće i držao sve do dolaska policije.

Optužni akt tereti 39-godišnju državljanku BiH da je u ožujku ove godine “operirala” po staroj gradskoj jezgri i to tijekom dana. Tako je na Rivi oko podne Norvežanki iz ruksaka na leđima uzela novčanik sa 3.000 norveških kruna koje u protuvrijednosti iznose 2.272 kuna.

Isti dan je par sati kasnije u Bosanskoj ulici Japanki iz torbe, koju je ova nosila na lijevom ramenu, uzela novčanik s 350 kuna, i 12.000 japanskih jena čime je oštetila za ukupno 1.072 kuna.

Dolijala je tri dana kasnije kada je ispred robne kuće Prima grad s leđa prišla državljaninu Južne Koreje te mu rukom otvorila torbu koju je nosio o desnom ramenu kako bi uzela novčanik. Međutim, turist je primijetio i zadržao do dolaska policijskih službenika.

U svojoj obrani 39-godišnjakinja, inače, bez završene škole, nepismena i nezaposlena, sve je priznala i do u detalje opisala.

- Vidjela sam turista i htjela otvoriti torbu, ali je on osjetio, uhvatio me za ruku i zvao policiju. Dva dana ranije sam na obali ženi koja je nosila ruksak na leđima uzela novčanik i iz njega pokupila novac, a ostavila kreditne kartice. Istog dana sam u jednoj ulici ženi koja je nosila na ramenu otvorenu torbu iz nje uzela novčanik i novac. Ne sjećam se koliko je novca bilo u novčaniku, a poslala sam ga svojoj djeci u Bosnu. To sam sve učinila zbog teških materijalnih prilika jer imam šestero djece i nemam od čega živjeti. Muž mi je alkoholičar, najmanje dijete mi ima jednu godinu, najstarije 12 godina, a i sada sam trudna - kazala je u svojoj obrani.

Svjedočio je i Južnokoreanac iz čijeg iskaza se otkrilo kako optužena nije radila sama.

- Primijetio sam kako za mnom idu tri mlađe djevojke. Jedna od njih, vidno trudna, mi je prišla s desne strane i rukom otvorila patent zatvarač na torbi koju sam nosio ovješenu o ramenu, u očitoj namjeri da iz nje otuđi njegov novčanik. Svojom rukom sam je uhvatio za njenu ruku u trenutku dok je još uvijek držala zatvarač moje torbe. Tada sam pozvao policiju, nju sam zadržao do dolaska policije. Dvije djevojke koje su bile s njom su pobjegle. U torbi sam imao dva iPad uređaja i oko 2.000 kuna - ispričao je turist.

Tužiteljstvo je predložilo Općinskom sudu u Splitu da uzdaju kazneni nalog kojim će proglasiti Sarajku krivom i osuditi na kaznu od jedne godine uvjetnog zatvora uz rok kušnje od tri godine.