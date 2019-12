Vrijeme je darivanja, ali nije li ovaj gradski poklon ipak malo preskup?! Kako to da je Banovina ugostitelju s Pjace dozvolila da postavi još deset stolova iako stalno krši ugovore?; 'Okreće profit, briga ga za kazne'

Lijepo je kada Grad prizna pogrešku. Međutim, i kod takvih rijetkih situacija zbilja pronalaze jedinstven način kako ispraviti vlastiti promašaj. Svojim potezom su na Badnjak poslali su poruku sugrađanima da slobodno mogu kršiti pravila koja vam Banovina zada, jer ona uopće ne vrijede.



Upravo suprotno, kada odlučite ne poštivati niti jednu njihovu odredbu, oni će vam onda "priznati" da nisu bili u pravu kada su vam, Bože prosti, bilo što uvjetovali, čak će vam dozvoliti još više.



Nakon što su upozoreni kako bistro "No Stress" krši odredbe zaključka Grada Splita, i nakon što su komunalci mandatno kaznili spomenuti ugostiteljski objekt jer je kršio oba pravila koja im je Grad odredio - Banovina ih je pod hitno nagradila zbog svega navedenog.



Naime, Grad Split je odlučio ispraviti Zaključak s kojim su dozvolili bistrou postavljanje drvca i pulta unutar gabarita štekata u sklopu manifestacije "Advent na Pjaci".

Budući da takav zaključak "No Stressu" očito nije odgovarao jer su kršili oba spomenuta pravila, Banovina, umjesto da im sukladno Zaključku oduzme vanjski šank i ukloni drvce, skrušeno ih je nagradila s još deset dodatnih visokih stolova koje mogu postaviti 24. i 31. prosinca ove godine od 11 do 21 sat, ali unutar gabarita štekata.



Tragikomičan dio je da su toliko žurili s legalizacijom ilegalnog ponašanja ugostitelja, pa nisu niti stigli objaviti spomenuti Zaključak. To će učiniti retroaktivno, ali su ga zato poslali aktivistu Bojanu Ivoševiću, kako bi mu objasnili da su oni dozvolili širenje "No Stressa" s dodatnih deset stolova unutar gabarita štekata.



Naravno, "No Stress", vodeći se prijašnjim iskustvom s darežljivim Gradom, ponovo je kršio odredbe novog Zaključka i izbacio je dodatnih deset stolova van gabarita štekata. Osim što naivna Banovina sama nije mogla zaključiti da deset dodatnih stolova, po svoj logici, nikako ne može stati unutar gabarita štekata, još su vlasniku "No Stressa" besplatno darovali njihovo postavljanje.



Ako tome pridodamo 60.000 kuna koje će isplatiti Turistička zajednica Grada Splita za organiziranje manifestacije "Advent na Pjaci", u Splitu se izgleda zbilja isplati kršiti zakone jer ćete za to biti i nagrađeni.



Budući da su jučer, na Badnjak, ponovo poslovali van gabarita štekata, splitski aktivisti su prijavili "No Stress".

- Unatoč izlasku komunalaca na teren, "No Stress" ne uklanja stolove već okreće profit koji će im donijeti prihod nekoliko puta veći nego je maksimalna propisana kazna - stoji na profilu Dnevne doze splitskog nereda.



Vodeći se dosadašnjim iskustvom, možda je pametnije ne prijavljivati ih Banovini jer bi im mogli dozvoliti još deset stolova.



Na koncu, bit će zanimljivo čuti odgovor na pitanja koja smo poslali Gradu, a glase: Je li novi zaključak nagrada "No Stressu" jer je kršio i nastavio je kršiti sve vaše odredbe, budući da su dodatni stolovi bili postavljeni van gabarita štekata, što se lako može provjeriti? Osim toga, zašto sami niste poštivali odredbe vašeg Zaključka i ukinuli spomenute dozvole budući da ih je ugostitelj kršio i nastavio ih je kršit?



Valja napomenuti da "No Stressu" 31. prosinca ističe ugovor o zakupu javne površine, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li gradonačelnik Andro Krstulović Opara nagraditi spomenuti objekt jer su kršili odredbe Banovine, tako što će im bespogovorno produžiti ugovor za štekat.

Alfirević od Grada 'za kikiriki' dobio pravo korištenja šanka na Pjaci, pa u duhu Božića prekršio jedina dva uvjeta; Bojan Ivošević: Sad mene krivi, a ilegalno je okupirao javnu površinu