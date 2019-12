Prometovi autobusi na Božić će voziti kao nedjeljom uz dodatne redukcije, pogledajte vozni red i izbjegnite neugodnosti

Iz splitskog Prometa stigla je obavijest o promjenama u voznom redu linija za Božić i sv. Stjepana.

Izmjene u voznom redu linija za Božićne blagdane su sljedeće:

SRIJEDA, 25.12.2019.g (BOŽIĆ)

- linije će prometovati kao nedjeljom uz dodatne redukcije na sljedećim linijama:

- linija broj 5 ne prometuje u 09.40h

- linija broj 6 od 6.00h do 23.00h prometuje svakih 60 minuta

- linija broj 8 ne prometuje u 5.30h

- linija broj 9 od 6.30h do 23.30h prometuje svakih 60 minuta

- linija broj 10 ne prometuje u 5.10h

- linija broj 12/21 ne prometuje u 5.30h sa Bena te 5.50h od Sv. Frane

- linija broj 15 ne prometuje u 5.05h iz Duilova i 5.30h iz trajektne luke

- linija broj 17 ne prometuje u 5.10 sati iz Spinuta

- linija broj 18 od 6.30h do 23.30h svakih 60 minuta

- linija broj 25 Split- Stobreč ne prometuje u 13.35h iz Splita i 14.10h iz Stobreča

- linija broj 28 Dubrava - Split ne prometuje u 8.00, 9.35, 19.20 i 21.30h iz Dubrave, i u 06.50, 11.00, 18.15 i 22.30h iz Splita

- linija broj 29 Naklice - Tugare – Split ne prometuje u 5.00h iz Naklica i u 6.45h iz Splita

- linija broj 32 Split - Kučine ne prometuje u 5.45 i 22.30h iz Splita, i u 6.10 i 22.55h iz Kučina

- linija broj 33/31 Kosa - Vranjic - Split ne prometuje u 5.15h iz Kose

- linija broj 35 Dugopolje - Split ne prometuje u 5.00h iz Dugopolja i u 6.05h iz Splita

- linija broj 37 Split -Trogir od 5.00h do 23.00h svakih 60 minuta, Trogir - Split od 5.00h do 23.00h svakih 60 minuta

- linija broj 60 Split - Ravnički Most od 5.00h do 23.00h svakih 60 minuta, Ravnički Most - Split od 6.00h do 23.00h svakih 60 minuta

- linija broj 69 Šestanovac - Split ne prometuje u 18.00h iz Šestanovca do Dugopolja

- linija broj 80 Drniš – Split ne prometuje u 18.00h iz Drniša i u 20.00h iz Splita

ČETVRTAK, 26.12.2019.g. (SV. STJEPAN)

- linije će prometovati bez izmjena (kao nedjeljom)