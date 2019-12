Veseli đir po splitskom Pazaru: kupaca je malo, ali smo se od raspoloženih prodavača naslušali viceva! Jeste čuli onaj kad Mujo ispunjava križaljku...?

Na posljednje subotnje jutro 2019. učinili smo đir splitskim Pazarom i uzeli po kila najboljih viceva kojima su se ove godine među bancima prodavači dobacivali. Otkrili su nam i što očekuju od iduće godine, ali i što ih čini sretnima.

Na željeznom štandu pored kioska blizu Srebrnih vrata, iza reda antikviteta, militarije i starih uređaja zatekli smo vrijednog prodavača Pabla Nerudu.

On i kolega mu Miljenko Ruščić ne žale se ni na šta. Na pitanje kakva bi nadolazeća godina mogla biti, čileanski antifašist kaže da to “ne zna niko”, a Miljenko pokazujući u nebo dodaje - “osim onoga gori”.

Ali ne mogu se ja žalit, ide me na EuroJackpotu. Najveći uspjeh ove godine bila mi je četvorka, šta uopće nije loše. I šta se tiče zdravlja bila je ekstra - rezimira Ruščić, a odmah dobivamo i friški vic.

- Evo ovaj ti je sada stvarno u opticaju - najavljuje pompozno Miljenko, a Neruda ravnodušno gleda u kavu koju ispija s nogu, jer on ga je već čuo pa ga nije puno brige.

Luka u Španjolskoj

- Kaže, Mujo ispunja križaljku i traži mu da napiše “luka u Španjolskoj”, on stavi - Modrić! Hehe, a ima i onaj, srila se dva Škota nogometaša na ulici. I jedan žvače žvaku. Pita ga ovi drugi, ka, daj molin te, posudi mi žvaku. A kaže ovaj, “ne mogu, to mi je od kluba”.

- A ima li koji o Bračanima? - pitamo. Jer, nedavno smo čuli ovaj:

- Dobili ste 100.000 kun na lototou. Ča ćete učinit sa pariman? - pita novinar Bračanina. “Plotit ću dug u butigi”, odgovori. Pita opet novinar: “A za vo drugo?”, a kaže Bračanin: “A za vo drugo neka čekoju.”

Javlja se sad Miljenko, nastalo je nadmetanje, kaže:

- Znate li zašto jedu juvu iz crvenog pijata? Da ne stavljaju konšervu! A kad prodaju zemlju uz more? Kad je najveća oseka!

Sjetilo nas je to da pitamo znaju li koji je nadimak Lovre Kuševića... “Fidel Katastro.” Ali, osrednji je i noge su nas nosile dalje.

Kakva je Kolinda?

Na štandu razgovorljive gospođe Tonke Passini dobili smo misao za razmišljanje:

- Ova je godina bila dobra, ali brinen se kakva će bit iduća. Ako bi se izbira Milanović, onda neće vridit ništa. Kad su oni vladali, samo su krali. A Kolinda je vodila dobro i to lipo navedite šta san rekla!

A kakva je ta Kolinda?

- Ona van je skroz dobra. I predsjednica i sve. Evo, je l’ nan šta falilo s njon? I svugdi je bila! Svugdi je lipo primljena. A on ni bija nigdi - poručuje šjora Passini.

Do nje Stanko nudi suhomesnate proizvode. Nasmijan je pa ga odmah pitamo za vic.

- Eno, čuli ste! Kolinda će bit predsjednica, je l’ dobar?

Iman dobru ženu

Je! A kakva je vama bila ova godina?

- Dobra! - spremno će Stanko.

Po čemu?

- Iman dobru ženu.

A kakva će vam bit iduća?

- Dobra!

Po čemu?

- Iman dobru ženu! Moja se žena smije po cili dan. Prekrasna je. Iman sve. Iman obitelj i nisan bolestan. To je sve šta mi triba. Zato mi je dobro i jučer i prikjučer i danas!

Dobrog je raspoloženja i Zoja, umirovljenica s tisuću viceva na pameti koje nam ne smije reći. Nakon kraćeg nagovaranja da ipak ponudi neki, a da nije previše prost, ispali:

- Eo, vako! Pričaju ti dvi prijateljice i jedna se žali kako jon nikako ne ide s mužen u krevetu, znaš, i govori jon ona da kupi crni veš, to ti sad muški vole, i ode ona, uzme gaćice one u gujicu šta idu, i govori ona njemu, dragi oćemo ić spavat, pogledaj kako san ti se sredila, a on se okrene, pogleda u nju i pita - a ko nan je sad umra? Hehehe!

Iako smijeha na Pazaru ne nedostaje, previše nam se ozbiljnom učinila mlada prodavačica Helena Vukasović.

- A kad niko ništa ne kupuje! Svi su bazirani na centre, na dućane i to. A inače, dica su mi živa, zdrava, sve štima, sve pet. Lova dođe i prođe, standardno.

Što bi poručili ljudima za 2020.?

- Više zajedništva, sloge i ljubavi. Manje zla. Previše smo zločesti jedni prema drugima.

Manje zla

Iza hrpica orašastih plodova i raznih gljiva susreli smo prodavača Juru Andričića. Štand pripada njegovoj majci Antici već 15 godina. Obitelj im je iz Bjelovara i nude proizvode svog OPG-a:

- 2019. je bila dobra. Završio sam faks. Međunarodno poslovanje na RIT-u. Porasla je i prodaja. Triba bit pozitivan uvijek i onda će svaka bit dobra, a ako gledate crno, neće van nikad valjat. Najgore je bit nerealan. Od 2020. godine očekujem političke turbulencije u svijetu. Dosta je previranja, bit će zanimljivo vidjeti što nas čeka - veli Jure.

Nasmijana dva lica našli smo i na izdvojenijem štandu pored pekarne i mesnice. Osim spize, na banku drže i svježi primjerak “Slobodne”. Na naše traženje da ocijene 2019., barba kaže da je dobra svaka godina “čin se sidi za stolon i jede i pije”.

A kako se zovete?

- Božo Taslak Primorski Dolac Alfa i Omega Šezdesetih i Sedamdesetih Godina.

- A vi ste...? - pitamo gospođu do njega.

- Ona je isto ka i ja - odgovori on.

- Dobro. Dva Bože znači - zapisujemo u notes. - A zna li koji od vas neki dobar vic?

- Kako ne! Kaže, leži Crnogorac pod drveton, a poštar ga zove i viče: “Peko, dolazi više vamo da digneš mirovinu!” A govori on: “Donesi mi je vamo, ođe san je i zaradio”, he-he-he!

A mi se na to sjetili onog kad se u crnogoskoj obitelji rodio sin. Sad, vrijeme prolazi, mali raste, hoda, sve normlano, al’ nikako da progovori. I bio tako neki božićni ručak i odjednon - paf - čuješ maloga! Pita: “A đe je sol?” Šok za stolom! Govori mater: “Sine, pa ti pričaš!” Kaže on: “Dosad nijesam imo primjedbi.”





Putem do centralnog dijela Pazara zastali smo kod babe Ane koja nas je neumorno dozivala “ajmo lipi moji, kupus kiseli, ajmo, ribani, ajmo”. Nije htjela pred kamere jer nije zadovoljna frizurom, ali prodala nam je ovaj vic:

- Kaže Mujo Fati: Fato, ako riješiš zagonetku, bit će seksa. Kaže, šta je to šta ima četir noge, rep, jide kukuruz i skače na glavi oko kuće? Kaže Fata, ko iz topa - krokodil! E, kaže Mujo, jesi vražja, Fato, uvik pogodiš!

Nešto dalje, na štandu gospođe Marije, smještenom na odličnoj poziciji, malo je nervoznija atmosfera. Crvene se ogromni šipci i razno drugo voće, narod ih fotografira, ali ne otvaraju novčanik.

Centri sve odnili

- Ma nemoš kaki prodat za deset kuna. Poslovno nisan zadovoljna. Slabo ide, odnili centri sve. Ljudi nema po gradu da kupuju. A iduća godina će bit dobra ako ćemo bit živi! - poručuje skromno Marija.

Iza njenih leđa čujemo nešto veseliju kolegicu. Viče “došlo ledeno doba, došlo ledeno doba!” nudeći svakojako povrće i voće iz Korešnice. Ako je vjerovati natpisima na kartonima, slatko je iznutra i puno soka.

Pitamo je da nam se predstavi.

- Ja san Ljubica. Skroman cvijet koji znade cijeli svijet. Zato i vi skromni budite, da ne poludite. Skroman budi jer su dobri skromni ljudi - veli nama ozarena gospođa Ljubica, a na to dođe njena stara mušterija, pruža joj ruku i govori: “Mare moja! Puno ti zdravlja u ovoj godini želin.”

- Došlo ledeno doba, došlo, neka dolazi! - uzvrati ona uz najljepše želje.

Nismo mogli, a da je ne pitamo gdje će dočekati Novu godinu.

- Mala soba tri sa tri, a u sobi ja i ti, srca vrela, glave lude... - zapjeva naša sugovornica.

A šta očekujete od 2020. godine?

- Šta će bitiiii... neka bude!