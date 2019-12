Splićanima bura ne može ništa: Riva je bila puna ljudi, kave dogovorene 'za praznike' očito su se ispijale danas, a vidjeli smo i neka poznata lica...

Oni koji su petak navečer proveli u ugodnome društvu negdje na otvorenome, svjesni su danas okrutno punog potencijala koji na njihovo zdravlje može imati nagli pad temperature. Nigdje nije bio tako očit kao u Dalmaciji, ili je njene stanovnike pak malo previše razmazila njihova klimatska oaza.

No kako bilo, temperatura se zaista spustila drastično, i to svega par sati, također i s praskom. Prvo je pala kiša, a potom se strmoglavila bura koja na mokroj odjeći ima još jači efekt. Sve to uz prvu pravu zimu ove godine.

Ne iznenađuje što danas mnogi šetaju okolo s paketićem maramica u ruci, šmrcajući i pojačavajući grijanje.

Ipak, fotografije koje je danas oko podneva zabilježio naš fotograf, vraćaju nas na ideju o oazi uz more. Ipak postoji! Šetači na splitskoj Rivi hvatali su danas, vjetru unatoč, zrake prosinačkog sunca, ma koliko one zubate bile. Grad je vrvio prolaznicima, dobro raspoloženim ekipama i onima koji su guštali u koncertu.

Kave dogovorene "za praznike" očito su se danas ispijale. Riva je bila krcata, a naišli smo i na Mirtu Šurjak koja je u svom standardnom provokativnom izdanju radila reportažu s Nenadom Pralijom i Damirom Karamanom. U šetnji smo uhvatili i donedavnog Hajdukovog trenera Damira Burića.

Šetači i ispijači kava, biciklisti, veliki i mali. Izgleda da bura Splićanima ne može baš ništa.