Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum već godinama kao mantru ponavlja priču kako će on, kada ponovno bude izabran za gradonačelnika Splita, sagraditi tunel ispod gradske luke, koji će povezivati zapadnu i istočnu obalu.

Pola grada mu se smije i govori kako je to nemoguća misija, a druga polovina odobrava tu ideju, smatrajući je izvedivom. “Samo neka se oni smiju, smijali su se i za Zapadnu obalu, pa sam je napravio”, kazivao je Kerum u više navrata.

A da on nije jedini “lud” u ovom gradu i da bi Splitu zaista dobro došao tunel koji bi povezivao istočnu i zapadnu gradsku obalu, svjestan je odavno i priznati splitski arhitekt Jerko Rošin, koji je još 2002. godine predstavio svoj projekt tunela ispod splitske Rive.

Tada, prije 17 godina, postojali su čak i zainteresirani investitori (Izraelci) koji su htjeli kupiti i hotel “Marjan”, ali su tražili i koncesiju na parkirališta koja bi Grad dobio tim projektom. No, kako to obično biva u Hrvatskoj, od cijele priče nije bilo ništa, a mi danas u Splitu imamo stanje u prometu koje je puno gore negoli je bilo te 2002. godine. Sadašnja gradska vlast očigledno nije zainteresirana za jedan ovakav projekt. Oni se zadovoljavaju zatvaranjem Zvonimirove ulice ili preusmjeravanjem prometa kroz tu gradsku “žilu kucavicu” i “krpanjem” gradskih prometnica. Neka buduća vlast, koja god to bila, morat će ozbiljno promisliti o ovakom projektu želi li boljitak Splitu.

Tri moguća izlaza

- Taj projekt, koji sam nazvao “ST-2002. Riva”, predstavio sam u srpnju 2002. godine. Projekt sam napravio u suradnji s Građevinskih institutom (IGH) i ACY-jem, a radilo se o projektu povezivanja istočne i zapadne obale. Po tom projektu tunel bi ispod mora “ušao” u blizini nekadašnjeg hotela “Ambasador”, “ljubio” bi postojeću Rivu (bio bi priljubljen uz Rivu), odnosno bio bi “priljubljen” uz postojeću “Selasijevu” Rivu (Riva je proširena povodom dolaska u Split etiopskog cara Haila Selasija, koji je naš grad posjetio 1954. godine). Konstruktivna visina samog tunela bila bi između pet i šest metara, od čega bi oko tri metra “otpadalo” na visinu same Rive, a preostala tri metra bismo kopali ispod mora - kazuje Rošin.

Tunel bi izlazio negdje na istočnoj strani luke.

- Postoje tri mogućnosti. Prva je da on izlazi ispod Turističke palače, druga ispod mula Lučke kapetanije, a treća ispod samog ulaza u Željeznički kolodvor. Odatle bi tunel u budućnosti (ovisi o sredstvima) mogao izići odmah pokraj Druge policijske postaje ili, ako bi se moglo i dalje kopati, pokraj benzinske crpke na Pojišanu.

Veliki broj mjesta za parkiranje

Na taj bi način Grad dobio zatvoreni kolnički prsten, što znači neovisnost u prometu, bilo što da se dogodi u tunelu - kazuje Rošin.

Naš sugovornik kaže da bi se istim projektom mogla riješiti i prometna gužva u Gradskoj luci.

- Splitu ne treba ovoliki željeznički kolodvor. Pa taj kolodvor već 15 - 20 godina zjapi prazan i nema baš puno vlakova na njemu. Kolodvor bi morao biti do razine Gata sv. Petra. Vlakovi bi dolazili do tog mjesta, iskrcavali putnike i odlazili u Kopilicu. Preostali dio željezničkog kolodvora tada bi se mogao iskoristiti u druge svrhe. E, i tada bi trebalo napraviti od Gata sv. Petra jednu “podignutu” cestu koja bi išla preko željezničkog kolodvora, Bregovite ulice i koja bi izlazila pored Druge policijske postaje, neovisna o tunelu. Na taj bismo način prometa rasteretili Jadransku ulicu - kaže Rošin.

Ovim projektom Split bi dobio i ogromne parkirališne kapacitete.

- Ispod zapadne i istočne obale dobili bismo ogroman broj parkirališta, koja bi Splitu, koji nema ni približno dovoljno mjesta za parkiranje, bila “lijek za ranu”. I Gradska luka bi ovim projektom “prodisala”, jer sam na Zapadnoj obali predvidio jednu marinu za male turističke kruzere, koji bi bili dislocirani s istočne obale i koji bi umnogome smanjili cestovni promet na istočnoj strani luke. Ovakav projekt je predvidila i strategija razvoja Lučke uprave, po kojoj je do sada sve u Gradskoj luci i realizirano. Nadam se da će u budućnosti netko započeti ovaj ili sličan projekt, jer ovakvo stanje prometa u Splitu više nije izdrživo - zaključuje Jerko Rošin.