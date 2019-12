Rodila se u štali, a u svojim tridesetima nije raspeta, ali su joj oduzeli sina. Biblijska analogija postoji, no Rozita Labrović (52) iz Splita još nije ušla u legendu niti u raj, nego se prije tri godine uselila u ubogi, neuvjetni stančić bez struje(!) u Varošu. Danas skoro pa elitnoj četvrti, što ovoj priči daje i notu ironije.

Krenimo redom. Rozita, dakle, nije socijalni slučaj, ne, priča nije tako plošna. Ona ima vojnu mirovinu u visini 2800 kuna i još šestotinjak kuna, kolokvijalno, “dodatka na bolest” jer ima tešku dijagnozu psihoze. Dakle, ona bi sa svojim prihodima koji dosežu oko 3500 kuna još i mogla skromno živjeti da je zdrava, da ima vlastiti (uvjetni) krov nad glavom, ili da barem ima nekoga bliskog svoga iz familije da je “pogleda”. A nema ništa od navedenoga.

Rozitina dalja obitelj s majčine strane također je “bogata” dijagnozama, i toj obiteljskoj anamnezi očigledno nije mogla pobjeći. Rodom je iz Glavica kod Sinja, baka Ana Labrović uz njezinu je (gluhonijemu i psihotičnu) majku i majčina blizanca koji je umro prilikom poroda izrodila još sedmero djece: dva sina (obojica su preminula u psihijatrijskim ustanovama) i pet kćeri koje su, srećom za njih, zdrave i sretno udane, ali s Rozitom iz svoje obitelji i naše priče nemaju nikakav kontakt. Baka je, pak, preminula još 1993. godine i tako je prekinuta bilo kakva spona između Roze i familije...

- Di će vam duša? To je tetke pitalo selo. Ostavit Rozitu, bolesnu, a da i ne pitate kako je – tromim glasom govori nam Rozita, osoba kojoj malo tko vjeruje zbog njezine bolesti. No, mi vidimo da je sama, a samoće se takvi kao ona najviše boje.

Priznaje, prije razgovora s nama popila je normabel, a to je tek manji dio lijekova koje (ne) pije; za njezinu je bolest pravilna terapija izuzetno važna, do te mjere da joj čuva život od nje same, jer ga je sebi nekoliko puta pokušala oduzeti...

Rozita Labrović, pojednostavljeno, nesretnica je od rođenja. Gluhonijema i duševno nestabilna majka zanijela ju je s nepoznatim ocem i rodila u obiteljskoj štali.

- Rekli su mi da me ostavila ispod krave, u gnjoju. Ležala san na nekoj kesi... Baba me dala u “Milevu Tomić” odma, od nula (od rođenja, nap.a.). pa do šesnaest godina. Onda su me potirali na ulicu, nije bilo nikakvih “Lastavica”, prihvatilišta za mlade punoljetnike, nego “snađi se, druže” – gorko se prisjeća Rozita dok sjedi na trošnom otomanu, tko zna čijem, u doista ubogom stančiću u Varošu. Jednom od zadnjih stjecišta ljute socijale među apartmanima okićenim zvjezdicama.

- Baba nije bila zla, ali je stalno rađala dicu, od toga svako drugo bolesno. Ni njoj nije ima ko pomoć, ali dolazila san iz Doma kod nje na selo za praznike; zato je imala baba pravo na naknadu za uzdržavanje mene uz uvjet da moran imat u selu svoju sobu, hranu i da me ne smi tuć. Htjeli su me usvojit (kad san imala šest godina) neki bogati ljudi, ali baba nije dala; mogla me spasit, eh da me dala. Ona me je htjela ljuljat na kolinima kad joj dođem, govorila je to. Volila je mene baba, ali mi je ka ditetu bilo grozno dolazit iz Doma na selo jer su me svi držali za kopile, rugali se ko mi je u selu otac jer mater nikad nije rekla. Eto, tu san torturu morala trpit ka dite – prisjeća se nesretna žena.

Ipak, Rozita je izrasla u čestito čeljade, i danas bi možda i lijepo živjela da je nije snašla psihička bolest. Tu se, pak, otvaraju pukotine u ustroju našeg društva koje ne vodi dovoljno računa o takvoj ranjivoj skupini, najčešće na plećima ionako preopterećenih socijalnih radnika i(li) obitelji. Koju neki, kao Rozita, nemaju.

- U moje vrime nije bilo asistenta pri nastavi za dicu s poteškoćama ili onu hiperaktivnu, pa se tako ni ja nisam puno školovala, ali završila sam za pomoćnu kuharicu. I radila sam! Frigala i čistila ribu, gulila kumpire, pekla meso, pravila palačinke, čistila. Volila san ja radit, puno san pireva u kužinama restorana odradila, vraćala se doma ujutro. Sa 23 godine, kad je planija Domovinski rat, prijavila san se i u gardu, vidi sliku s puškon (pokazuje staru fotografiju u gardističkoj uniformi). Bila sam 180 dana u 142. brigadi Miljevci, a onda se počela javljat moja bolest, od rata i svega skupa, to je pospješilo jer se ranije nije puno manifestirala. Tada, na bojištu, počelo mi se činit da me muškarci prate, da će mi nanit zlo. Stalno san se okrićala iza sebe, to je bila paranoja. I tako san završila prvi put na Rabu.

Nakon hospitalizacije san dobila terapiju, i odlučila da se neću predat, da ću pit lijekove i nastavit sa životon. I jesan! Opet san počela radit, kuhala san, čistila i konobarila, radila san i na otoku na recepciji. I sa 33 godine rodila moga lipog sina, njemu je danas devetnaest godina. Odrasta je u udomiteljskoj obitelji, sad studira u Zagrebu a voli i mene i familiju koja ga je odgojila, jer su mi ga uzeli kad san imala 38 godina. Tako je bilo bolje za njega, ali ja san se slomila, opet završila na psihijatriji, i tako se moj život nastavija: malo bolnica, malo vanka. Sva srića, dobila san vojnu penziju i dodatak za bolest, pa malome mogu poslat u Zagreb koji dinar. Volin ga više nego sebe – suza je potekla niz Rozitin obraz.

- Znaš, njegov otac se ubija, ali ne bih puno o njemu, Bog mu da pokoj. Ima je on svoje križe, ali mali je dobar, ova ga je familija lipo gledala. Ja, ja san se snalazila jer, ka šta vidiš, nemam nikoga. Ni muža, ni roditelja nikad nisan imala, samo babu koja je davno umrla. Bolesna san a sama, i uz penziju ne mogu unajmit stan jer onda neću imat od čega plaćat račune niti kupit hranu. Neće mi ostat ništa ni za sina – opet zaplače nesretna Rozita.

Živjela je, nakon izlaska iz dječjeg Doma, najprije na ulici, pa u staroj kući u Podstrani. Kad su joj uzeli dijete, najviše je stanovala u prihvatilištima za beskućnike pri udruzi MoST, na Zlodrinoj poljani, u Gundulićevoj te u prihvatu samo za žene “šta ga je prije četrnaest godina otvorila Jadranka Kosor u Ulici Josipa Jovića, na Dragovodama”.

- Od prihvata do prihvata, pa povremeno u bolnicu na Ugljan ili u Splitu. I po psihijatrijama san doživila svega, od pokušaja ubojstva od strane druge pacijentice, do stalne omamljenosti lijekovima, znala sam cile dane prispavat. Jednom sam dobila i uši, bilo ih je svugdi na lancunima. Ajme, ajme – krši ruke naša sugovornica.

Hrani se danas u pučkoj kuhinji pri Caritasu jer nema kuhinju da sama nešto pripremi, a otprije tri godine živi “na crno” u, rekosmo, derutnom stančiću bez struje u Varošu.

- Jedna dobra časna sestra mi je rekla da se maknem s ulice i uselim u ovaj stančić jer su raniji stanari umrli, a niko posli njih nije uselija. Bar dok me ne potiraju, pa ću opet na ulicu jer nemam di. Ovde je zima, nema ni struje ni grijanja, doduše spojila san kabel na jedan drugi pa imam jednu žarulju, a zasad nije ni prehladno; barenko ne kisnen. Iman tekuću vodu, ali nemam toplu; zato se tuširan nekad u prihvatilištu za beskućnike u Gundulićevoj. Lažu oni koji kažu da je tamo teško uhvatit toplu vodu, ja dođem oko šest navečer i uvik je lipo vruća, čestito se otuširan. Ručan u pučkoj kužini, volila bi da sebi navečer mogu nešto skuvat jer znam kuvat, cili san život provela radeći po kužinama. Ali, eto, nemam di; zato pojedem malo voća navečer, dobro je i to. Imam jednu dobru susidu, a najviše mi pomaže Anđelka Nikolić, koju san upoznala jedno jutro kad san došla popit kavu u njezin bistro na Pazaru; ona me vodi od tada (ima šest godina da se znamo) svake godine kod sebe za blagdane doma na Visoku na ručak, i tira me da redovno pijem lijekove – povjerava.

- Vidiš, novinarko, kako stoje stvari. Ja ne tražin od nikoga novce jer iman penziju od koje bi mogla priživit, ali kad bi dobila bokun garsonijere sa namještajen (i kužinom!) na korištenje, moj bi život bija spašen. Iman moju Anđelku, moga anđela, kod nje uvik mogu doć na kavu, opere mi i robu (nemam perilicu, ni struju), tu su dobre časne di oden na ručak, od penzije bih se ja pokrila. Samo da iman neki, baren skroz malešan, ali ipak dom, bilo di ovde u Splitu, da ga duperan dok ne umren, onda neka ga daju kome drugome kome triba. E, to bi bija dom, tu bi okitila i bor... Onda bi mi i sin moga doć koji dan, kad dođe iz Zagreba sa faksa, kod mene bi lipo prispava, ljubav moja – rasplakala se Rozita Labrović, nesretnica koja se još nada nekom boljem, sretnijem životu.