Ova ekipa Splićana pomaže osobama s invaliditetom u planinarenju: 'Ne znam tko je zadovoljniji kad se navečer vratimo doma. Ovo te nauči da smo svi isti'

Ne znam tko je zadovoljniji kad se navečer vratimo doma. Ovo te nauči da smo svi isti. Oni nisu osobe s posebnim potrebama, njihove potrebe su iste kao i naše. Svi želimo ići u prirodu i uživati u planini, kazala nam je Aleksandra Kuzmanić na kraju našeg razgovora o uključivanju osoba s invaliditetom (OSI) u aktivnosti i sportove u planini.

Aleksandra Kuzmanić, članica Stanice planinarskih vodiča Split, od lipnja 2019. godine je voditeljica Radne skupine za osobe s invaliditetom pri Komisiji za vodiče Hrvatskog planinarskog saveza (HPS). Ta radna skupina osnovana je u prosincu 2017. godine na Zboru vodiča HPS-a, održanom na Sljemenu, a njezin prvi voditelj bio je Stjepan Dubac.

– Sve je počelo prije pet-šest godina od europskog projekta "Penjanje za sve", koji je financirala Europska unija, a njime se htjelo promovirati planinarenje i penjačke sportove kao fizičke i društvene aktivnosti za sve te je bilo uključeno šest nacionalnih planinarskih saveza. Uz Hrvatsku, tu su Slovenija, Češka. Slovačka, Italija i Mađarska, a glavni cilj je bio uključiti osobe s invaliditetom, djecu s poteškoćama u razvoju, mlade i ljude starije dobi u aktivnosti i sportove u planini.

I na tragu tog projekta prije dvije godine osnovana je ova radna skupina. Prvo se krenulo s kontaktiranjem stanica planinarskih vodiča i pojedinaca, učenjem vodiča kako raditi s osobama s invaliditetom jer mi svi imamo dobru volju, ali nemamo i znanja o tome, dakle trebalo je naučiti kako ih voditi u planini te se potom krenulo s organiziranjem izleta. Prije nismo bili obučeni za to vođenje. Prvi voditelj Radne skupine, zagrebački planinar Stjepan Dubac je osoba s oštećenjem sluha i polazeći od svog osobnog iskustva prvi je u Hrvatskoj to pokrenuo. Kad je postao voditelj skupine, počeo se javljati stanicama planinarskih vodiča (SPV). Moram pohvaliti splitsku stanicu planinarskih vodiča koja je pokazala najveći interes, nas osam je željelo sudjelovati u radu skupine – govori nam Aleksandra.

U splitskoj ekipi danas ih je deset. Uz Aleksandru, koja je vodič i instruktor A standarda u SPV-u "Split", angažirani su još planinari Anđela Čeprnja, Marko Bilić, Anja Babić, Diana Baričević i Josipa Kuzmanić, te planinarski vodiči A standarda iz SPV-a "Split" Jadranka Ardizzone, Giovanni Ardizzone, Loreta Bajalica i Denis Vranješ, koji je vodič i instruktor A standarda.

– Mi smo svi počeli individualno organizirati izlete. Stjepan je organizirao izlete na području Zagreba, većinom za osobe s oštećenjem sluha. U Splitu je jedna skupina krenula iz Planinarskog kluba "Split", druga iz HPD "Mosor". Jadranka i Giovanni Ardizzone iz PK "Split" organizirali su više akcija planinarenja s osobama s invaliditetom. Njih dvoje i skupina iz PK "Split" prvo su surađivati s udrugom za osobe s intelektualnim poteškoćama "Zvono", a moj tim u HPD "Mosor" počeo je raditi sa splitskom udrugom oboljelih od multiple skleroze "MS – mogu sve" – kaže nam Aleksandra i pojašnjava kako je njezina priča i osobna.

– Ja sam diplomirani inženjer građevine i nemam veze ni sa čim od toga, niti sam do određenog razdoblja života imala ikoga s invaliditetom u familiji. Moja najmlađa sestra Josipa ima multiplu sklerozu, a cijela moja familija sada je u ovo uključena. Kad vodim izlete za osobe s invaliditetom, na te izlete ide i moja srednja sestra s mužem i dvoje djece, ide i moja najmlađa sestra, moja Jope sa svojim momkom. U priču sam se uključila preko njihove udruge tako da sam vodila članice udruge MS. I to je malo specifično, ne možeš tek tako doći, reći: "Dobar dan, ja sam Aleksandra, ja bih vas vodila". Tako ne ide, trebaš stvoriti povjerenje.

Prvo smo se upoznale, popile bi kavu, pa bih pitala bi li išle sa mnom, i tako su se počele odazivati, a meni je bilo super kad su počele dovoditi svoju djecu, muževe, bilo bi nas puno na izletima. Jer nije cilj voditi osobe s invaliditetom već je cilj da svi budemo zajedno, i ovakvi i onakvi, i stari i mladi – ističe Aleksandra i dodaje kako je nakon toga počela raditi s osobama s oštećenjem vida.

– I to je prekrasno iskustvo. Javio mi se posredstvom HPS-a slijepi planinar iz Istre. Ima šezdeset godina, a oslijepio je u četrdesetoj godini. Dogovorili smo se za planinarenje na Mosoru. Ove godine u svibnju je busom došao do Zagreba, pa je vlakom došao u Split. Dočekali smo ga moja sestra Jope, koja studira povijest umjetnosti, i ja. I koliko god to neobično izgledalo, prvo smo upriličili razgledavanje grad. Split na Rivi ima 3D maketu grada, što je dobro došlo za upoznavanje s gradom. Proveli smo ga po gradu i dva dana planinarili. Prvog dana na Mosoru, drugog na Poljičkoj planini i tog drugog dana pridružile su nam se cure iz udruge MS – kaže naša sugovornica i ističe kako u Istri i Rijeci imaju jako dobre ekipe. Gotovo svaki vikend ekipa je na planini s osobama s invaliditetom.

U rujnu ove godine Aleksandra Kuzmanić, kao voditeljica Radne skupine, organizirala je radionicu u Baškim Oštarijama na kojoj se okupilo 25 ljudi iz cijele Hrvatske. Među njima je bilo četrnaestero vodiča, četvero planinara koji sudjeluju u vođenjima osoba s invaliditetom, jedan rehabilitator iz Centra "Vinko Bek", jedna osoba kojoj je transplantirana koštana srž, jedna osoba oboljela od multiple skleroze i četiri slijepe osobe. Svi su učili jedni od drugih, razgovaralo se o tome kako pristupiti slijepoj i slabovidnoj osobi, o iskustvima vođenja tih osoba i tehnikama vođenja, kao i komunikaciji sa slijepim i slabovidnim osobama, ovisno o konfiguraciji terena. Dobili su i smjernice za vođenje oboljelih od multiple skleroze i srodnih neuroloških bolesti. Prezentirana su i iskustva u radu sa splitskom udrugom "Zvono".

Svi zajedno su se i popeli na vrh Veliki Sadikovac (1286 m) na Velebitu, što je i za Aleksandru i ostale na tom izletu bilo vrlo emotivno.

Doznajemo i da će 18. i 19. travnja 2020. godine biti organiziran prvi planinarski pohod za osobe s invaliditetom iz cijele Hrvatske pod nazivom "S osmijehom u planinu", a okupit će se na Štrigovskoj kružnoj stazi u Murskom Središću.

– Namjera nam je da svi skupa provedemo dva dana. Taj pohod vodit će Zlatko Mihocek, predivan čovjek koji radi sa slijepim planinarima. Njegov slijepi prijatelj Stanko uspeo se na Triglav. To je nevjerojatno. Imaju jednu posebnu komunikaciju dok su na planini – veli Aleksandra.

Informira nas i da je Radna skupina predložila Hrvatskom planinarskom savezu da sve udruge dogodine provedu akciju "Danas planinarim za dječji osmijeh", koju je s ciljem prikupljanja novca za Zakladu – dječja onkologija Rebro pokrenuo HPD Strmac iz Nove Gradiške. U rujnu 2020. planiraju na Paklenici i seminar za vođenje osoba s invaliditetom u planinu.

– Ovo je jedna toliko pozitivna priča da se više skoro ničim drugim u planinarstvu ne želim baviti. A zadovoljstvo je i jer radim s ljudima koji su cijeli u ovome, spremni pružiti pomoć, a na kraju svi budemo zadovoljni. Sretna sam što imam tim bez čije pomoći ne bi bilo ni ove priče, zaslužuju sve pohvale – ističe naša sugovornica.



Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2019., u Hrvatskoj je 511.281 osoba s invaliditetom, što je 12,4 posto ukupnog stanovništva



