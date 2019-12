Usred Dioklecijanove palače otvorio se novi sadržaj, a nije riječ o još jednoj birtiji ili restoranu, već o prostoru za kulturnu djelatnost.

Doslovno je riječ o prostoru usred Palače. Radi se o nekadašnjoj poslovnici Splitske banke, a na toj lokaciji se nalazilo raskršće glavnih ulica Decumanusa, koji je spajao Željezna i Srebrna vrata, te Carda, koji je od Zlatnih vrata vodio do Peristila. U tom prostoru se može vidjeti i oznaka križanja dvaju glavnih ulica Palače.

Iako je udruga “Prokultura” nedavno organizirala izložbu fotografija Ive Pervana, Grad koji je vlasnik zgrade nije njima dodijelio 170 četvornih metara, već je prostor i dalje u najmu banke.

- Za poslovni prostor u Splitu, Poljana Kraljice Jelene 1, Grad Split je zaključio ugovor o zakupu s OTP bankom (bivša Societe Generale - Splitska banaka d.d.) po cijeni od 133,76 kn/m2 na rok od pet godina - odgovorili su nam iz Službe za gospodarenje gradskom imovinom.

Iz OTP banke tvrde da udrugu “Prokultura” ne drže u podnajmu, već da oni snose sve troškove, kao dio društveno odgovornog poslovanja banke.

- Posebno nas je dojmila misija Udruge da kroz bavljenje kulturnim i obrazovnim politikama promišlja načine kako građane, a posebno mlade vratiti u staru jezgru Grada, što je i želja vodstva Grada Splita - poručuju iz banke.

Udrugu “Prokultura” vodi dr. Nansi Ivanišević, koja je poznata u kulturnom životu grada. Nedavno je pokušala s kandidaturom za ravnateljicu “Zlatnih vrata”, ali je njezina stranka HDZ odabrala Danijelu Čukušić iz ženskog Košarkaškog kluba “Split”.

- Bavljenje kulturnim politikama dovelo me je do brojnih projekata, a jedan od njih je kuća jezika i kulture u Omišu, koji je utemeljen prije pet godina. On je također usmjeren na vraćanje života jezgrama gradova mimo turističke sezone. Cilj takvih projekata je dovesti mlade ljude i različite sadržaje i učiniti grad privlačnim 365 dana, a ne samo dva mjeseca ljeti. Projekt u Omišu privukao je ljude iz OTP banke koji su nam se obratili i pozvali nas da ponudimo program koji bi osmislio prostor bivše poslovnice koji su oni odlučili zadržati u najmu. Ali, na način da, kako sam čula da su gradski oci i gradonačelnik tražili, njeguju život u gradu - objašnjava nam Nansi Ivanišević.

- Srce grada je isisano. Zato će u programu biti zastupljeni svi mogući vidovi kulturnog djelovanja i predstavljanja Splita i Hrvatske prema vani. Ali, i dovođenje stranih partnera, jer je udruga umrežena u međunarodne udruge za kulturni menadžment i obrazovanje. Bit će zastupljene različite kulture, različiti jezici i prezentacije svega što je relevantno po mišljenju stručnog tima, koji će biti sastavljen od najprepoznatljivijih imena - obećava čelnica udruge “Prokultura”.

I banka u svemu ima svoju računicu. Odlukom gradonačelnika od 27. veljače ove godine, Grad je OTP banci produžio najam za pet godina u šest poslovnih prostora, uključujući i ovaj na Peristilu, i to za djelatnost – bankarstva.

Riječ je o vrlo povoljnom najmu. Tako banka plaća mjesečno 22.739,20 kn, ili 3000 eura za 170 četvornih metara ultimativnog prostora na Peristilu. U neku ruku banka obavlja bankarsku djelatnost, iako je ukinula poslovnicu, makar i tako što zadržava bankomate.

Dapače, u Palači cijena najma za jedan bankomat u poslovnom prostoru, kako kažu upućeni, dođe do 10.000 kuna. Budući da OTP banka u bivšoj poslovnici na Peristilu ima dva bankomata, neki tvrde da jeftin najam za atraktivan prostor pokriva cijenu koju bi inače platili za najam držanja bankomata na obližnjim lokacijama (kad bi mjesta bilo, jer su sva zauzeta).

Povrh ove pogodnosti, smatraju neki, kulturne djelatnosti koje će se odvijati na Peristilu poslužit će banci kao dobrodošla promocija.