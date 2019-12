Posljednje pripreme za doček Nove godine su u tijeku, a ako se kojim slučajem zaboravili nešto kupiti, evo koje trgovine u Splitu su danas otvorene i do kada.

Trgovački centar Joker na Staru godinu radi skraćeno do 16 sati, a na Novu godinu neće raditi.

Mall of Split danas radi od 9 do 16 sati, a trgovina Interspar od 8 do 17 sati. Trgovački centar, 1. siječnja bit će zatvoren.

Salona Mall na Silvestrovo radi do 15 sati, a 1. siječnja neće raditi.

City Centar One danas radi od 9 do 17 sati, a na Novu godinu ne radi.

Ostale prodavaonice Interspara danas će uglavnom raditi od 7 do 18 sati, a ona u Kaštel Sućurcu od 8 do 20 sati. Na Novu godine sve trgovine će biti zatvorene.

Tommy prodavaonice rade do 17 sati, a 1. siječnja neće raditi.

Kaufland na Staru godinu radi od 7 do 18 sati, a na Novu godinu bit će zatvoren.

Prodavaonice Konzuma danas rade do 17 sati, a na prvi dan nove godine sve Konzumove trgovine bit će zatvorene.

Sve Lidlove trgovine će imati jednako radno vrijeme, odnosno 31. proslinca će raditi do 16 sati, a 1. siječnja će biti zatvorene.