Uz njega je Split procvao, a gradom su zazvonili prvi telefoni: dijete trgovca i šalturice, bio je uzor radišnosti i poštenja, o njemu smo doznali detalje koje malo tko pamti

Cijenjenom gospodinu odvjetniku Ivanu Mangeru, uzoru radinosti i poštenja, koji sav svoj život obitelji svojoj posveti: u pravo svetište kuću svoju preobrativ – otisnuo je prilikom imendana splitskoga gradonačelnika Ivana Mangera na svilenu spomen-maramu njegov prijatelj Marko Snidaršić, zaključivši svoju posvetu prijatelju ukazujući na obilježje njegovo obiteljsko – iznimnu socijalnu osjetljivost.

– U sadašnjoj Manđerovoj ulici na uglu s Ćiril-Metodovom ulicom rodna je kuća Ivana Mangera, koju je 1893. godine ostavio splitskoj Općini kao sirotište za nezbrinutu djecu, a novu obiteljsku kuću sagradio je na početku ulice na sadašnjoj adresi Slavićeva 3. Inače, jedan od poznatijih članova obitelji jest i Petar Manger (1798.–1877.), ugledni kanonik i gradski župnik.

On je podigao crkvu Gospe od Dobrića 1868. godine u neoromaničkom stilu prema nacrtima arhitekta Emila Vecchiettija, i kopija njegova portreta je pored glavnog oltara u crkvi, dok je original kod obitelji. Kanonik je bio i nositelj Velikog križa ordena Franje Josipa I. koji je i naslikan na portretu. Po svemu sudeći on je potaknuo članove svoje obitelji da djecu školuju u inozemstvu prema običaju tadašnjega građanskog sloja – ispričao nam je Mićo Manger, praunuk gradonačelnika Ivana.

Šestoro od osmero djece Ivana Mangera

Nastavljajući hod kroz povijest Splita na prijelazu devetnaestog u dvadeseto stoljeće, prikazanu na aktualnoj izložbi "Splitski gradonačelnici (1882.–1918.): život i uspomene" u Muzeju grada Splita, autora prof. Marijana Čipčića, stigli smo i do načelnika Ivana Mangera, koji je na čelu Splita bio nakon Gaje Bulata, od 1893. do 1897. godine.

Političku biografiju ovog načelnika nedavno je detaljno obradio i dr. Stanko Piplović u prigodnom broju časopisa Kulturna baština, posvećenog načelnicima Splita od 1882. do 1918. godine.

– Splitski načelnik i pravnik dr. Ivan Manger rodio se 30. svibnja 1841. godine, otac Mateo bio je trgovac, a majka Marija Kundid radila je kao šalturica. Nakon završene osnovne i srednje škole, studirao je pravo u Grazu i Padovi gdje je diplomirao i doktorirao 1866. godine. U Splitu je djelovao kao odvjetnik, a suvremenici su ga hvalili i poštovali. Posebno je bio poznat kao čovjek milosrdna srca, često je siromašne branio pro bono – kazuje prof. Čipčić.

Već se kao student priključio preporodnim aktivnostima u Splitu, pa ga nalazimo kao člana Promicateljskog odbora novoosnovane Slavjanske narodne čitaonice 1862. godine. Bio je dugogodišnji predsjednik društva Slavjanski napredak, osnovanog 1873. godine.

Prigodom proslave tisućite godišnjice braće Ćirila i Metoda 1880., bio je na čelu povorke. Proslavu su priredili Slavjanska narodna čitaonica i Slavjanski napredak. Manger se aktivirao u Narodnoj stranci te je na povijesnim izborima za splitsko Općinsko vijeće 1882. godine izabran za općinskog vijećnika, u izbornom tijelu koje su predstavljali trgovci i obrtnici.

– Kao pobornik hrvatske ideje Manger je bio član uprava raznih kulturnih društava u gradu. Uz već spomenute aktivnosti u Slavjanskoj narodnoj čitaonici i Slavjanskom napretku, isticao se radom u Javnoj dobrotvornosti, Pučkoj prosvjeti, Caritasu, Hrvatskom sokolu, Pučkoj kuhinji i Glazbenom društvu "Zvonimir". Predvodio je izaslanstvo splitskih narodnih društava prigodom otkrivanja spomenika Ivanu Gunduliću, autora Ivana Rendića, u Dubrovniku u lipnju 1893. godine – govori dr. Piplović.

– Nakon što je Gajo Bulat predao ostavku na dužnost splitskog načelnika 1893. godine, za novog je načelnika imenovan Ivan Manger. Ustoličen je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća 16. siječnja 1894. godine. Kao načelnik zalagao se za gradnju nove općinske bolnice. Za njegova načelničkog mandata otvorena je Viša djevojačka škola 1897. godine u današnjoj Hrvojevoj ulici, a uvedena je i telefonska linija u Splitu. Tijekom Mangerova mandata Split je prosperirao na raznim poljima. Godine 1897. održani su novi izbori za splitsko Općinsko vijeće, a 28. listopada iste godine imenovan je Petar Katalinić za novog načelnika Splita – ističu prof. Čipčić i dr. Piplović.

Ivan Manger bio je poslanik u dva mandata u Dalmatinskom saboru, od 1895. do 1901. godine, te od 1901. do 1908. godine. Bio je aktivan sve do smrti, početkom rujna 1919. godine. Pokopan je na splitskom groblju Sustipan. Splitsko Općinsko vijeće, na sjednici u listopadu 1919. godine, donijelo je odluku da se zaslužnim rodoljubima i bivšim splitskim načelnicima Ivanu Mangeru i Duji Rendić-Miočeviću postave slike u općinskoj vijećnici.

Na splitskom predjelu Dobri danas je ulica Ivana Mangera, Manđerova kako je zovu Splićani. Ispočetka je bila nazvana po obitelji Manger koja je tu imala posjed, a poslije je dodavanjem osobnog imena Ivan imenovana po splitskom gradonačelniku – iznosi Marijan Čipčić.

– Ivan Manger se oženio za trogirsku plemkinju Luigiju Paitoni 18. siječnja 1870. godine, vjenčao ih je kanonik Petar Manger, Ivanov stric. Luigia je bila kći Antona de Paitonija, okružnog fizika u Trogiru, i Katarine Nakić. Imali su osmero djece od kojih je šestero preživjelo, a najpoznatiji je bio Dušan Manger (1870.–1940.), istaknuti prosvjetni i kulturni djelatnik. Završio je studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a radio je kao profesor u splitskoj Realnoj gimnaziji. Utemeljio je Gradsku biblioteku u Splitu 1912. godine, a ravnatelj te institucije bio je do 1940. godine.

Prikupio je značajnu povijesnu i kulturnu građu, što u knjigama, rukopisima i raznim ostalim predmetima koje baštine spomen na prošli život Splita i Dalmacije. Svojom je umješnošću uspio sabrati ostavštine značajnih ličnosti, poput dr. Ante Trumbića, prof. Jurja Kolombatovića, Ante Petravića i drugih. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, zalagao se za osnutak ženske gimnazije u Splitu, čiji je bio prvi ravnatelj. Djelovao je kao publicist, a u splitskom dnevniku Novo doba objavio je mnoštvo članaka iz kulture i političke povijesti – navodi prof. Čipčić.

Splitski gradonačelnik Ivan Manger u brojnim se izvorima spominje kao Mangjer, a čita kao Manđer. Dvojbu oko prezimena razriješio nam je Mićo Manger, gradonačelnikov praunuk. Naime, splitski narodnjački načelnik nosio je izvorno prezime svoje obitelji Manger, potom je dodao slovo "j" pa je postao Mangjer, a onda opet vratio u Manger, kako i stoji na obiteljskoj grobnici na splitskom Lovrincu, koja je prenesena sa Sustipana i nalazi se dvjestotinjak metara od ostalih grobnica narodnjačkih načelnika.

Načelnik Ivan Manger pokopan je u jednostavnoj obiteljskoj grobnici na Sustipanu. Na nadgrobnoj ploči se nalazi natpis "Obitelj Manger". Nakon odluke o rušenju sustipanskoga groblja obitelj je prebacila svoje pokojnike na Lovrinac, a prebačena je i nadgrobna ploča na koju je s vremenom apliciran jednostavni križ.

Gospodin Mićo Manger nam je ispričao kako je svojedobno ponuđeno kćerima Ivana Mangera da se posmrtni ostaci načelnika pridruže uz jednoobrazne grobove načelnika Antonija Bajamontija, Gaje Bulata, Duje Rendić-Miočevića, Vicka Mihaljevića, te Petra i Vinka Katalinića na Lovrincu nakon što su njihovi grobovi uništeni na Sustipanu, no njegove su kćeri ipak odlučile da ostane pokopan u obiteljskoj grobnici.