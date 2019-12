Ala, da, finila je i ova! Svega je bilo, i radosti i tuge, ali tako u životu i jest.

Željeli smo puno toga staviti u ovaj naš pregled protekle godine, ali nam je ponestalo slova. Nismo tako stigli spomenuti ni ilegalno dograđene Bene i višak kvadrata koji se mora srušiti, vječiti rat oko automobila i parkiranja po Marjanu, sporove oko širenja granica zakupljenih štekata, oko tužbi i žalbi ugostitelja.

Zapamtili smo i odrone na Firulama, kao i Kerumovu najavu ponovne kandidature za glavnog čovjeka grada. Mislili smo i na komunalni (ne)red, je li donesen, hoće li biti donesen i kada? Naravno da nismo smetnuli s uma ni Karepovac, kada ga se pogleda izgleda sjajno, oko njega već niču i vile s bazenima, porasla je cijena zemljišta u tom dijelu grada, više se nitko niti ne spominje smrada...

Požar u stanu u Papandopulovoj otvorio je Pandorinu kutiju, koliko smo sigurni u neboderima, koliko možemo vjerovati susjedima, rade li hidrantske mreže? Peškarija više ne radi na otvorenom! Hoće li grad napokon i tu koncesiju preuzeti u svoje ruke?

Tko će u ovome gradu uvesti red?! Novouređen trg na Šperunu je za čistu peju, malo, ajde, ne valjaju špine, a i granitne kocke su za noge polomit, ali da se to srediti. Nismo zaboravili ni škovace, brda "šuta" na našim ulicama (alo, ima li koga doma?!)...

I nikako nismo zaboravili, Splite grade, koliko veliko srce imaš! Osam godina, osam godina, osam godina svakoga dana ovaj grad, naši ljudi, naši susjedi, prijatelji, sugrađani u 19 sati serviraju večeru beskućnicima u prihvatilištu udruge "MoSt".



A – autobusni kolodvor

Kada su krajem 2018. gradski vijećnici dali suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu zemljišta između Banovine i "HŽ Infrastrukture" i kada je zatim pompozno prezentiran projekt izmještanja autobusnog kolodvora iz luke u Kopilicu, svima je, osim gradskim ocima, bilo jasno kako od toga neće biti ništa. Autobusi su i dalje na svojem starom mjestu, u onom ruglu koje će navršiti 54. rođendan, a u Kopilici se dogodio narod, pa potom slavno splitsko - ništa.



B – budžet

Nakon tri sata rasprave i ukupno 780 minuta zasjedanja konačno je usvojen gradski proračun za 2020. godinu u iznosu od 1,29 milijardi kuna! Silna je to lova, no mi kao vječiti pesimisti moramo pitati – što li će se od planiranog ostvariti i što će građani od svega toga dobiti. Pitat ćemo i pratiti i dalje. To nam je posao.



C – ceste

Izmjena regulacije prometa kroz Gradsku luku dovela je do – priznajemo – smanjenja gužve u Zvonimirovoj, no nije uspjela sanirati urnebese u samoj luci. Vrte se autobusi, iskrcavaju se trajekti, a stanovnici Jadranske i okolnih ulica cijelo ljeto prosvjedujući poručuju kako im je puna kapa odluka i regulacija koje se mijenjaju uoči svakog ljeta. No, ostale ceste pod Marjanom nisu ni blizu onima kakve bi grad drugi po veličini u Hrvata trebao imati. Posljednja ozbiljnija izgrađena cesta je bio Put Supavla uz tunel kroz Dubrovačku, još sredinom 90-ih. Nekoliko ulica je sanirano, među ostalima i početak Vukovarske i Starčevićeva, ali sve je to daleko od dovoljnog.



Č – Čistoća

Petorica iz "Čistoće" završila su u istražnom zatvoru, osnovano se sumnjalo kako se zbog njihovih zakulisnih igara na Karepovcu ilegalno odlagao i opasni otpad. USKOK ih je teretio za zlouporabe položaja, poticanje na to nedjelo te davanje i primanje mita kojim su Čistoći počinili znatnu materijalnu štetu. Radnici s deponija osumnjičeni su kako su za odlaganje štetnog materijala tražili mito od 150 do 500 kuna.



D – Delić

Iz "Čistoće" na čelo "Prometa": Miroslav Delić je političkom odlukom premješten iz poduzeća u kojem je uveo red, u ono u kojem je red nužan. Uzeti "timun" u ruke i izvući javnog prijevoznika iz financijskih, tehničkih i upravljačkih nevolja bio je Delićev zadatak. Uhvatio se dobro i mi mu želimo sreću. S druge strane, otkako je, među ostalima, otišao iz "Čistoće" imamo osjećaj da je njima krenulo nizbrdo... Kako god – Split je dobio nove autobuse, radovali smo im se k'o dijete igračkama.



Đ – Đardin

Obljubljeni park već godinama teži tome da služi samo za ljetni hlad, no ove ga se godine pokušalo oživjeti, vratiti ljude u njega i napraviti ono što Splićani zovu "đir". Uspjelo se! Vratili su se u Đardin i festivali urbane kulture, dospjelo evo i klizalište, premda nekima ta živost i dalje smeta, pa su digli svoj glas protiv sezonskih aktivnosti u parku što Strossmayerovo ime nosi.



F – foto stup

Tri fotostupa, u čiju smislenost i potrebu tek rijetki vjeruju, naš je grad platio 236.000 kuna. U današnje vrijeme kad mobiteli od jedne kune posjeduju kameru razlučivosti osam i više megapiksela, bespredmetno je gubiti vrijeme na objašnjavanje koliko je kvalitetna slija dobijena fotostupom, "teška" tek 1,2 megapiksela. Koliko li se pametnijih stvari od javnog interesa moglo obaviti ili nabaviti za taj, mnogima itekako "težak" iznos...



G – Get

Stanari stare gradske jezgre su se ujedinili, shvativši kako su zajedno jači. I na poseban način ukazuju koliko su sva ova desetljeća bili i ostali zanemarivani, ignorirani i zaboravljeni. Građanskim su akcijama uspjeli potaknuti vladajuće da napokon pokažu dobru volju i krenu se brinuti o jednoj od rijetkih zelenih oaza u Palači. Živnuo je tako čuveni Vrtal u Dominisovoj. No, isto tako je na istom mjestu buru dignulo uklanjanje murala posvećenog "Jugoplastici", i danas nam nije jasno jesu li "komunalci" bili prerevni ili su jednostavno htjeli izbrisati spomen na (prvi) dio imena slavnog košarkaškog kluba koji je ove godine proslavio tri desetljeća od prvog uspona na krov Europe.



H – hospicij

Našem je gradu, i okolici, hospicij nužan! Nevjerojatno je kako ga još uvijek nemamo, bez obzira na činjenicu kako sve više naših građana jednostavno ne može skrbiti o teško bolesnim i umirućim članovima svojih obitelji. Sestre Matošić su darovale svoju zemlju, da su znale kako ćemo sve to zakomplicirati – sigurno bi dobrano promislile prije davanja potpisa na ugovor o poklanjanju svoje didovine za javno dobro.



I – intendant

Dobili smo novog intendanta Hrvatskog narodnog kazališta. Prvi čovjek Teatra je postao Srećko Šestan, naslijedivši Gorana Golovka. Zaposlit će glazbenike, najavio je, angažirati mlade glumce i okrenuti se mlađoj publici, a pretplatnike će obradovati pravodobnom objavom programa.



K – Knežević

Šok i nevjerica! Past će nam grad na prosjački štap! Blokada! Kamate! Dugovanja! Vrištali su naslovi na stranicama Novine izvještavajući o ovrsi od 150 milijuna kuna, koja je “sjela” na račun Grada, od strane dr. Nebojše Kneževića i njemu bliskih ljudi. Ovrha sjela, kamate svakog dana rastu 17.388 kuna. A spor je nastao zbog zemljišta ukupne površine oko 54 tisuće četvornih metara na TTTS-u. Oduzeto je bivšim vlasnicima, što nije bilo provedeno u knjigama, pa je upisano tek "pravo korištenja", pa su se te parcele kupovale,pa... Tipična hrvatska priča. I tipičan hrvatski račun!



LJ – ljubav

Je li pukla je ljubav Grada i privatne tvrtke "Point Split"? Dugogodišnji koncesionar za održavanje nogostupa digao je nos oko planirane izgradnje pristupne prometnice prema Kili, ali i rekonstrukcije obližnjeg velikog raskrižja Vukovarske i Lovrinačke ulice. Nije dobio što je smatrao da je zaslužio (!), pa je žalbama rušio natječaje koje je raspisivala Banovina, kao i odabire izvođača radova... I sve bi to bilo u rubrici "poslovno, dakle nije čudno", da se ne zna kako je spomenuta tvrtka tijekom proteklih nekoliko godina upravo od splitskih komunalnih i poreznih obveznika utržila više od 20 milijuna kuna. A stanovnici Kile još po cesti bez pločnika i kroz tuđe vrtle hodaju prema svojim domovima...



M – metro

Ono što je Mujo u bosanskim vicevima, to je splitski metro u našim. Povezivanje četverominutnom vožnjom vlakom iz strogog centra do Kopilice, pokazalo se potpunim promašajem. Niti je kome trebalo, niti ga je itko koristio. Osim naravno – dežurnog vatrogasca i strojovođe. U 145 dana na relaciji Luka - Kopilica prevezlo se tek 7000 putnika, ali je zato za usluge spomenutog vatrogasaca izdvojeno pet (brojkom: 5!) milijuna kuna. Pametnom dosta.



N – ništa

E, moj Marjane! Od tebe nam ostalo – ništa, postalo nam je brdo proćelavo, ništa od našega "zelenoga raja". Pilalo se, liječilo, izvlačilo stabla, sve zbog malog, sitnog prznice potkornjaka, taj je baš sebi u zadatak dao da nas sredi. Ne zna, jadan, kako se mi sami znamo najbolje "srediti". Pa se tako pilala stabla koja nisu smjela biti posječena, plaćalo se što se platiti nije smjelo, nije kažnjen nitko. Čak niti ne znamo tko je kriv za taj jad. Ne znamo? Ili ne tražimo?



O – Opara

Split je glavni! I Split je za sve, tako je govorio poteštat dok se borio za prvu gradsku fotelju. Obećao je odmah (!) donijeti novi GUP, svu djecu smjestiti u vrtić, osmisliti 2500 parkirnih mjesta do Uskrsa 2018. (!), velike infrastrukturne projekte, uređenje Istočne obale... Od "transparentne gradske uprave" imamo sustav u kojem protokoliran zahtjev od prizemlja putuje na treći kat Banovine punih deset dana. Strategija razvoja grada je ostala misaona imenica. Gdje je problem?



P – privremeno

Jedino mijena stalna jest. I poneko stranačko zaposlenje. Ono što je pod Marjanom privremeno je sve ostalo. Privremenih rješenja svugdje, od još neizgrađenog autobusnog kolodvora, kružnih tokova, preko regulacija prometa, do 700 metara Bračke ulice, koja se, eto, već trideset godina "radi", pa se malo sade stabla, malo saniraju zidovi, sve, eto, privremeno, dok... Dok što?!



R – rotori

Dok su svugdje u svijetu rotori rješenja za sve prometne probleme, u našem su gradu predmet sprdnje. Sjetite se samo dana kada je osvanuo kružni tok na raskrižju Puta Trstenika s Bračkom i Zajčevom ulicom, sastavljen od montažnih plastičnih barijera i betonskih žardinjera. Nismo se stali smijati danima. Privremeno rješenje je i toga puta inspiriralo javnost na osmišljavanje originalnih naziva za tu kreativu. Spavaš li mirno, Kreto?



S – stanovi

Od kako smo se samoproglasili turističkom mekom, svi su naši sugrađani koji su nesrećom osuđeni na podstanarstvo izvukli kraći kraj. Cijene podstanarine idu nebu pod oblake, stanove koji se iznajmljuju na duže razdoblje doživljava se svojevrsnim dobitkom na lutriji, a početkom sezone na ulicu se izbacuju cijele obitelji, kako bi se dočekali gosti dubljega džepa.



Š – škole

Napokon! Dovršeni su radovi na dogradnji Osnovne škole "Mejaši", svanulo je istočnom dijelu grada. Blizu je završetku i dogradnja OŠ "Pujanki", a na osmoljetki "Kamen-Šine" samo što nisu počeli radovi na proširenju. Velika je to vijest i velika je to stvar, pogotovo znajući kako se u četvrt stoljeća u našem gradu uložilo samo u izgradnju OŠ "Pazdigrad-Žnjan". Eppur si muove!



T – turizam

Raspredali mi o tome je li nam se turizam dogodio slučajno ili je sve to dio velikoga plana – činjenica jest kako smo odavno prestali biti prolazna točka i kako smo postali destinacija. No, destinacija možda nećemo i ostati. Zašto? Vrlo jednostavno – za tako što moraju biti ispunjeni mnogi uvjeti, moramo dovesti ulice i infrastrukturu u red, moramo ulagati, a ne samo izvlačiti.



U – Ultra

Sedmo izdanje festivala "Ultra Europe" nije osvanulo na Poljudu. Doslovno do zadnjega dana nije se znalo gdje će partijaneri dočekivati zoru. Splitov je stadion ispao pun pogodak, svi su zadovoljni.



V – voda

Nije Dioklecijan bio budala, znao je gdje gradi svoj dom, ljepota, mir, tišina i voda. Zdrava, dostupna, najbolja. Do prve kiše. Navikli smo se, priznajte i sami, da čim padne malo veća kiša – jurimo u dućane po boce vode, jer po europskim pravilima tada naše blago iz krša više nije za piće, jer je previše zamućeno. Sve bi se dalo riješiti ugradnjom filtera, a sada malo razmislite o činjenici da drugi grad u državi nema pročišćivač...



Z – Zenta

Lučica Zenta nema koncesiju još od 2014. godine, infrastrukturno je propala, neki su dobro napunili džepove, a drugi su se svim silama borili za svoja prava. Tako su jedni uklanjali pontone Jedriličarskom klubu, a drugi su okupljali javnost i pokušavali ukazati na svoja prava, na ludilo i bezvlašće. I onda je, konačno, u paketu sa spinutskom lučicom, na dnevnom redu Vlade osvanula i Zenta. Odluka je pala i lučica je, napokon, dana Županijskoj lučkoj upravi na privremeno upravljanje i korištenje.



Ž – Žnjan

Kada su bageri krenuli na Žnjan izgledalo je kako će biti uveden red, neće se više svatko bahatiti na naš račun, bez papira, bez pravila, bez najma, sve će biti kako treba biti – red, rad i disciplina. No, nije baš tako ispalo, Žnjan je i dalje pustopoljina bez zadanoga cilja, plana, redova. Stoji i čeka. Bolja vremena, nadajmo se.