Od proljeća ove godine vjerojatno nije prošao dan a da na adresu naše redakcije nije pristigla fotografija još jednog mini deponija u gradu. Možemo slobodno kazati da nema kvarta kojeg ne “krase” vreće šuta, smeđi i žuti ofucani madraci, stari, glomazni ormari ili kauči smješteni pokraj kontejnera za komunalni otpad.

Gledajući svakodnevno takve ogledne primjerke primitivizma, pitamo se možemo li biti isključivi i kazati da je za takvo stanje odgovorna gradska komunalna tvrtka “Čistoća”, ili su, pak, uzrok nereda na ulicama naši sugrađani? Ili je možda odgovornost podijeljena pola-pola?

Dok ova pitanja izazivaju nedoumice onima kojima nikada ne bi palo na pamet ispred zgrade iznijeti pregradni zid između dnevnog boravka i hodnika, za to vrijeme, bez puno razmišljanja o već spomenutoj odgovornosti, njihovi susjedi pokraj kontejnera ostavljaju pločice, zidove, parkete, kuhinju, vrata, školjku... Neki naši sugrađani besramno usred bijela dana iskrcaju pola stana na ulicu, a dio njih ima makar malo srama da barem pričeka noć.

– Zna se način odlaganja glomaznog otpada i kojim datumima se u kojim kvartovima kupi, ali ljudi jednostavno nemaju disciplinu. Zašto je to tako, ne znam. Možda su bili naučeni da im se sve kupi? Međutim, mi vodimo kampanju u kojoj moramo probuditi svijest građana da se moraju držati discipline odlaganja, a kako bi ih se discipliniralo, komunalno redarstvo mora odraditi svoj dio posla i kažnjavati one koji nepropisno odlažu otpad.

– Činjenica je da ljudi misle da mogu odložiti sve u svakom trenutku na bilo kojoj lokaciji i da će to samo nestati. To tako ne ide – oštro će Lukša Regjo, direktor “Čistoće”, na početku razgovora potaknutog sve većim brojem mini deponija po javnim površinama.

Prst u uho

Smatra da je jedan od generatora nereda građevinski otpad, koji “Čistoća” ne smije odvoziti.

– Ako postoji gomila građevinskog otpada koji se ne odvozi, na njega se oslanja i drugi nered. Onda netko misli da na to može baciti madrac ili krevet, drugi misli da na to mogu baciti kesu za smeće, ali to se ne smije – napominje direktor “Čistoće”.

Međutim, veliki broj sugrađana na to gurne prst u uho i besramno odloži svoje smeće pokraj kontejnera. Čini se da je i Banovina konačno shvatila kako grad preplavljuju ilegalni deponiji i da je smeće došlo do grla pa je od jučer krenulo intenzivnije odvoženje građevinskog otpada.

– U ovom trenutku “Čistoća” služi Gradu isključivo samo kao prijevoznik građevinskog otpada, a tvrtka “Brkan Plano” ima dozvolu za gospodarenje i zbrinjavanje. Od idućeg tjedna imamo dva nova grajfera uz pomoću kojih ćemo, umjesto jednog kamiona, dnevno moći odvoziti tri kamiona u Plano – najavio je Regjo učestaliji odvoz građevinskog otpada.

I sam je primijetio da sugrađani žale za vremenima kada je na jednoj lokaciji u kvartu bio smješten veliki kontejner u koji se odlagao glomazni otpad, ali čelni čovjek “Čistoće” napominje da su takva vremena davno prošla i neće se ponoviti.

– Donošenje velikog kontejnera na jednu lokaciju više se ne može organizirati. U većini dijelova grada nemoguće je naći prostora za njegovo postavljanje, a osim toga, prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, svaki građanin ima pravo na odlaganje glomaznog otpada, a mi moramo kontrolirati da u njemu nema opasnog ili drugog otpada koji se ne smije odlagati. Kada ostavimo kontejner na javnoj površini, ne znamo tko niti što odlaže u njega, a ovako građani ispred svog kućnog praga ostavljaju otpad, mi dolazimo s kamionom i pokupimo ga.

– Doduše, i tu se može dogoditi da se nešto odloži što ne treba, ali puno rjeđe – pojasnio je naš sugovornik te napomenuo kako ova komunalna tvrtka provodi dodatnu edukaciju građana preko računa za studeni, na čijoj poleđini su napisane upute i datumi odvoza glomaznog otpada po kotarevima.

Dodatna edukacija

U izradi su i naljepnice za svaki kotar na kojima će pisati datumi odvoza za taj kvart te će dostaviti veću količinu naljepnica tajnicima da ih podijele predstavnicima suvlasnika većih stambenih objekata kako bi stanarima informacije o odvozu glomaznog otpada bile dostupnije. Osim toga, od iduće godine nastavlja se i podjela kanti za kućanstva.

– Na području grada podijeljeno je 4700 kanti za 7500 do 8000 kućanstava. Neko vrijeme smo stali s podjelom, ali ćemo uskoro nastaviti jer smo dobili dva dodatna manja vozila jer smo bili ograničeni s tehnikom s obzirom na to da uskim ulicama ne možemo pristupiti velikim kamionom. Kada nam do kraja godine dođu dva mala vozila, nastavljamo s podjelom koju ćemo započeti od istočnog dijela grada jer je tu najviše obiteljskih kuća – najavio je prvi čovjek “Čistoće”.

Također je napomenuo kako su svim korisnicima koji su iskazali interes osigurani kućni komposteri koje mogu preuzeti u “Čistoći”. Najavljuje još kako od Fonda za zaštitu okoliša uskoro treba stići i oko 2000 kontejnera – 1100 za papir i 900 za plastiku.

– Tako bismo dvostruko povećali mogućnost reciklaže, barem plastike i papira, čega imamo najviše. Nažalost, u određenim dijelovima grada gdje smo dijelili kante za kućanstva imamo problema, jer ljudi nisu stekli naviku njihova korištenja. Misle ako ne napune svoju kantu da im se neće naplatiti usluga, pa onda onečišćuju spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Vjerojatno ne znaju da je Grad u svojoj odluci raspisao minimalna tri odvoza tjedno koja se uvijek naplaćuju.

– Postoje instrumenti i alati kojima bi komunalno redarstvo moglo djelovati, a prema važećoj Odluci o komunalnom redu kazna za nepropisno odlaganje otpada i onečišćenje okoliša, za fizičke osobe je između 500 i 1000 kuna, što nije malo – zaključio je Regjo, koji se, kaže, dobro snašao u ulozi direktora “Čistoće”, jer je ipak 20 godina radnog vijeka proveo u raznim odjelima te gradske tvrtke.

Najavio je da ih u budućnosti čeka dosta prilagodbe s većim brojem vozila i ljudi, no ističe kako su spremni na promjene, ali dodaje kako se nada da će i građani uskoro prihvatiti promjene te početi odvajati, reciklirati i, što je najvažnije, prestati bacati otpad gdje god im padne na pamet.