Neki novi vjetrovi pušu u splitskoj komunalnoj tvrtki “Vodovod i kanalizacija” d.o.o., pa osim stranačkih uhljebljivanja, koja su godinama bila glavna vijest što se tiče ovakvog tipa državnih poduzeća, sada imamo prvi put i informaciju o kontroli unutarnjeg poslovanja!

Odnosno sprječavanje gubitka od čak 870.000 kuna na štetu društva ViK, preciznije na štetu građana, koji na kraju uvijek sve plate jer u našoj državi nitko nije odgovoran, a posebno ne u javnim poduzećima.

No dolaskom nove, premda i ovaj put stranačke, garniture na čelo ViK-a, dvojice Tomislava, direktora Šute i zamjenika mu Prljevića, uspostavio se sustav kontrolinga, procedura i internih kontrola, sve u cilju zaštite same firme, ali time i potrošača. Iza ovog “činovničkog” naziva režima, odnosno sustava, detektirani su mnogobrojni potrošači, i pravne i fizičke osobe, koji godinama ne plaćaju stvarni iznos ispostavljene pitke vode. Sve na štetu “Vodovoda i kanalizacije”, odnosno svih poreznih obveznika jer na kraju uvijek netko mora platiti dug! U Hrvatskoj su to redoviti građani...

Unutarnja kontrola

– Unutarnjom kontrolom, budući da smo uveli novi sustav rada, otkriveno je kako u prošle tri godine, nisu izdavani točni računi za opskrbu pitke vode poduzeću “Luka” d.d. Split. Kako mjerila mijenjamo svakih pet godina, prije tri godine je to napravljeno i za ovu tvrtku u Kopilici, računi su redovito slani, oni su ih plaćali, no sada nakon naše kontrole utvrđeno je kako je obračun bio deseterostruko manji. Radi se o iznosu od 870 tisuća kuna – doznajemo od Sniježane Selak, direktorice financija u ViK-u, koja ima dugogodišnje iskustvo rada u Poreznoj upravi.

Kako bi anulirali ovaj gubitak, ViK je prije desetak dana poslao račun na taj iznos odgovornima u “Luci” d.d. Split, te nastavio s unutarnjom kontrolom i otkrivanjem krivca ove greške. Je li to bilo namjerno ili nenamjerno, nadamo se skorom razrješenju, jer se unutar firme nastavilo s daljnjom procedurom okončanja cijele situacije.

– Mi nismo ništa dužni! Iz mjeseca u mjesec redovito plaćamo vodu, po računima koje dobivamo iz Vodovoda. Radi se o iznosima od 15.000 do 20.000 kuna što uredno sve podmirujemo. I sada nam oni šalju račun na 870 tisuća kuna! To nije naš dug, nismo ni knjižili taj račun – direktan je Igor Mihajlov, direktor prozvane tvrtke “Luka” d.d. Split, na čijem je čelu prošla tri mjeseca i do sada su platiti sve ispostavljene račune.

Poslao je Mihajlov dopis i račun ViK-u zbog ovog novog enormnog izračuna, pa pojašnjava:

– Oduvijek trošimo oko 200 kubika vode, a sada nam netko kaže kako je to deset puta više, da je to više od 2000 kubika. Očito negdje imaju gubitak vode, no to je njihov problem, isto ako je netko od njih to krivo obračunao, to je njihova greška. Mi svoje račune uredno podmirujemo – odrješit je prvi čovjek prozvane tvrtke, navodnog dužnika od 870 tisuća kuna.

Preplaćena voda

Sada nam samo preostaje pratiti razvoj daljnje situacije, jer kako smo već istaknuli – u ViK-u se događaju promjene. Od toga da promptno otkrivaju dugogodišnje neplatiše, vraćaju građanima novac za preplaćenu vodu, što je skoro tri milijuna kuna, smanjuju iznose računa za dane dok je voda bila zamućena, pa tijekom noći obavljaju radove na sanaciji napuklih vodovodnih cijevi, anuliraju gubitke u vodovodnoj mreži, detektiraju “kradljivce” pitke vode iz sustava, firmu su izveli iz gubitka od pet milijuna kuna u dobit od jednog milijuna, te osigurali 3,2 milijarde kuna nepovratnih europskih sredstava za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje...

I sada iz vode “izranjaju” i rezultati unutarnje kontrole, a ovaj iznos za samo jednu tvrtku od 870 tisuća kuna, tek je vrh ledene sante, kojoj prijeti otapanje...

Samo da dug na kraju ne plati korisnik ili svi građani, a ne onaj tko ga je prouzročio. Bilo potrošnjom vode ili krivim izračunom, premda je teško vjerovati kako je netko iz mjeseca u mjesec, a radi se o 36 mjeseci, slao krive račune na istu adresu.

Ili da na kraju ne bude Pedro onaj tko je sve pokrenuo kako bi se stvari napokon dovele u red!