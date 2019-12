Ipak ćete morati u dućan popodne? Ove trgovine među zadnjima u Splitu zatvaraju vrata

Božić je pred vratima, nadamo se da ste sve stigli kupiti na vrijeme, a ako niste, i nešto ste zaboraviti, evo popisa radnog vremena trgovina i trgovačkih centara sljedećih nekoliko dana blagdana.

Studenac će na na Badnjak raditi skraćeno, od 8 do 16.30 sati, Božić i Novu godinu ne rade, dok će za blagdan sv. Stjepana raditi od 7 do 13 sati. Na Silvestrovo će marketi raditi od 8 do 18 sati.

Kaufland neće raditi na Božić i na blagdan sv. Stjepana. Na Badnjak će trgovine raditi skraćeno, do 16 sati, a na Staru godinu do 18 sati.

Spar i Interspar će za vrijeme blagdanskog razdoblja, na Badnjak i Silvestrovo raditi skraćeno, dok će za Božić i Novu godinu, 1. siječnja svi dućani biti zatvoreni.

Konzum ne radi na Božić, blagdan sv. Stjepana i na Novu godinu, 1. siječnja, dok će na Badnjak i Silvestrovo raditi prema skraćenom radnom vremenu.

Lidl zatvara na na Božić i blagdan sv. Stjepana, dok će na Badnjak, danas biti otvoren do 14 sati.

Tommy trgovine će biti zatvorene za Božić i blagdan sv. Stjepana, a za Badnjak i Staru godinu radit će do 17 sati. Kako rade ostatak pročitajte ovdje.

Što se pak tiče trgovačkih centara radno vrijeme je sljedeće:

City Center One – Na Badnjak radi od 9 do 17 sati, na Božić i sv. Stjepana ne radi.

Mall of Split – Centar na Badnjak radi od 9 do 16 sati, a na Božić i dan poslije je zatvoren.

Joker Split – Na Badnjak radi do 16 sati, a iduća dva dana ne radi.

Emmezeta- na Badnjak, 24. prosinca – najdulje do 16 sati, Božić i na Sv. Stjepana ne rade

Salona Mall - na Badnjak su do 17 sati, na Staru godinu i 06. siječnja 2020. godine su do 15 sati.